【公務員／公務員招聘／綜合招聘考試／CRE】每次見到公務員職位招聘都心思思？《基本法及香港國安法》取得合格成績已成為所有公務員職位的入職條件。如有意應徵成爲公務員就繼續往下看了解考試內容、申請流程和10條《基本法及香港國安法》參考問題吧！



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有不少政府公務員職位要求申請人通過綜合招聘考試（CRE）作爲語文能力要求。而《基本法及香港國安法》測試取得合格成績已經成爲所有公務員職位的入職條件，如果曾考《基本法》測試（BLT）亦需要重考。新試卷將會比舊《基本法》測試多5題，考試時間也會增長至30分鐘，從20題中答對10題或以上為合格，成績將永遠有效。

CRE和《基本法及香港國安法》測試每年會舉辦2次，在年中和年底各舉辦一次。

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※ 以上資料只供參考，一切以官方公布為準

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