168減肥｜空腹後暴食越減越虧！醫生警告4類人別試168斷食:會出事

【減肥/消脂/168/斷食】夏天又到，唔想著泳衣嘅時候滿身肥肉，唯有努力啲減肥，搵返冬天前嘅自己！講到減肥法，唔少人都會即刻諗起近年大熱的168斷食法，全因減肥者不需節食，只需把進食時間縮短至8個鐘內即可。不過，其實依種減肥法並不是人人都啱，最後更可能搞到越減越虧，適得其反！



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「168斷食法」的原理是利用長時間的空腹，利用身體飢餓的機制，令血糖和胰島素的分泌下降，讓身體的升醣素分泌出來，進而達到分解脂肪產生熱量的目的。不過，台灣消化內科詹宜學醫師表示，空腹時間過長，之後又暴飲暴食的進食習慣，正正是168的缺點，容易造成腹痛、胃酸分泌過多、影響膽汁分泌等問題。而168斷食法更對其中4類人有不良的傷害，不但不能減肥，更可能拖垮身體！

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【16 8簡介】

常見的168斷食法是指一日24小時中，把進食時間控制在8小時內，而其餘16個小時則維持空腹。

利用身體飢餓的時候，令血糖和胰島素的分泌下降，讓身體的升糖素分泌出來，進而達到分解脂肪產生熱量的目的。

【16 8缺點】

可是168斷食法的空腹時間十分長，而人在空腹時會持續分泌胃酸，變相對我們的腸胃造成壓力和影響。另外，長時間空腹後突然又暴飲暴食，也是對腸胃不好的不良習慣。

【168缺點】

空腹時間長：腹痛、脹氣、腸胃蠕動失調

胃酸分泌過多：胃炎、胃潰瘍

空腹暴飲暴食：影響膽汁分泌造成膽結石

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168斷食法不適合人士：

【1】腸胃不好的人

168的空腹時間長，容易造成胃酸過多、分泌失調等問題。若本身患有例如：胃炎、胃潰瘍、胃酸倒流、十二指腸潰瘍等疾病的人士，猶其不適合，不單不能減肥，更會適得其反。

【2】糖尿病患者

168斷食法的原理就是利用空腹，令血糖、胰島素等的分泌下降，讓身體的升糖素分泌出來，造成血糖的不穩定。而糖尿病患者更適宜「少食多餐」的方法，以維持血糖穩定性，因此168的方法並不適合。

【3】膽結石患者

膽結石患者應盡量避免加重病情，和減少因進食而造成的疼痛，但長期禁食會影響膽汁分泌，影響膽囊的收縮，造成膽結石越來越大，甚至會造成膽囊痙攣，發生疼痛感，因此詹醫師不建議此類患者以16 8斷食法來減肥。

【4】幼兒、青少年、孕婦

幼兒、青少年和孕婦等人士，均需要維持良好的生活習慣和均衡飲食來促進成長。因此，168斷食法這種強制限制進食時間的減肥法並不適合。加上，以上3類的人群除非有過重、癡肥等問題，否則根本不需要減肥！

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