中秋節另類燈謎｜10句對白估港產片 「避唔到一齊捱」唔准諗即答!

【中秋節/燈謎/港產片】港產片近年氣勢回勇，甚至有網民形容是繼80、90年代之後第二個高峰，亦衍生了不少經典對白及場面。你有想過電影都可以用來猜燈謎嗎？以下10個隱藏了台詞或戲名的問題，看你估得中幾多個。



《飯戲攻心》劇照

今年中秋節有3日連假，相信很多人都會出街，在享受假期之前先猜燈謎熱身吧！《開罐Opener》精選了10句港產片的知名台詞，由近年票房口碑大賣的電影到經典Cap圖都有，分為3個難度，入門新手及港產片發燒友都啱玩！

👇點撃圖片看10個港產片猜燈謎及答案👇

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電影迷的你又猜中了多少條呢？留言分享吧！

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《明日戰記》上畫以來香港票房報捷，更獲「高達之父」機甲設計師大河原邦男、《侏羅紀公園》視覺特效師Mark Dippe等國際大師級人馬開口力撐，但有網民坦言部分對白「中二病」，之所以讓人有尷尬感覺，全因是廣東話的源故，若將該等對白轉為英文，即會順耳很多。

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