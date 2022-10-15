女生果斷分手出軌男友　卻猶豫「禮物丟掉不捨得」　網友分兩派

分手的原因百百種，有些人能夠好聚好散，但也有些人最後面臨撕破臉。一名女網友在網路上發文，透露前男友因為出軌所以分手了，現在不知道該不該把對方送的東西丟掉，而貼文曝光後也掀起討論。



日前一名女網友在PTT上以「前男友送的東西到底該不該丟」為題發文，原PO透露自己和在一起很久的男友分手了，原因是對方劈腿被抓到，當下便果斷決定分手，也封鎖了所有的聯絡方式。然而，原PO相當猶豫要不要把前男友送的東西都丟掉，「雖然他很爛，可是也真的對我很好過，東西也都還保存很好，真的叫我丟，又有一點點點的捨不得」。

日前一名女網友在PTT上發文，相當猶豫要不要把出軌的前男友送的東西都丟掉。（PPT）

從照片中可以看見，原PO的前男友曾送過她粉色風筒、電動牙刷和牙膏、藍牙耳機、化妝水、小包包等。對此，原PO相當猶豫，不知道該如何處理這些東西，因此詢問大家「如果是各位的話會怎麼做呢？」

相關圖輯：七師傅教你出軌渣男有樣睇！另一半如有這4個面相特徵必須多費心思▼▼▼

+ 13

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「吹風機留下來，很實用」、「有用到就留著啊⋯⋯幹嘛跟錢過不去」、「東西是無辜的」、「幹嘛丟掉？送妳的東西就是妳的啊，和有沒有分手是兩回事」、「實用的東西就留下來好好用，不然送人也好，丟掉浪費」。

另外，也有一派網友堅持全部丟掉，「丟啊，斷捨離」、「這些垃圾不丟留著幹嘛，有那麼窮自己買不起嗎？」、「全丟了吧，這種人的東西沒啥好留的」、「不管多貴都丟，看了就氣」、「都是些垃圾，不丟是要佔空間嗎？」、「不只丟，還要用燒的」。

延伸閱讀：

男友靠超省錢避孕法「前8任都沒事」 她見經期APP跳7個字崩潰

她交往5年想結婚 準婆婆勸減肥成功再辦婚禮：不然很丟臉

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】