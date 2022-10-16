網民呻唔讀大學早投身職場人工更高　「學位無用論」卻有4大謬誤

最近網上有一篇匿名討論「讀書無用論」的帖子引起了熱議。文中，投稿人以自身和朋友比較，稱自己有Degree，工作兩年包山包海薪水也不多，並列舉了朋友A、B、C、D、E，他們雖然沒有Degree但錢賺得比他更多。



（Utar Confession專頁擷圖）

該貼文引起了各方論戰，雖說讀書並不是唯一的出路，但是若要以此來勸大家不讀書是不可取的。

以下幾個常常關於讀書的毒雞湯，你千萬別信！

1. 不讀書，一樣可以賺大錢

最典型的例子就是：「我朋友中途輟學，但現在人家是老闆開大車住豪宅。」這一句話說出來直接無視了他中間所經歷過的艱辛和付出的努力，直接從結果導向論。

要知道他不是因為不讀書而當老闆，他也是經過在社會摸爬滾打後才當上老闆的呀。若你也想要跟人家一樣「不讀書，賺大錢」，那你也要考慮你能否接受跟他一樣的磨練，先搞懂因果順序！

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2. 讀書沒用，高不成，低不就。

這個主要諷刺大學生嬌氣，才華撐不起野心，但卻不應該成為鼓吹人不讀書的原因，反而該做的更應該是多讀書，好好沉澱自己，心態應該是放在「找到匹配你的學識的工作，而不是降低你的學識去找工作」呀。

3. 很多成功人士都是輟學生

這個大概是典中典了，跟某某某不讀書也能賺大錢有異曲同工之妙，有的甚至搬出Mark Zuckerberg、Bill Gates來作為例子。

首先，人家就算是輟學生也是哈佛輟學生，再來上一個想要模仿Steve Jobs輟學搞事業的史丹佛輟學生Elizabeth Holmes已經把自己搞進牢裏了，而致使她失敗就是「才華撐不起野心」。

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4. 社會歷練比學位更重要

「出了社會主要看經驗」，這一句話只說對了一半，因為文憑是你的敲門磚，現實面來說就算你擁有跟同事一樣的能力，但文憑也可能是你升職加薪的阻礙，不只如此若你想在公司裏有更往上一步發展時，文憑還是必不可少的。

讀書不一定賺大錢，但不讀書也不一定就能賺大錢。當然不排除有的人確實可能因為種種現實原因沒辦法繼續升學，這並不代表他們的人生就是失敗的人生，他們會擁有自己的人生道路。

讀書本來就是為了讓你有更多選擇啊，擁有一項技能固然很重要，但因此而鼓吹不用讀書真的大可不必。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】