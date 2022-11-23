世盃沙特爆冷贏阿根廷　中國球迷:給國足道歉+力證國足比阿根廷強

卡塔爾世界盃2022昨日（22日）爆出大冷門，奪冠熱門隊伍阿根廷（Argentina）在首場分組賽以1:2敗陣沙特阿拉伯（Saudi Arabia），令不少球迷大跌眼鏡。在阿根廷輸波後，「#給國足道歉#」登上了微博熱搜，中國球迷更力證「中國男足沒我們想的那麼差」！



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卡塔爾世界盃2022中國隊無緣參賽，不過對於中國男足的討論似乎就並未因此停止。昨日（22日）爆大冷，阿根廷以1:2敗陣沙特阿拉伯，隨後中國球迷便在微博抽水，直言「看了國足和沙特的戰績，我覺得有必要搞個話題#給國足道歉#」、「中國男足沒我們想的那麼差！」，#給國足道歉#更登上了微博熱搜，引來大量網民討論。

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（微博截圖）

而中國球迷指的是在2021年10月13日在世界盃資格賽中，中國男足對上沙特阿拉伯，取得了2:3的成績惜敗沙特隊；以及在2022年3月24日世界盃資格賽第三輪比賽中，再次對上沙特隊，取得了1:1的平手成績。於是便有了「我們（中國男足）對沙特一平一負，進球比阿根廷還多」的說法，有人甚至延伸出國足比阿根廷隊更強的觀點。

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不過也有理性的中國網民對這個說法不認同，甚至認為是精神勝利法，「哈哈哈哈哈真好意思啊，人家是在世界盃爆冷，請問您有這機會讓全國人民民在世界盃看到爆冷嗎？」、「這也不必吧，拿過去的戰績橫向對比，實屬刻舟求劍了」、「國足這些年踢得怎麼樣，表現如何，心裡真的沒數嗎？」

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