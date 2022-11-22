卡塔爾世界盃球迷呻中伏！$1,600晚住方艙式貨櫃？早餐照震驚網民

卡塔爾世界盃火熱開鑼，全球各地的球迷都準時收看愛隊的比賽。除了收看電視即時轉播外，也有球迷前往現場觀看，感受更濃厚的足球氣氛！不過是次盛事開幕2天，已有不同的周邊新聞爆出，要價$1,600/晚的「方艙式」球迷村更被大量球迷投訴激似徙置區！



世界盃官網照片

是次卡塔爾世界盃盛事順利開幕，但光鮮的背後卻被冠為最多爭議的一屆世界盃。在氣候方面，卡塔爾是位於中東的沙漠國家，天氣較為悶熱，即使是冬季氣候也比較溫和。

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卡塔爾方為了世界盃，一共準備了1,800個帳篷和6,000間小屋，不少前往看球賽的球迷都選擇入住「沙漠風情」的球迷村，每晚要價約$175英鎊（約$1,620港幣）。但入住的球迷都投訴球迷村根本不是酒店，實際上只是帳篷及貨櫃屋，狠批住宿環境像是「未完工的難民營」及「臨時徙置區」。

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【圖輯】點圖放大瀏覽 球迷村外部環境👇👇👇

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球迷村內的1,800個帳篷用厚塑膠料製造，加上房間沒有冷氣，只得一把風扇，也難怪球迷投訴炎熱環境使人難受。除了房內的設施差勁外，也有人投訴球迷村內沒有食水，水喉流出的水更是啡色的，連刷牙都要用樽裝水。然而門外連個像樣的門鎖都沒有，每人只獲密碼鎖一個，以用作鎖住帳篷拉鍊，保安程度嚴重不足。

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而在社交媒體上也流傳一張球迷的餐盒照，相信是球迷村的早餐開箱照。從照片可見有一個漢堡包、冬甩、蛋糕仔、蘋果、紙包果汁、小瓶礦泉水及即溶咖啡包與一小盒蜂蜜。網民就指看起來非常可憐，以港幣$1,600晚的住宿和伙食絕對可以有更好的待遇。

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