DSE｜2023Jupas醫護科收生分數懶人包 　一間16分有Nursing讀！

各大學的醫護相關學科一直都是搶手科目，因本港醫療行業經常供不應求，收入較穩定，畢業實習後就能得到專業執照，而令不少人選擇投身醫護行列。各科當中，護理系可謂最熱門科目，所須DSE分數比其他醫療科目相對較低，畢業成為註冊護士後入職便有33K。《開罐》整合了八大院校中醫護相關學科的收生分數，一起看看吧！



《開罐》一共整合了各大院校中醫護相關的學科，當中包括護理學、藥劑學、職業治療學等、眼科視光學等。於2022年收生分數中，有多間院校科目都有微跌跡象，而都大的護理學精神科(JSSU50)LQ分數只是5科16分，包括4科主科和1科最佳選修課成績，便能達科目收生分數門檻，分數要求並不算高，對想投身護理行業的同學們，可謂較為保險的選擇。

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UQ=Upper Quartile 上四分位數

M=Median 中位數

LQ=Lower Quartile 下四分位數

C=必修科 X=選修科

香港中文大學 CUHK

中大護理學士課程(JS4513)一直都是搶手科目，學位為5年制課程。根據2022年QS世界大學護理學科排名，中大護理系排名全球第16名，一共晉升六名，於香港排名NO.1。而根據中大上年度放榜前所公布的學位報讀人數資料，護理系一共有1896人以Band A志願報讀課程，但學位則只有217個。而2022年收分中位數為29分，與往年相同，下四分位數則比往年下跌1分，為28分。

除了護理系，藥劑學(JS4525)都是中大醫學系較為熱門科目，因全港只有兩間大學擁有藥劑學學位就讀，學位為4年課程，學生修畢課程後須完成一年實習，才可正式註冊為執業藥劑師。2022年收分中位數和下四分位數為31分和30分，比往年分數都下跌1分。

-DSE各科參考成績排列次序：中文、英文、數學、通識、M1/M2（如有）、選修科1、選修科2、選修科3（如有）

-level 5** = 7, level 5* = 6, level 5 = 5, level 4 = 4, level 3 = 3, level 2 = 2, level 1 =1

JS4513護理學

計分方法:4C+2X

UQ:30

M:29

LQ:28

JS4525 藥劑學

計分方法:4C+2X

UQ:32

M:31

LQ:30

香港大學 HKU

根據2022JUPAS大學聯合招生辦法（JUPAS）課程暫時報讀情況，香港大學護理系學士是眾多學科中競爭最為激烈的科目，一共有2,017個考生將護理學放在Band A，惟課程學額僅210個，平均9.6人爭一學額。QS排名中，港大護理系全球排第32名，全港排名第2。2022護理系收分方法更改為計算最佳5科+第六科x0.5，而中位數位28分。而藥劑學收生分數中位數為38分，與往年相同。

-科目分數對照: 5**=8.5, 5*=7, 5=5.5, 4=4, 3=3, 2=2, 1=1, Others=0

JS6468 護理學

計分方法:BEST 5+0.5 BEST 6 subject

UQ:29

M:28

LQ:27

JS6494 藥劑學

計分方法:BEST 6

UQ:39

M:38

LQ:38

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香港理工大學 PolyU

理工大學除了護理系，更有不同相關的醫療科目，有不少更是理工大學的獨有科目，包括職業治療學系、眼科視光學、物理治療學，以及放射學。而2022年JUPAS一共有1035人將護理學(榮譽)理學士組合課程 - 護理學(榮譽)理學士放在BandA，學位則只有193個，平均5.3個人競爭一個位。

-DSE各科參考成績排列次序：中文、英文、數學、通識、選修科1、選修科2、選修科3（如有）、M1/M2（如有）

-科目分數對照: 5**=8.5, 5*=7, 5=5.5, 4=4, 3=3, 2=2, 1=1, Others=0

JS3337 護理學(榮譽)理學士組合課程- 精神健康護理學

計分方法:4C+2X

M:27

LQ:27.5

JS3648 護理學(榮譽)理學士組合課程- 護理學

計分方法：4C+2X

M：27

LQ：26

JS3624 職業治療學(榮譽)理學士

計分方法：Best 6

M：39

LQ：36

JS3290 眼科視光學(榮譽)理學士

計分方法：Best 6

M：36

LQ：36

JS3636 物理治療學(榮譽)理學士

計分方法：Best 6

M：40.5

LQ：39

JS3612 醫療化驗科學及放射學(榮譽)理學士組合課程- 放射學(榮譽)理學士

計分方法：Best 6

M：37.5

LQ：33

香港都會大學 Metropolitan University

香港都會大學護理課程屬自資課程，但屬JUPAS下的SSSDP（指定專業／界別課程資助）計劃，所以學費都有資助。於2022JUPAS中一共有1264人將護理系普通科（JSSU40 護理學榮譽學士 - 普通科）放為Band A頭三志願，而學位則只有385個，平均3.2個人競爭一個學位。而收生中位數為19分，比往年下跌1分。

除護理系普通科課程，都大都有開設護理學榮譽學士 - 精神科（JSSU50）課程，收生分數比以上各個護理學學位收生分數低，只需17分則達穩入分數。但要注意都大的集分方法則是主科4科+1科選修科，變相大家在主科方面就一定要安全地過關啦!

-可經JUPAS報讀SSSDP課程

-1.2倍加乘選修科：生物、化學、物理、綜合科學、組合科學、健康管理與社會關懷

JSSU40 護理學榮譽學士（普通科）

計分方法：4C+1X

M：19

LQ：18

JSSU50 護理學榮譽學士（精神科）

計分方法：4C+1X

M：17

LQ：16

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作為打工仔，「人工」一定是最關注的事。近日JobsDB發布了2023年<<招聘、薪酬及福利調查報告>>，調查結果顯示明年打工仔薪金將會增加1.6%，而且僱主更預期明年派發花紅金額會更鬆手 ，有不少僱主更表示為「搶人才」將會再度加碼更豐厚的金及福利，打工仔們若心思思想轉行，來年可能是個不錯的時機。