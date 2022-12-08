外國男年薪百萬卻因一事怒告公司！網嘲：身在福中不知福

香港人每日為生活不停工作，最希望就是早日達到財務自由，可以好好享受生活！作為打工仔都希望找到一份「筍工」，工作量少之餘薪金又高，但原來工作量少，太空閒都絕非一件好事。



數年前曾經有位法國男指平日上班「無所事事」，每天只需花20至40分鐘工作，導致精神受創，最終控告公司並獲賠35萬！最近，愛爾蘭鐵路公司亦出現同類事件，一名財務經理米爾斯(Dermot Alastair Mills)控訴每日上班工作太無聊，令他無法發揮所長，因此對公司作出控告！

👉樹大畢業生轉行做清潔工 月入14K大讚筍工 每日工時只有X個鐘？

《現在，正在分手》劇照

米爾斯指控在2014年曾經針對公司的債務投資計劃提出問題，質疑公司的會計項目出現問題，最終卻被公司大幅減少工作量。除了不讓他再參與公司會議之餘，就連培訓及升職的機會都因此一一失去！

👉獵頭大爆低薪族一大特徵!幾年轉工有學問 掌握3大關鍵可加30%人工

隨後他在聽證會上表示自己平日每周只需回公司2天，如今每次上班前都會先買2份報紙，分別是《泰晤士報》和《獨立報》，然後早上10時回到辦公室就開始看報紙及吃三文治。接着打開公司電腦查看電郵收件箱，卻發現沒有一封電郵是與工作相關的，沒有任何訊息，亦沒有同事交流。直到吃完午飯，就會去公司附近散步1至2個小時，然後大約下午2時半至3時就返回公司，若沒有其他工作就可以提早下班。

👉辦公室靚女同事背影激似「無著衫」露香肩！男網民:好影響工作...

《愛回家開心速遞》劇照

米爾斯再道：「我領着年薪12.1萬歐元 (即約港幣98萬)，但卻什麼都不用做！」，令他感到失落，更表明希望公司更能重視他的專長及技能。最終他向公司提告，這宗案件預計將於明年2月之前舉辦下一場聽證會。

而愛爾蘭鐵路公司就證實了米爾斯曾指控公司的債務投資計劃，但就強調沒有對他進行任何「雪藏」的行為，更疑似暗地指控他「與其求助，不如反省自己的問題」。