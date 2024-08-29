低頭族｜拉錯筋會肥兩個碼？專家教每日做3個動作　有助改善駝背

打工仔在辦公室長期座著，不免姿勢上會出現問題。久而久之就形成駝背、肩頸腰痛的問題。有不少人因此培養每天拉筋的習慣，但有專家指其實駝背的人不應拉筋，否則只會造成反效果、身體反而越拉越硬。



日本步行專家犬飼奈穂出書分享到，駝背是因胸大筋僵硬，拉住了周圍的骨骼而導致。她指出每日拉筋的人不在少數，但其實拉筋無助讓肌肉變得柔軟。柔軟度低的人強行拉筋，反而還會令肌肉變得更硬。

這是因為強行將變硬的肌肉拉扯會為肌肉帶來負擔，肌肉纖維受損、在修復時就會變得更硬。長期沒有使用肌肉或施加過量負擔都會令肌肉保持收縮狀態，失去彈性。壓力、腦部疲勞、營養不足及睡眠不足也會導致肌肉變硬。

玩手機致駝背

曾經有研究指，港人平均每日會使用7小時電子產品，但運動量卻遠遠不足。導致不少人都受駝背問題困擾。雙肩向內，內臟被向下推，令腹部突出，看起來比實際上胖很多。而且駝背還會延伸出呼吸變淺、容易感到疲倦、肩頸部和腰痛等問題。很多人都會將肩胛骨撐開，強行把駝背向反方向推試圖更正姿勢。但犬飼老師指出肌肉僵硬的人無論如何拉筋都無效改善駝背，而是需要放鬆胸部和背部的肌肉。花時間散步、多活動全身的肌肉，更有效讓肌肉鬆弛。

那麼該如何做才能讓筋骨歸位解決駝背呢？要改善姿勢，鍛鍊背部肌肉是很重要的一環。雖然平常未必會留意，但背部肌肉其實是人體最大面積的肌肉。若背肌僵硬就會導致呼吸困難、全身的血流和新陳代謝變差。資深體操指導師菊池和子就分享3個能鍛鍊背部肌肉，從根本解決駝背的動作。

（NIKKEI STYLE 截圖）

動作一: 骨盤搖晃操

仰臥平躺在地上，放鬆全身的力量。然後從骨盤開始，輕輕搖晃身體。邊搖晃身體邊將手腳用力伸長、再一下子放鬆，就能同時伸展背部。每天在睡前做幾次就能有效「reset」僵硬的背部。

（NIKKEI STYLE 截圖）

動作二: 喵式伸展

先跪在地上，再將雙手伸前、手掌貼地讓身體呈拱門形。把雙手張開並向內轉動、手肘內側向前伸直雙臂，收腹、並抬起肋骨。維持一段時間後換邊，雙手向外轉，手肘向前、拇指向外，重複同一組動作。

（NIKKEI STYLE 截圖）

動作三:「貼地超人」

臉向下趴在地上，雙手舉起平放在頭旁邊、額頭貼地。雙腿合併舉起，臀部、大腿、背部和背部肌肉保持伸直。抬起腿時可以將雙手放在臀部上，確認是否有正確使用肌肉。

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