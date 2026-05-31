為甚麼覺得不快樂？可能掉進「落差思維」　五個問題幫你找回幸福

接近年中考核，盤點過去半年來所做的事情，你會覺得自己未能達成設定的目標，還是覺得自己過去半年已有小成，累積不少成就？



如果你只看見沒達成的目標，而唉聲嘆氣，你可能已經落入「落差思維」（gap thinking）。由組織心理學家班傑明．哈迪（Benjamin Hardy）、策略教練丹．蘇利文（Dan Sullivan）合寫的《收穫心態：跳脫滿分思維，當下成功和幸福，由你決定》認為， 「落差思維」正是多數人難以真正快樂的原因。

在蘇利文擔任企業策略教練時，他發現接受培訓的學員，經常會這樣說，「雖然過去 90 天內成交了一筆交易，但是這不算麼，」在家庭中也是，哈迪分享，他有次見到兒子不寫功課、逃避家事時，忍不住大吼，「你為甚麼總是想逃避事情？」結果只換來兒子帶着不滿、關上房門，懶得跟爸爸說話。「當我用落差心態來衡量兒子，把他與『我希望他是甚麼樣的人』比較，衡量他的行為是否符合我的理想，在兒子眼中，爸爸就是一個暴君，而不是支持者。」

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忙於「追求」理想，等於暗示「現在」不夠幸福

為甚麼我們總是專注於離理想有多遠？哈迪觀察，這跟心理學中的享樂適應（hedonic adaptation）有關，享樂適應指的是人會不斷適應現況，無論你獲得多少薪水、跟夢中情人交往、晉升到多高職位，興奮感都會隨着時間逐漸消失。你對自己設定的快樂目標，就像一條地平線，你移動、地平線也跟着移動，若沒有察覺，你永遠在追逐一條無法觸及的地平線。

除此之外，也與文化息息相關，作者以美國開國元老湯瑪斯．傑佛遜（Thomas Jefferson）的《獨立宣言》為例，認為傑佛遜所提出「追求幸福權」，這種想法暗示了「現在」不夠幸福，幸福需靠「追求」而來。

但是，就好比我們去看演唱會，但不小心遲到 5 分鐘，如果你一直在懊悔錯過開場秀，就會無法好好欣賞接下來的表演；如果我們能快速調整心態，把「錯過 5 分鐘」調整為享受當下氣氛，就不至於毀掉難得的夜晚。

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用「收穫心態」檢視過去10年，進展遠超過自己想像

這種專注當下、珍惜所擁有的事物，作者稱為「收穫心態」（gain thinking）。與落差心態的差別在於，落差心態是與外界比較，例如，別人看到 100 分鐘的演唱會、我只看到 95 分鐘，別人已經升官發財、我還在原地踏步；收穫心態是跟自己比較，我比過去的自己，進步了多少、完成哪些重大的任務。

作者認為，我們很容易忽略自己的進展，但是光是回想，3 年前的你跟現在的你，差異有多大，你就會知道自己的進步。這意味着，我們的可能性與進展，遠遠超過自己想像。因此，定期反思是個好方法，可以依照時間遠近進行回顧，例如，10 年前你是怎樣的人？你關注甚麼事情？這 10 年中完成哪些事情、達成哪些重要成就？然後縮小範圍，用同樣的問題，分別以 3 年、一年、一個月、一周為時間單位。

你會發現，你的生活在不知不覺中，發生極大變化，「當你看見自己走了多遠，並恰如其分地衡量自己的收穫與進步時，你更能前進和成長。」

當你不知道哪些是收穫、哪些不是，你可以用「心理減法」進行反向思考，檢視你現在所擁有的關係、成就、你的健康或資產，針對各項，思考失去甚麼會對你產生巨大的影響？若影響劇烈，表示對你來說意義重大，應該更珍視這項進步與收穫。

成就感不來自外在的掌聲，是能替熱愛的事努力

不過，珍惜自己所擁有的成就，是否代表原地踏步？作者給出的答案是否定的，他們以美國國家美式足球聯盟最優秀的新秀之一崔佛・羅倫斯（Trevor Lawrence）為例，他曾在 2021 年接受專訪時說，「我『不需要』靠打球來證明自己是個有價值的人，生活中還有比美式足球更重要的事情，」這番言論引來龐大爭議，指責他並非一個真正的職業球員。

事後他回應，他不需要球賽來證明自己，是因為「我純粹熱愛這項運動，以及它所帶來的一切。」他同樣也有目標、有抱負、有夢想，「不過真的只是來自對這項運動的熱愛。」

作者認為，熱愛一件事情、付出努力並且決心要贏，與幸福以及自我滿足並不相悖。人真正的力量，來自於認識自我的完整性；當你知道自己本身就有價值，能夠從外界眼光抽離，從「收穫」的眼光來看目前的一切，你就會擁有更高的心理彈性，因為你知道成功的方法，不只一條路。

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