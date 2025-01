今年的賀歲檔電影《麻雀女王追男仔》將於28日上映,昨日(15日)葉念琛在社交平台釋出預告,的確十分爆笑。當中有一幕是陳家樂重現萬梓良於《賭俠大戰拉斯維加斯》中的經典一句說話,再度令人「笑爆咀」。

預告中陳家樂重現萬梓良的「燒春袋」一幕,《賭俠》中萬梓良對著一名外國人說:「阻人扑野,死咗會畀人燒春袋㗎!」這句已經夠爆笑,他當時再說:「oh sorry!轉返個英文台,Do remember, You disturb me fucking, your spring pocket will be barbecued! Get out!」而陳家樂於戲中飾演「躁狂症影帝」,更模仿萬梓良說這幾句話,不少網民都大讚是「經典」。

