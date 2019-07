【上氣】Marvel首位華裔英雄辱華？阿爸傅滿州奸足100年慘成原罪

近日外媒《Variety》記者的一篇推文,把Marvel超級英雄電影《上氣》(Shang-Chi)推到了風口浪尖。該帖文披露了《上氣》男主角的幾大選角標準,其中提到必須是華裔血統。Marvel出現華裔超級英雄,本來是一件值得高興的事情,畢竟這也相當於中國文化在世界範圍內的變相輸出。但是關於上氣這個超級英雄的一些相關設定,卻讓事情的走向偏離了最初的預期。因為上氣的父親、電影裡反派人物正是「傅滿洲」。

由於傅滿洲這個人物形象帶有歧視色彩,代表了西方歷史上對中國的偏見,所以「Marvel新片涉辱華」的說法不脛而走,以至於這部電影的男主角人選還未公佈,就已經有網友在討論是否要抵制《上氣》,聲稱Marvel是「用嘲笑中國是黃禍的角色來賺中國人的錢」,一時間網上群情激憤。那麼,Marvel的這部新電影真的是辱華了嗎?

傅滿洲這個人物形象帶有歧視色彩,代表了西方歷史上對中國的偏見。在現實與歷史的合力作用下,「傅滿洲」誕生了,他成了西方對中國恐懼心態的一個形象化符號。又高又瘦的外形、上挑的眉毛和下垂的鬍子都讓他成為令人印象深刻的存在(《The Vengeance of Fu Manchu》1967劇照)

「黃禍」傅滿洲與超級英雄上氣

在西方世界裡,最深入人心的東方形像有兩個,一個是代表正義的陳查理(Charlie Chan),另一個就是無比邪惡的傅滿洲。1913年英國作家Sax Rohmer創作了《The Mystery of Dr. Fu-Manchu》(中譯:《傅滿洲博士之謎》)一書,在這部作品裡,「傅滿洲」作為一個文學形象首次出現。就在傅滿洲這個形象誕生前一年,清帝國滅亡,再往前推的1911年,英國倫敦發生的一宗謀殺案也被認為和當地的華人黑幫有所牽連。在歷史上,自從成吉思汗西征引發的「黃禍」恐慌長久以來更是西方人茶餘飯後的談資。

1913年英國作家Sax Rohmer創作了《The Mystery of Dr. Fu-Manchu》(中譯:《傅滿洲博士之謎》)一書,在這部作品裡,「傅滿洲」作為一個文學形象首次出現(The Insidious DR. Fu-Manchu書籍封面)

就這樣,在現實與歷史的合力作用下,「傅滿洲」誕生了,他成了西方對中國恐懼心態的一個形象化符號。又高又瘦的外形、上挑的眉毛和下垂的鬍子都讓他成為令人印象深刻的存在。他聰明而邪惡,擁有極高的智慧,掌握龐大的財富和恐怖的地下組織,他是無數犯罪的幕後黑手,讓人又愛又怕,充滿着一種邪惡的魅力。

這樣一個角色被搬上大銀幕之後迅即風靡一時,大量關於傅滿洲的電影被拍攝,而他的邪惡形像也被廣泛傳播。在很多西方觀眾心裡,傅滿洲就等同於中國人。到了上個世紀70年代,Marvel在創造上氣這個華裔超級英雄的時候,傅滿洲自然就成了繞不開的存在。

早在1932年傅滿洲的故事便被搬上大銀幕,及至1960年代更是有大量關於他的電影湧現▼

在原著漫畫中,上氣被設定為大反派傅滿洲的兒子,出生在中國河南,在知道父親是壞人之後開始反抗他。上氣的出現和功夫電影在美國的流行時間同步,其設定明顯借鑒了李小龍的形象。因此上氣被改編為電影,關於傅滿洲的諸多設定是否還會延續漫畫,成為了中國網友們關注的焦點。因為他們沒有辦法接受一個脫胎自李小龍的超級英雄,居然有着一個辱華形象的父親,是一種對中國的歧視和偏見。

其實類似傅滿洲這樣的形象Marvel之前也塑造過,在《鐵甲奇俠3》(Ironman 3)中,就有一個「滿大人」,雖然人物設定和傅滿洲存在一定差異,但是他身上明顯有傅滿洲的烙印。再比如《魔盜王終極之戰》(Pirates of the Caribbean: At World's End)中的嘯風船長(周潤發飾),其下垂的鬍鬚和眉毛,儼然就是傅滿洲同款,可見這一形像在西方影響之大。

隨着漫長的銀幕形象演變,傅滿洲的歧視色彩也沒有最初那樣強烈的指向性了,他更被看做一個純粹的反派,只是來自東方而已。所以關於上氣的父親是傅滿洲這樣的安排,在荷李活看來並沒有什麼不妥,但在中國觀眾看來,則是赤裸裸的醜化。

再比如《魔盜王終極之戰》中的嘯風船長(周潤發飾),其下垂的鬍鬚和眉毛,儼然就是傅滿洲同款,可見這一形像在西方影響之大(《魔盜王終極之戰》劇照)

選角要求變了,但是創作理念還是沒變

荷李活在日益多元化,無論是因為被說爛了的「政治正確」還是十分現實的票房收入,除了白人之外的其他種族得到了越來越多的機會。前有劉亦菲出演迪士尼真人版電影《花木蘭》(Mulan),後有《小魚仙》(The Little Mermaid)選角交給黑人女演員Halle Bailey,如今就連007這個代號也要交給黑人女演員Lashana Lynch。

種種現實都在指向一個方向,那就是少數族裔的參演機會前所未有地擴大了。不過,讓出了參演機會,荷李活卻依舊把持過去的創作思維,這對於它的受眾來講,矛盾依舊存在,《上氣》的人設爭議就是典型的例子。對於上氣父親是傅滿洲最終又弒父這一設定,在Marvel看來自有一套解釋:上氣的弒父,代表了新時代的中國形像對過去西方偏見的一種回擊,背棄邪惡的李小龍殺死了腐朽陳舊的傅滿洲,上氣的舉動可以看作是新舊觀念交替的產物。這套理論從Marvel的角度出發可以自圓其說,同時也算給中國形象了正面肯定,奈何中國觀眾不收貨。

背棄邪惡的李小龍殺死了腐朽陳舊的傅滿洲,上氣的舉動可以看作是新舊觀念交替的產物(網上圖片)

在部分中國網友看來上氣這樣一個中國角色,最終殺死父親加入《復仇者聯盟》,所謂的「棄暗投明」到底是指什麼還很難說。為什麼非要通過弒父來實現人物的蛻變,荷李活拍這種「精神上弒父的中國角色投入美國的懷抱」到底是何居心?這樣類似的「誅心之論」,顯然是Marvel創作者們始料未及的。

Marvel把上氣這樣一個華裔角色拍成電影,本質上就是為了迎合中國市場,《上氣》之於華裔可以對比《黑豹》(Black Panther)之於非裔,這​​裡面既有文化多樣性的考慮,也少不了商業上的精明算計。但市場層面的迎合併不代表創作思路上的迎合,傅滿洲這樣充滿歧視色彩的形象,在荷李活看來經過處理之後無傷大雅,但是對於很多中國觀眾來說就是傷害感情。

看來這次漫威試圖討好中國市場的舉措沒有得到正面回應,拍馬屁拍到了馬腿上。 ( 影視獨舌 )

歸根究底,這是一個文化闡釋權歸屬的問題,無論Marvel怎麼「從中國人的角度進行大刀闊斧地改造,避免刻板印象」,都難免費力不討好。不過更值得思考的是,為何一部荷李活電影的選角就能引起如此熱議,甚至上升到了「辱華」的高度。一個民族的文化自信,不是靠一部電影就能樹立起來的,自然也不應該因為一部電影而動搖。

【本文獲「影視獨舌」授權轉載,微信公眾號:dusheme】