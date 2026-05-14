《狂野時速》25周年放映會雲迪素寵粉十足　保羅獲加女兒驚喜現身

《狂野時速》於香港時間今日凌晨，在康城電影節舉行25周年紀念放映會。片中多位主演，包括雲迪素、米雪洛迪格絲（Michelle Rodriguez）及Jordana Brewster等均有出席，已故男星保羅獲加（Paul Walker）的模特兒女兒Meadow Walker亦驚喜現身放映會。

《狂野時速》在康城電影節舉行25周年紀念放映會。（Getty Images）

雲迪素與粉絲親切互動零架子

放映會上，主演雲迪素身穿背面繡有「Fast Forever」（永恆快速）珠片字樣的西裝出席，當他與同組演員一起踏上紅地毯時，現場粉絲尖叫聲此起彼落。雲迪素更是全程大方親切地與台下粉絲互動、寵粉十足，對於粉絲的合影要求皆爽快答應，更特地向在場粉絲比愛心手勢。

雲迪素與粉絲親切互動零架子。（Getty Imgaes）

保羅獲加女兒驚喜現身放映會

保羅獲加的女兒Meadow亦代表亡父出席這次放映會，雲迪素更是把Meadow擁入懷中，似是在表達對故友的思念，場面十分令人感動。Jordana則以一身黑色蕾絲修身深V長裙亮相，大展其完美身材。

保羅獲加女兒驚喜現身放映會。（Getty Images）

雲迪素曾透露將開拍《狂野時速》外傳

雲迪素在放映電影的劇院內致詞時，提及康城電影節藝術總監Thierry Frémaux讚譽《狂野時速》為「經典」，這對全體創作團隊而言是莫大榮耀。他早前出席活動時亦宣布，將開拍四部《狂野時速》外傳劇集，延續該系列的經典傳奇。