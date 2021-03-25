《絕世車王》前童星Houston Tumlin　家中吞槍自殺身亡終年28歲

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-03-25 13:15

2006年賣座喜劇《絕世車王》（Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby），當中飾演Will Ferrell兒子的Houston Tumlin，被發現23日下午在處所內吞槍自殺身亡，終年28歲。

有份演出《絕世車王》的童星Houston Tumlin日前在家中自殺身亡。（劇照）

據知Houston Tumlin在阿拉巴馬州Pelham的處所內自殺，事發當時他的女朋友正在其家中，現場沒有留下遺書。Houston Tumlin在13歲時演出《絕世車王》，在短暫的演藝生涯後，他更從事過其他工作，包括維修電話線，後來決定加入美國空軍服役，不過此後不幸患上了創傷後遺症（PTSD）和抑鬱症。

Houston Tumlin加入美國空軍服役不幸患上了創傷後遺症（PTSD）和抑鬱症。（match1n_twitter圖片）

《絕世車王》導演Adam McKay表示心碎。（網上擷圖）

《絕世車王》的導演Adam McKay都有在Twitter上留言，表示對於Houston Tumlin的離世感到心碎，提及他是位樂天且有才能的人，永遠不會忘記大家一同歡笑的開心時光，更有呼籲若發現自己情緒有出現問題的人記得要尋求幫助。

求助網站和熱線：

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醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

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