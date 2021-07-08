【CATS】演員2年後再爆有18禁初版　「生殖器都清晰見到！」

電影
撰文：
最後更新日期：

由曾憑《皇上無話兒》（The King's Speech）奪得奧斯卡最佳導演獎的英國導演Tom Hooper，其執導的奇幻音樂電影《CATS》（Cats），在2019年上映時劣評如潮，更在有「爛片奧斯卡」之稱的金酸莓獎上獲得9項提名，最終電影一共奪得6個爛片獎，其中包括最差電影、導演、劇本、男和女配角等。這部電影除了成為一眾演員自嘲的對象外，當時其中一個熱話是關於18禁的「Butthole Cut」（貓屁眼版）。近日有份參演的美國舞蹈員兼演員Robbie Fairchild提到還有其他版本。

《CATS》由曾獲奧斯卡最佳導演獎的英國導演Tom Hooper執導，可惜電影最後卻淪為笑柄。（《CATS》劇照）

現年34歲的美國舞蹈員兼演員Robbie Fairchild，在《CATS》中飾演蒙克史崔普（Munkustrap）。他近日接受外媒《Page Six》訪問時，重提這部災難級爛片，他表示曾看過電影的初版，當時還清楚看到貓的肛門及女性生殖器：「這是我最喜歡的地方，劇組及了我八個乳頭，它們是類似粉紅色的。」

Francesca Hayward（左）及Robbie Fairchild（右）都是職業舞蹈員。（《CATS》劇照）

最後他笑稱很感激有這次拍攝經歷，因為他在片場度過了一段美好時光：「如果要做失敗的，那就成為最失敗。我與Judi Dench在片場玩Bananagrams，而她也教我《莎士比亞十四行詩》。」

如果當初《CATS》上映是18禁版本，會否成為經典邪典電影（Cult Film）呢？（《CATS》劇照）

【金草莓】得獎名單揭曉　《CATS》掃五獎成「大輸家」
【奧斯卡2020】莉寶韋遜《CATS》貓樣自嘲現身　玩咪stand超萌
【金草莓】《CATS》「眾望所歸」獲最多提名　《小丑》竟然有份？
【CATS】Taylor Swift一個原因痛失《孤星淚》演出機會
【CATS】歌舞經典變Cult片？　巨鵰男星嬲爆回應負評：班影評人…
【CATS】電影CGI技術超驚嚇　呢位演員「卸妝」後原來勁有氣質
【CATS】Taylor Swift新歌獲大讚　仍不及戲中呢幕人型動物登場爆
【CATS】Jason Derulo下體太巨礙眼　125%肯定巨鵰慘被劇組切走！
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。