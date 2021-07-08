【CATS】演員2年後再爆有18禁初版　「生殖器都清晰見到！」

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-07-08 15:00

由曾憑《皇上無話兒》（The King's Speech）奪得奧斯卡最佳導演獎的英國導演Tom Hooper，其執導的奇幻音樂電影《CATS》（Cats），在2019年上映時劣評如潮，更在有「爛片奧斯卡」之稱的金酸莓獎上獲得9項提名，最終電影一共奪得6個爛片獎，其中包括最差電影、導演、劇本、男和女配角等。這部電影除了成為一眾演員自嘲的對象外，當時其中一個熱話是關於18禁的「Butthole Cut」（貓屁眼版）。近日有份參演的美國舞蹈員兼演員Robbie Fairchild提到還有其他版本。

《CATS》由曾獲奧斯卡最佳導演獎的英國導演Tom Hooper執導，可惜電影最後卻淪為笑柄。（《CATS》劇照）

現年34歲的美國舞蹈員兼演員Robbie Fairchild，在《CATS》中飾演蒙克史崔普（Munkustrap）。他近日接受外媒《Page Six》訪問時，重提這部災難級爛片，他表示曾看過電影的初版，當時還清楚看到貓的肛門及女性生殖器：「這是我最喜歡的地方，劇組及了我八個乳頭，它們是類似粉紅色的。」

Francesca Hayward（左）及Robbie Fairchild（右）都是職業舞蹈員。（《CATS》劇照）

最後他笑稱很感激有這次拍攝經歷，因為他在片場度過了一段美好時光：「如果要做失敗的，那就成為最失敗。我與Judi Dench在片場玩Bananagrams，而她也教我《莎士比亞十四行詩》。」