安雅與魔女│改編《哈爾移動城堡》作者小說　宮崎駿父子檔最新作

「吉卜力工作室」睽違香港大銀幕7年，終於推出最新動畫作品《安雅與魔女》。這部全新作品由日本動畫大師宮崎駿親自企劃，並由其子宮崎吾朗執導，更是「吉卜力工作室」首次全面採用電腦動畫製作，相信會為一眾粉絲帶來新鮮感。



《安雅與魔女》是由宮崎駿及宮崎吾朗父子檔聯手呈獻。（《安雅與魔女》劇照）

《安雅與魔女》是改編自《哈爾移動城堡》（ハウルの動く城）原作者Diana Wynne Jones的暢銷同名小說。「吉卜力工作室」動畫中的女主角貫徹著勇敢、堅強的個性，而今次的電影女主角是一位名為安雅的古靈精怪少女，她遇上性格刻薄的魔女，究竟會發展出一段怎樣的奇幻經歷呢？

《安雅與魔女》的女主角有別於過往「吉卜力工作室」動畫中的女主角。（《安雅與魔女》劇照）

除了故事吸引外，「吉卜力工作室」破格首度以全CG作畫，相信會為一眾粉絲帶來新鮮感，而電影早前入圍第73屆康城影展官方評選單元（Official Selection），電影將在本月30日與香港觀眾在大銀幕見面。日語配音版由日本殿堂級影后寺島忍、影帝豐川悅司、實力男星濱田岳及《乒乓情人夢》（ミックス）童星平澤宏宏路聲演。

「吉卜力工作室」睽違香港大銀幕7年，終於推出最新動畫作品《安雅與魔女》。（《安雅與魔女》海報）

「吉卜力工作室」一向以筆觸細膩的傳統平面動畫聞名，今次在新作《安雅與魔女》首次全面採用電腦動畫製作。導演宮崎吾朗表示，這次運用CG的概念並非追求現代3DCG的逼真，而是希望在創新的同時能極力保留吉卜力手繪動畫的風格。

CG揉合吉卜力手繪風格，連宮崎駿也大讚CG的運用更能表現這個故事。（《安雅與魔女》劇照）

由於擬真CG會失去吉卜力標誌性的畫風，因此宮崎吾朗不斷尋找平衡兩者的方法，後來他參考了一些定格動畫（Stop-motion）如何設計人偶，想出透過人物和場景的變形，來融合吉卜力的手繪藝術。例如戲裡角色的頭髮並不是模仿一根根真實髮絲去繪製，而是沿用手繪時期的方法，把頭髮整體當成一個大部件處理；眼珠瞳孔同樣採用手繪技巧來繪製，這些細節在動畫呈現上令人物更具生命力難怪擔任電影企画的宮崎駿也大讚CG的運用更能表現這個故事。

一對奇怪的男女突然決定要收養安雅，而他們竟然是魔法師。（《安雅與魔女》劇照）

另外，「吉卜力工作室」自2014年推出《回憶中的瑪妮》後，睽違大銀幕7年再有新作在香港登場，MCL院線將在本月中舉行「吉卜力映画秋祭 ─ 迎接《安雅與魔女》」，與觀眾一起在大銀幕重溫多部「吉卜力工作室」的作品，其中包括《千與千尋》、《龍貓》、《魔女宅急便》、《幽靈公主》、《哈爾移動城堡》的日語版本及《紅花坂上的海》的粵語版本。