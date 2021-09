尚氣影評｜「水」竟然暗藏隱喻！貫穿電影的武術哲學不言而喻

【尚氣影評】或許,就如《一代宗師》所言,人世間的相遇,都是久別重逢,前世未完的債,只好今生來還,文武與映麗的初次相逢,就以武代口,過招且過情,有來有往的觸碰,不僅搖曳了髮絲,更也搖動了情愫,默契絕佳的兩人,因著這一支極美的雙人舞,悄然墜入愛河。就此,一見如故成了一見傾心,深邃的雙眸,則從倒映身影,轉變成駐紮了倩影,而這也埋下了電影的伏筆,意即人的脫序,不過是因為執著於凋萎的戀情。



餡料飽滿的文化色彩與切口

關於父親的沉默寡言,或許就是華人兒女共有的兒時回憶,萬事藏心的習慣,不代表父親的城府深,相反的,父親的不表於情,往往是笨拙卻含蓄的一往情深,不過有時太內斂,讓人難以明瞭,甚至使人憤慨、失望。回到《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),由梁朝偉飾演的文武,正屬典型華人父親形象,幾乎可以說,他是少數能駕馭好的演員,看似不慍不火,眼神的變化卻不知道翻攪出多少層次。

一眉一蹙,威而不怒,頷首而笑,即是最大的讚揚;至於從未說出口的愛,只要靠緊額頭,相碰就會知曉其中的悠遠與不移。

想當然,這讓門下一對兒女,尚氣與靈靈感到不知所措,還因此感到懼怕,成了一個心底的結,打不開也理不清,這是一道華人最常見的普世議題,做為電影切口,大大展現劇組的用心與考究。為此,降生於世的嶄新英雄電影,不再只是換了膚色的力量至上主義,還有萬縷千絲的文化色彩與困境,扣合著老莊思想、陰陽調和及以柔克剛的價值觀來推展敘事與定錨。

其中,清明節再被提起,它不只是二十四節氣,且是華人祭祖的日子,祖先與子孫的連結時刻,承先啟後的概念,破題出這部起源電影的主題──認祖歸宗,或說尋思自己扎根於何處,藉以翻印出未來的藍圖。綜此,《尚氣與十環幫傳奇》跟Marvel早期如《鐵甲奇俠》(Iron Man)、《美國隊長》(Captain America)或是《雷神奇俠》(Thor)等起源電影並不一樣,它強調的不僅是「我想成為誰」的實踐,還裹藏了「我是誰」的疑惑。

當然,我是誰的主題並不特別,在《Marvel隊長》(Captain Marvel)或《黑豹》(Black Panther)中都有出現,但前兩部所扣攏的議題脈絡,分別是被掩去面貌的女性意識,以及種族壓迫下的非裔悲歌,這與亞裔美國人,暫且說亞裔二三代移民所要面對到的挑戰,明顯不同;當中的複雜性則透過尚氣的搭檔兼閨密Katy來描繪,無論是面對父母望子成龍的不知所措,還是面對婚姻期待的抗拒,都有鋪陳,以烘托出亞裔,更精確來講,華人特有的日常輪廓。

只不過,本片重點在於英雄角色的雕塑,取捨之下,為了充填足夠吸睛的武戲,文戲大多交由梁朝偉來獨撐大樑,其餘角色鮮少有表現,文化相關色彩也匆匆撇過,好比上香祭拜、放水燈皆是,著實可惜。無可奈何,考量票房的話,這是商業製片的合理選擇與剪裁。

所幸,就實際結果來說,這使得《尚氣與十環幫傳奇》的體裁合身、好入口,內涵華人文化,卻又不失娛樂性,俐落乾淨,縱然難登大雅之堂,依然值得入院觀賞,更何況是荷李活少有的亞裔英雄,就算只是回溫、懷舊時代的遺產──港式的武打戲碼,同樣能從颯爽的過招中,體會到暢快淋漓,爾後盡興而歸。

雖說文化習俗的部分有所割捨,但在仙境神獸的採樣上,還是得給劇組大大的肯定,其中可見不少《山海經》的影子。從最常見的鳳凰、九尾狐、神龍,再到龍首馬身的麒麟,甚至冷門的無臉神獸帝江都有勾畫,至於棲身黑暗的靈魂收割者,其設計參照《山海經》來看,應該是以蠱雕為原型,一種似鳥非鳥的惡獸,常以嬰兒一般的哭聲誘捕人類進食,恰巧與電影當中,會以言語誘惑人的設定相呼應。

然若參考外型,也可能是以四大凶獸中的窮奇為改造,其外貌如虎,具有雙翅,喜好從頭部開始進食,剛好相符電影內「吸取靈魂會從頭部開始消散的概念」。

綜合來看,靈魂收割者這個災禍,應該是劇組揉合多種傳說而發明的嶄新惡獸,崇尚武力、奪取與征服的陰暗勢力,正巧相襯文武這個反派的初始設定,崇武為尊;而這讓電影持續保持鮮明的對比,意即神龍代表的陰陽調和、以柔克剛,不斷對抗惡獸所代表的盲橫、毀滅與極權,歸屬旗下的兩派人馬,其碰撞與火花自然容易點起。

離散的父子,埋藏於心底的缺與憾

整體而言,《尚氣與十環幫傳奇》的走向與設定確實老土,一個家庭因著一個人的離去而支離破碎,然若能反覆醞釀,拋出漂亮的角色弧線,觀眾依舊能信服,每一個角色無論為惡為善的理由與邏輯。就此來說,本作無疑是Marvel電影的前段班,特別是反派的心路歷程,能夠說是系列之中,撇除洛基,賦予最多份量的惡人,不再受迫於免洗的淘汰命運,不再只是英雄崛起的墊腳石,還是讓英雄理解愛恨矛盾的關鍵鑰匙。

若從情節來看,文武的樣貌非常豐沛,在一開始,他僅僅是個被力量蠱惑的人,試著利用征服填補心底的缺,直到遇見妻子映麗,方而領悟,能消彌空洞感的不是力量,而是愛與關懷;只可惜,就算決心成為慈愛的父親與丈夫,沾血的歷史足跡,不允許他自此獲得幸福與快樂,暴力的陰霾,緊緊如影隨行,潛伏等待報應的一刻。

文武放得下對於力量的執著,卻放不了過往的業障,甚且無法阻止它,返轉到愛妻的身上,而這種因果造業,正是佛教信仰的中樞,劇組巧妙地結合劇情放入,進而揭示血債血還之於人的徒勞與無意義。遺憾的是,深陷喪妻之痛的文武,無法醒悟,只好躲回熟悉的力量巢穴,運用武裝來安撫自己,緩平躁痛的失落之心。

換言之,映麗的死去,凍結了文武的時間,早在電影末段的自我犧牲以前,他的時間就被死亡給走停了,他把自己關入失落的迷宮中,不斷地打轉,不斷地執著於力量,卻喚不回一聲妻子的晚安。最終,電影則將文武的結,交由兒子尚氣來解,藉由放下力量這件事,以提醒文武,要能破鏡重圓,就得接納無力、脆弱與哀慟。畢竟,真正撕裂家庭的,不是映麗的死,而是文武的疏離與冷漠。

對照來看,尚氣的角色曲線與命題,其實跟父親文武非常相似,同樣在於接納自我所抗拒的一面與歷史,若說文武不願面對的是脆弱與妻子的身亡,尚氣迴避的則是內在的暴戾之氣與思念。也因此,尚氣的逃,不完全是因為他害怕父親,更因為擔心自己變得跟父親一樣,在力量的追尋中,逐漸走失自己,忘了怎麼去愛。

至於思念,他其實非常想念慈愛的父親,但某種程度,猶如父親的對質,回首過去,對於自己的無能為力,尚氣感到濃烈的愧疚,親眼目睹母親的死亡,終究像是最銳利的一根刺,插在心底,只要想起就讓他隱隱作痛;無法按下責罵自我的暫停鍵,只好逃得遠遠的,逃到不會想起母親的異鄉,逃離父親眼底沒說出口的怨懟。

由此可知,尚氣的成長與轉變,不是在於英雄身份的確立,而是在於好好面對父親;換言之,想要學會陰陽調和,就得先直面自己的內心與過去,爾後,才能夠綜融母親的柔以及父親的剛,以編織出一張網,接住失速墜落的父親──放下十環,伸出手,直視著父親,釋懷地說上一聲:「你的家人需要你。」

或許,猶如楊紫瓊所飾演的小姨所言,不管好或壞,先輩的血,都流在我們的體內,孕養著我們,也束綁著我們,如何共處、面對,從中發展出自己的主體性,確保內在的光與暗能夠平衡,正是每個人一生都得修習的課題,但唯有如此,才有機會璀璨出多彩的人生姿態。甚者,回到英雄的成長弧線,尚氣同樣得先成為完整的人,才可以破繭出剛柔並蓄的英雄性格,進而為復仇者聯盟灌注新的血脈與氣象。

水,既能溫柔,亦能銳利

交錯來看,《尚氣與十環幫傳奇》不單只是英雄電影,還是一部仙俠傳說,眾所皆知,除了武術層面的養成,要能修仙成道,還要達到思想層面的頓悟,看破世間的道理。為此,既然主打東方玄幻,就不能光講精彩的武術交鋒,更得要想辦法帶出,習武人背後的哲理學思;這個部份,電影嘗試利用水這個頻繁出場的元素,巧妙承載細微的價值內涵,也因此,道儒兩教的奧妙,經由動畫特效穿梭至異鄉觀影者的眼前。

水,在中國神話上不斷地被歌頌與傳唱,因為水的柔軟與銳利,相符普遍流行的道家思維,所謂陰陽相互依存,方能輝映出實在世界的概念,又或是類同孔子長年推崇的中庸之道,無過無不及,適度而存的生命哲理。

當然,水的特質,不只剛好契合道儒兩教的精神,還能凸顯貫穿電影的武術哲學──以柔克剛、以靜制動,正同《孫子兵法》講述的:「形兵之極,至於無形」。

接著,再把水連結到創世與仙境神話來看,水的象徵意涵,還能從均衡再衍伸出原初的概念,依照學者高莉芬的說法,這使得水綻放出神聖的光輝,代表了世界的起源與出生。另外,從心理學的概念來說,榮格又把海洋視為潛意識的象徵,隱藏或說深埋著人的七情六慾。至此,從水延伸而來的海,應著廣納百川的特性,為水帶來接納的隱喻,並且發展出心靈意識的假設,水,就是通往情感深井的路徑。

故此,心理治療才會運用沙與海來構組具象化的治療手段,或將水視為子宮的代稱,好比搖床一般,藉以引導患者歸尋回安全感,好破解棘手的防衛機轉。當然,水本來就都被中西文化視為穿越的媒介,這也解釋了為何水能引領尚氣見到神龍,並闡明了兩顆家傳寶石召喚出的指引,為何由水而組成。

由此扣回電影,地圖為何由水組成,神龍的力量為何是以水為媒介,都有了各自合理的脈絡,無論是因為水能貼近人的情感,抑或做為陰陽有道的例證,還是要以水再再強調尋根自我的重要性。然而,無論是出於何種考量,共通的是,都很明顯想要跳出過往被人詬病的陽剛英雄主義。

好巧不巧,這跟Marvel系列近期主打的女性意識抬頭,殊途同歸,紛紛在論述找回社會遺失的面貌,進而攜手打造出更完整的世界觀,而非浮誇的自我中心想像。確實,《尚氣與十環幫傳奇》不是系列中,第一部走向現實的作品,但做為第四階段的開場,它沒有辜負姊妹與非裔英雄的期望,走出自己的特色,同時不忘貼合著議題來表述,即使深度與篇幅都有限,依舊值得肯定。或許,Marvel未來能夠參考汪達、獵鷹與洛基的作法,將電影未能完善論述的主題,擺放到影集中細細闡明。

《尚氣》影評結語

整體而言,《尚氣與十環幫傳奇》不是一部滿分神作,但它的扎實武戲與文化考究,還是能夠刺激觀眾的味蕾,卻不至於疲乏。良好的分寸,讓電影柔順發展,扣除突兀且單板的剪輯,確實是一部別有風味的Marvel電影,讓人再嚐令人懷舊的武打港片氛圍。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載,作者:癮君子 Movie Addict,原文:影評▕ 《尚氣與十環傳奇》- 天若有情天亦老,暢快淋漓的英雄之作】