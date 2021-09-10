【尚氣】隱藏彩蛋與《黑寡婦》有關連　角色演員是前世界武術冠軍

撰文：王誦賢
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由劉思慕（Simu Liu）及梁朝偉主演的《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），是Marvel電影宇宙（MCU）第四階段的第二部作品，自然地導演會參考過往MCU作品，從而成為電影的彩蛋，而其中一個彩蛋就與第四階段的首部電影《黑寡婦》（Black Widow）有直接關連。

沒想到電影與第四階段的首部作品《黑寡婦》有直接關連。（《尚氣與十環幫傳奇》劇照）

在尚氣收到妹妹夏靈寄來的信後，他與Katy來到澳門，並追蹤至一家地下拳館，當時尚氣在看到王及惡煞在中央擂台對打時，周圍還有其他的拳賽，而其中一場拳賽的選手就是曾在《黑寡婦》現身的其中一位「黑寡婦」Helen，這角色當時是由華裔武打女星徐慧慧（Jade Xu）飾演。

「黑寡婦」在澳門地下拳館登場，而這裡影迷認識了「尚氣」的妹妹徐夏靈。（《尚氣與十環幫傳奇》劇照）

說起徐慧慧，她非常厲害，1986年2月9日在上海出生，而她9歲時，與家人移居意大利生活，並代表意大利出戰不同類型的世界武術錦標賽。6歲開始習武的她，在2003年的世界武術錦標賽首次亮相，並奪得了刀術銀牌。兩年後，她在越南舉行的世界武術錦標賽上獲得三面獎牌，包括刀術金牌、長拳銀牌及棍術銅牌。

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之後她在2007年參加在北京舉行的世界武術錦標賽，當時她成功衛冕刀術項目，再次成為金牌得主，而此舉也讓她獲得參加北京武術的奧運資格，她奪得了女子刀術棍術全能銀牌，而當年金牌得主是代表香港的耿曉靈。她最後一次參加世界武術錦標賽是在2009年，她在多倫多世界武術錦標賽上，奪得棍術金牌，但刀術只得銀牌。

徐慧慧退役後，轉戰電影圈。（IMDb 圖片）

徐慧慧退役後，轉戰影壇。她參演由馮德倫執導、洪金寶擔任動作指導的華語動作片《太極1從零開始》（Taichi 0）、之後她獲邀參演續集《太極2英雄崛起》（TaichiⅡ）。之後她獲太陽馬戲（Cirque du Soleil）邀請主演《Michael Jackson: One》，她是四位主角之一。在2021年，她參演了Marvel電影宇宙的《黑寡婦》，並飾演一名名為Helen的「黑寡婦」，之後她的角色在《尚氣與十環幫傳奇》中也有登場，未知她的角色會否繼續在MCU出現。

《尚氣與十環幫傳奇》確實與很多MCU作品有關聯。（《尚氣與十環幫傳奇》劇照）
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