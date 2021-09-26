宮崎吾朗專訪│自知與父親宮﨑駿能力差距大　「寧做景觀建築師」

《安雅與魔女》改編自《哈爾移動城堡》（ハウルの動く城）原作者Diana Wynne Jones的同名小說，由宮﨑駿負責企劃、其子宮崎吾朗執導。早前導演接受《香港01》視像訪問，分享這部「吉卜力工作室」首部全面採用電腦動畫製作的創作過程。



《安雅與魔女》是導演宮崎吾朗與其父親宮﨑駿合作的全新計畫。（《安雅與魔女》劇照）

《安雅與魔女》導演宮崎吾朗首先解釋為何選取Diana Wynne Jones的同名小說改編成電影，他表示這一切原來與父親宮﨑駿有莫大關連。他表示開始時是因為宮﨑駿導演看了這本書，他很喜歡這作品，於是有改編電影的想法。之後宮﨑駿把這本書介紹給宮崎吾朗，而後者發現書中的女主角安雅，其性格跟過往「吉卜力」的主角不同，不是一個典型乖巧的正派主角，所以他覺得安雅非常吸引：「我覺得用一個特別的角色去做主角非常適，所以我就成為了《安雅與魔女》導演。」

《安雅與魔女》是改編《哈爾移動城堡》小說家Diana Wynne Jones的同名小說。（《安雅與魔女》劇照）

宮崎吾朗談與父親宮﨑駿合作的過程

之後問到導演與父親宮﨑駿合作《安雅與魔女》的過程時，導演表示今次合作的內容只得一場討論。「今次合作的內容是關於女主角可以『操縱』人生的人，我們對於何謂『操縱』有過一場討論，我們的合作僅在那場討論。當我理解何謂『操縱』後，我們的討論就此完結。」

宮﨑駿及宮崎吾朗兩父子今次的合作僅限於一場討論。（《安雅與魔女》劇照）

其實導演宮崎吾朗還透露了這次的新合作模式讓他更為輕鬆，皆因他提到在手繪動畫時，其父宮﨑駿會時常到他的工作室，查看他的作品進度，但今次全電腦製作，宮﨑駿對此完全沒有概念，所以沒有來檢視他的作品：「今次最開心的事是沒有被檢視。」

宮崎吾朗指由於今次是電腦動畫作畫，不懂電腦的宮﨑駿並沒有查詢兒子的製作過程。（官方圖片）

及後宮崎吾朗續補充指出，並坦承當父親宮﨑駿來查看他的畫作時，讓他感到非常大壓力，同時他也指出，有壓力的並非只有他一人，還有其他在「吉卜力」擔任導演的人：「因為父親（宮﨑駿）是一流的動畫導演，也是一流的動畫師。當這個如此一流的人來查看你的作品並給予意見時，你好難反駁他，所以大家都試過這經歷。」至於今次全用電腦動畫製作，導演認為是輕鬆完成製作。

宮﨑駿非常傳奇，讓不少「吉卜力」的動畫導演非常大壓力。（VCG）

兒子宮崎吾朗自知能力不足，不想行父親宮﨑駿舊路

由於父親宮﨑駿太過出色，所以做兒子的宮崎吾朗其實最初都選了一條與動畫完全沒有關係的路：「年輕時知道爸爸是動畫導演，故不想跟爸爸做同一行，因為相比之下，總覺得自己的能力不足，所以就成為了景觀建築師。」然而在一次機緣巧合下，他成為了「吉卜力工作室」的員工：「當時有吉卜力美術館的興建計畫，我參加了這計畫。當美術館開幕後，興建的工作也完成，雖然身為『吉卜力』的員工，但覺得無所事事，更曾考慮辭職。」

宮崎吾朗在擔任《安雅與魔女》導演的同時，還要負責吉卜力主題公園。（《安雅與魔女》劇照）

然而就在此事，鈴木敏夫邀請宮崎吾朗參與「吉卜力」的動畫製作。雖然如今是兩部電影動畫的導演，但宮崎吾朗不認為他本人是一位動畫導演：「我覺得自己的職位不是動畫導演，只是兼任這工作。在擔任《安雅與魔女》導演的同時，我要負責吉卜力主題公園。」

鈴木敏夫邀請宮崎吾朗參與「吉卜力」的動畫製作，因此讓他成為動畫導演。（官員圖片）

最後導演還談到《安雅與魔女》是「吉卜力工作室」首部全面採用電腦動畫製作，所以導演的最大挑戰就是尋找懂得3D電腦動畫作畫的人才：「吉卜力」過去從沒有做過3D電腦動畫的經歷，所以要由零開始，尋找懂得3D電腦動畫的製作人是最大的挑戰。」而導演更為此訂下兩大標準，要找到一位懂得「讓角色交到戲」及「設計角色」的人才，最終導演找來曾與他合作《綠林女兒羅妮婭》動畫的近藤勝也。