最後絕鬥│麥迪文及賓艾佛力曾聯手奪奧斯卡　24年後再度合作

由麥迪文（Matt Damon）、阿當戴華（Adam Driver）、祖迪高瑪（Jodie Comer）及賓艾佛力（Ben Affleck）主演的《最後絕鬥》（The Last Duel），電影口碑雖好，但全球票房失利，不敵同期上映的《007：生死有時》（No Time to Die）、《毒魔：血戰大屠殺》（Venom: Let There Be Carnage）及《月光光殺清光》（Halloween Kills）。《最後絕鬥》的歷史故事固然引人入勝，但麥迪文及賓艾佛力的故事同樣非常精彩，今次兩位除了主演外，還共同擔任電影編劇。



麥迪文及賓艾佛力這對兄弟，在童年時期已經開始認識對方。（IMDb 圖片）

麥迪文及賓艾佛力在《最後絕鬥》中分別飾演法國騎士Jean de Carrouges、伯爵Pierre d'Alençon，兩人在戲中的關係絕對稱不上友好，甚至可以說是互相憎恨。然而在戲外，兩位的兄弟情早已紅遍整個荷里活。

現年51歲的麥迪文比賓艾佛力年長兩細，而兩日的首次相遇是在1980年代初，當時他們分別是10歲及8歲，皆因兩人都住在麻省劍橋市，更就讀同一所高中Cambridge Rindge & Latin School。賓艾佛力曾在受訪時稱：「在認識麥迪文之前，我總是一個人，因為表演是一項單人活動，其他小朋友不理解我做甚麼。」然而他續稱，直到認識了麥迪文這個好友：「他理解我在做甚麼，而他同時也想嘗試。他認為這很有趣，並想了解它，因此我們一同往這條路出發。」

麥迪文及賓艾佛力憑《驕陽似我》共同獲得了奧斯卡最佳原創劇本獎。（Getty Images）

之後麥迪文及賓艾佛力真的一起在荷里活工作，而兩人首部紅遍全球的作品，必定是1997年上映的《驕陽似我》（Good Will Hunting）。兩人除了擔任電影編劇外，更聯同羅賓威廉斯（Robin Williams）一起主演電影，最終三人齊齊獲得奧斯卡獎項。麥迪文及賓艾佛力共同獲得了奧斯卡最佳原創劇本獎，而羅賓威廉斯則成為奧斯卡最佳男配角。

麥迪文及賓艾佛力在《驕陽似我》後，各自努力。（IMDb 圖片）

在完成《驕陽似我》後，兩兄弟各自在荷里活繼續努力，麥迪文因《盜海豪情》及《叛諜追擊》系列，而人氣繼續急升。之後他還與里安納度狄卡比奧合演馬田史高西執導的《無間道風雲》；至於賓艾佛力，他先演出《絕世天劫》，電影創下他當時最高的票房紀錄，及後他演出的《珍珠港》、《失蹤》、《狂盜之城》及《ARGO–救參任務》都獲得極好的票房成績。之後他還成為了蝙蝠俠，《蝙蝠俠對超人：正義曙光》創下8.73億美元的全球票房，比他以往的電影票房都要高。

麥迪文因《盜海豪情》及《叛諜追擊》系列，而人氣繼續急升。（IMDb 圖片）

直到2012年，麥迪文及賓艾佛力合作成立電影公司Pearl Street Films，電影公司的首部作品就是由麥迪文、約翰卡拉辛斯基及法蘭絲麥杜雯主演的《騙地謊言》，但賓艾佛力卻沒有參與電影製作，之後電影公司還推出過4部電影，但兩位都沒有合作。

賓艾佛力獲華納兄弟委任成為蝙蝠俠。（《蝙蝠俠對超人：正義曙光》劇照）

其實在2017 年，賓艾佛力曾被問到甚麼是「完美的一天」，當時他提到多年的好友麥迪文：「也許是在星期日和麥迪文看新英倫愛國者的比賽，這非常好，也是很放鬆的一天。」直到《最後絕鬥》，兩人終於一起合作，除了共同主演電影外，還與Nicole Holofcener聯合擔任編劇，而三個不同的視覺介紹《最後絕鬥》。