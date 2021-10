最後絕鬥│麥迪文及賓艾佛力曾聯手奪奧斯卡　24年後再度合作

由麥迪文(Matt Damon)、阿當戴華(Adam Driver)、祖迪高瑪(Jodie Comer)及賓艾佛力(Ben Affleck)主演的《最後絕鬥》(The Last Duel),電影口碑雖好,但全球票房失利,不敵同期上映的《007:生死有時》(No Time to Die)、《毒魔:血戰大屠殺》(Venom: Let There Be Carnage)及《月光光殺清光》(Halloween Kills)。《最後絕鬥》的歷史故事固然引人入勝,但麥迪文及賓艾佛力的故事同樣非常精彩,今次兩位除了主演外,還共同擔任電影編劇。



麥迪文及賓艾佛力這對兄弟,在童年時期已經開始認識對方。(IMDb 圖片)

麥迪文及賓艾佛力在《最後絕鬥》中分別飾演法國騎士Jean de Carrouges、伯爵Pierre d'Alençon,兩人在戲中的關係絕對稱不上友好,甚至可以說是互相憎恨。然而在戲外,兩位的兄弟情早已紅遍整個荷里活。

現年51歲的麥迪文比賓艾佛力年長兩細,而兩日的首次相遇是在1980年代初,當時他們分別是10歲及8歲,皆因兩人都住在麻省劍橋市,更就讀同一所高中Cambridge Rindge & Latin School。賓艾佛力曾在受訪時稱:「在認識麥迪文之前,我總是一個人,因為表演是一項單人活動,其他小朋友不理解我做甚麼。」然而他續稱,直到認識了麥迪文這個好友:「他理解我在做甚麼,而他同時也想嘗試。他認為這很有趣,並想了解它,因此我們一同往這條路出發。」

麥迪文及賓艾佛力憑《驕陽似我》共同獲得了奧斯卡最佳原創劇本獎。(Getty Images)

之後麥迪文及賓艾佛力真的一起在荷里活工作,而兩人首部紅遍全球的作品,必定是1997年上映的《驕陽似我》(Good Will Hunting)。兩人除了擔任電影編劇外,更聯同羅賓威廉斯(Robin Williams)一起主演電影,最終三人齊齊獲得奧斯卡獎項。麥迪文及賓艾佛力共同獲得了奧斯卡最佳原創劇本獎,而羅賓威廉斯則成為奧斯卡最佳男配角。

麥迪文及賓艾佛力在《驕陽似我》後,各自努力。(IMDb 圖片)

在完成《驕陽似我》後,兩兄弟各自在荷里活繼續努力,麥迪文因《盜海豪情》及《叛諜追擊》系列,而人氣繼續急升。之後他還與里安納度狄卡比奧合演馬田史高西執導的《無間道風雲》;至於賓艾佛力,他先演出《絕世天劫》,電影創下他當時最高的票房紀錄,及後他演出的《珍珠港》、《失蹤》、《狂盜之城》及《ARGO–救參任務》都獲得極好的票房成績。之後他還成為了蝙蝠俠,《蝙蝠俠對超人:正義曙光》創下8.73億美元的全球票房,比他以往的電影票房都要高。

麥迪文因《盜海豪情》及《叛諜追擊》系列,而人氣繼續急升。(IMDb 圖片)

直到2012年,麥迪文及賓艾佛力合作成立電影公司Pearl Street Films,電影公司的首部作品就是由麥迪文、約翰卡拉辛斯基及法蘭絲麥杜雯主演的《騙地謊言》,但賓艾佛力卻沒有參與電影製作,之後電影公司還推出過4部電影,但兩位都沒有合作。

賓艾佛力獲華納兄弟委任成為蝙蝠俠。(《蝙蝠俠對超人:正義曙光》劇照)

其實在2017 年,賓艾佛力曾被問到甚麼是「完美的一天」,當時他提到多年的好友麥迪文:「也許是在星期日和麥迪文看新英倫愛國者的比賽,這非常好,也是很放鬆的一天。」直到《最後絕鬥》,兩人終於一起合作,除了共同主演電影外,還與Nicole Holofcener聯合擔任編劇,而三個不同的視覺介紹《最後絕鬥》。