Marvel新書揭MCU秘聞　《鐵甲奇俠》導演爆羅拔唐尼原先演反派

Marvel Studios自2008年推出超級英雄電影《鐵甲奇俠》（Iron Man）後，就一直稱霸全球電影票房。近日Marvel官方推出新書《The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe》，揭開Marvel電影宇宙的秘密。
《The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe》由Marvel出版，由Marvel Studios的演員及電影幕後工作人員講述Marvel電影宇宙電影的製作花絮，而書中其中一個秘密相信震驚全球Marvel戲迷。
引述《The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe》消息指，羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）在成為鐵甲奇俠前，Marvel Studios曾考慮給他另一個角色。
據《鐵甲奇俠》導演Jon Favreau透露，最初Fox及Marvel高層打算找他執導2005年上映的《神奇4俠》（Fantastic Four），而當時兩間公司正密切關注羅拔唐尼：「我想Marvel之前已經跟他（羅拔唐尼）會面，要求他飾演反派末日博士（Dr. Doom）。」
然而最終未知甚麼原因，《神奇4俠》最終由娛樂公司The Story Company的創辦人兼美國導演Tim Story執導，而戲中反派末日博士就由電視劇《凹/凸容醫》（Nip/Tuck）男星Julian McMahon擔任。而最終羅拔唐尼及Jon Favreau在2008年上映的《鐵甲奇俠》聚首。
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