Marvel新書揭MCU秘聞　《鐵甲奇俠》導演爆羅拔唐尼原先演反派

Marvel Studios自2008年推出超級英雄電影《鐵甲奇俠》(Iron Man)後,就一直稱霸全球電影票房。近日Marvel官方推出新書《The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe》,揭開Marvel電影宇宙的秘密。



最後羅拔唐尼獲Marvel Studios委任成鐵甲奇俠。(《鐵甲奇俠》劇照)

《The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe》由Marvel出版,由Marvel Studios的演員及電影幕後工作人員講述Marvel電影宇宙電影的製作花絮,而書中其中一個秘密相信震驚全球Marvel戲迷。

Marvel Studios新書《The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe》找來演員及電影幕後工作人員揭秘。(Marvel官方圖片)

引述《The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe》消息指,羅拔唐尼(Robert Downey Jr.)在成為鐵甲奇俠前,Marvel Studios曾考慮給他另一個角色。

《神奇4俠》反派末日博士找來《凹/凸容醫》男星Julian McMahon擔任。(《神奇4俠》劇照)

據《鐵甲奇俠》導演Jon Favreau透露,最初Fox及Marvel高層打算找他執導2005年上映的《神奇4俠》(Fantastic Four),而當時兩間公司正密切關注羅拔唐尼:「我想Marvel之前已經跟他(羅拔唐尼)會面,要求他飾演反派末日博士(Dr. Doom)。」

導演Jon Favreau及羅拔唐尼最終在《鐵甲奇俠》合作。(IMDb 圖片)

然而最終未知甚麼原因,《神奇4俠》最終由娛樂公司The Story Company的創辦人兼美國導演Tim Story執導,而戲中反派末日博士就由電視劇《凹/凸容醫》(Nip/Tuck)男星Julian McMahon擔任。而最終羅拔唐尼及Jon Favreau在2008年上映的《鐵甲奇俠》聚首。