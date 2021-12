《魔比煞》變身絕密片段曝光　謝拉力圖暗示角色將登陸MCU？

由SONY所創建的SONY蜘蛛俠宇宙愈來愈讓影迷期待,早前電影公司推出《毒魔:血戰大屠殺》(Venom: Let There Be Carnage)及《魔比煞》(Morbius)片段,前者揭示了蜘蛛俠及魔比煞的彩蛋;而後者剛解構了魔比煞的成魔之路。



《毒魔:血戰大屠殺》雖然口碑普通,但勝在片尾片段搭救。(《毒魔:血戰大屠殺》劇照)

《毒魔:血戰大屠殺》的片段「Cletus' Cell」,是發生在克雷斯卡薩迪的監房,當時見到由湯哈迪(Tom Hardy)飾演的艾迪布洛克受邀來與克雷斯卡薩迪交談。最終艾迪布洛克憑身上寄宿的共生體毒魔的幫助下,找到受害者的埋屍地點而聲名大噪,更讓克雷斯卡薩迪因罪證確鑿而被判處死刑。

這條片段「Cletus' Cell」長約30秒,但SONY已經表明是彩蛋片段,最終原來這短短30秒隱含了蜘蛛俠及魔比煞的彩蛋。

另外,由謝拉力圖(Jared Leto)主演的《魔比煞》近日公開了全新片段,從3分半鐘的片段可以見到,患有罕見血液疾病的科學家米高魔比煞(Michael Morbius),在一艘貨船進行人體實驗。之後米高魔比煞成功鬆綁離開,再回來時已經變成吸血鬼。

《魔比煞》預計會在明年1月底上映。(《魔比煞》劇照)

變成魔比煞後,他擁有蝙蝠聲波定位、高速移動和時間停留等超能力,影迷可以率先見到他展現超能力時的英姿。而近日飾演米高魔比煞的謝拉力圖在巴西舉行的動漫體驗展(CCXP)上透露,「魔比煞」因為多元宇宙的打開,將會遇上其他反派,這是否代表他有將來也有機會登陸Marvel電影宇宙(MCU),與蜘蛛俠或其他超級英雄對戰。