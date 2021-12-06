《魔比煞》變身絕密片段曝光　謝拉力圖暗示角色將登陸MCU？

由SONY所創建的SONY蜘蛛俠宇宙愈來愈讓影迷期待，早前電影公司推出《毒魔：血戰大屠殺》（Venom: Let There Be Carnage）及《魔比煞》（Morbius）片段，前者揭示了蜘蛛俠及魔比煞的彩蛋；而後者剛解構了魔比煞的成魔之路。
《毒魔：血戰大屠殺》的片段「Cletus' Cell」，是發生在克雷斯卡薩迪的監房，當時見到由湯哈迪（Tom Hardy）飾演的艾迪布洛克受邀來與克雷斯卡薩迪交談。最終艾迪布洛克憑身上寄宿的共生體毒魔的幫助下，找到受害者的埋屍地點而聲名大噪，更讓克雷斯卡薩迪因罪證確鑿而被判處死刑。
這條片段「Cletus' Cell」長約30秒，但SONY已經表明是彩蛋片段，最終原來這短短30秒隱含了蜘蛛俠及魔比煞的彩蛋。
+5
另外，由謝拉力圖（Jared Leto）主演的《魔比煞》近日公開了全新片段，從3分半鐘的片段可以見到，患有罕見血液疾病的科學家米高魔比煞（Michael Morbius），在一艘貨船進行人體實驗。之後米高魔比煞成功鬆綁離開，再回來時已經變成吸血鬼。
變成魔比煞後，他擁有蝙蝠聲波定位、高速移動和時間停留等超能力，影迷可以率先見到他展現超能力時的英姿。而近日飾演米高魔比煞的謝拉力圖在巴西舉行的動漫體驗展（CCXP）上透露，「魔比煞」因為多元宇宙的打開，將會遇上其他反派，這是否代表他有將來也有機會登陸Marvel電影宇宙（MCU），與蜘蛛俠或其他超級英雄對戰。
+5
【毒魔血戰大屠殺】幕後現身揭秘 Marvel電影竟與Matrix 4有關連Marvel主席罕有談《毒魔：血戰大屠殺》 「兩工作室努力的成果」【毒魔血戰大屠殺】10大彩蛋分析 第三個共生體、血蜘蛛後代誕生【毒魔血戰大屠殺】湯哈迪與毒魔鬥嘴似情侶 導演笑稱：七年之癢《魔比煞》最新預告爆新彩蛋 又再暗示蜘蛛俠三代同堂？《魔比煞》導演受訪問誤爆響口 湯哈迪會以「毒魔」身份現身？魔比煞｜直擊配樂爆出正片畫面 極珍貴10秒片段證蜘蛛俠現身蜘蛛俠：不戰無歸│湯賀蘭預先劇透 親證與弟弟Harry對手戲遭刪走