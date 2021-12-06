《魔比煞》變身絕密片段曝光　謝拉力圖暗示角色將登陸MCU？

由SONY所創建的SONY蜘蛛俠宇宙愈來愈讓影迷期待，早前電影公司推出《毒魔：血戰大屠殺》（Venom: Let There Be Carnage）及《魔比煞》（Morbius）片段，前者揭示了蜘蛛俠及魔比煞的彩蛋；而後者剛解構了魔比煞的成魔之路。



《毒魔：血戰大屠殺》雖然口碑普通，但勝在片尾片段搭救。（《毒魔：血戰大屠殺》劇照）

《毒魔：血戰大屠殺》的片段「Cletus' Cell」，是發生在克雷斯卡薩迪的監房，當時見到由湯哈迪（Tom Hardy）飾演的艾迪布洛克受邀來與克雷斯卡薩迪交談。最終艾迪布洛克憑身上寄宿的共生體毒魔的幫助下，找到受害者的埋屍地點而聲名大噪，更讓克雷斯卡薩迪因罪證確鑿而被判處死刑。

這條片段「Cletus' Cell」長約30秒，但SONY已經表明是彩蛋片段，最終原來這短短30秒隱含了蜘蛛俠及魔比煞的彩蛋。

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另外，由謝拉力圖（Jared Leto）主演的《魔比煞》近日公開了全新片段，從3分半鐘的片段可以見到，患有罕見血液疾病的科學家米高魔比煞（Michael Morbius），在一艘貨船進行人體實驗。之後米高魔比煞成功鬆綁離開，再回來時已經變成吸血鬼。

《魔比煞》預計會在明年1月底上映。（《魔比煞》劇照）

變成魔比煞後，他擁有蝙蝠聲波定位、高速移動和時間停留等超能力，影迷可以率先見到他展現超能力時的英姿。而近日飾演米高魔比煞的謝拉力圖在巴西舉行的動漫體驗展（CCXP）上透露，「魔比煞」因為多元宇宙的打開，將會遇上其他反派，這是否代表他有將來也有機會登陸Marvel電影宇宙（MCU），與蜘蛛俠或其他超級英雄對戰。