美國女監製推多元版《哈利波特》　香港人都可以參加演員招募

改編自英國小說家JK Rowling同名小說的《哈利波特》（Harry Potter）系列電影，首部電影《哈利波特：神秘的魔法石》（Harry Potter and the Sorcerer's Stone）在2001年11月16日全球上映，不經不覺已經20周年，而華納兄弟早前也推出了特備節目《哈利波特20周年：重返霍格華茲》（Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts）。然而近日有英國傳媒報道，指出有美國監製準備製作「多元化版《哈利波特》電影」，並會在今年6至7月期間拍攝。



華納兄弟早前推出特備節目《哈利波特20周年：重返霍格華茲》。（《哈利波特20周年：重返霍格華茲》劇照）

據英國《每日郵報》（Daily Mail）報道，一名美國監製準備開拍「覺醒版」《哈利波特》電影，電影之所以稱為覺醒版，是因為戲中部份角色將會由跨性別及非二元性別的演員飾演。據該報道指出，監製希望透過這部電影，從而實現原著小說所認為的多元性，而這更被視為對JK Rowling及其支持者的攻擊，皆因前者曾涉歧視「跨性別」言論。

至於這部「覺醒版」《哈利波特》電影將由抖音影片監製Megan Mckelli負責創作，而她更會為這部作品編寫劇本，但據了解，這部電影同樣是根據JK Rowling的原著小說改編，因此或涉及版權問題。

《哈利波特》以哈利波特為主角，但「覺醒版」將以他的父親為重點。（《哈利波特：神秘的魔法石》劇照）

雖然未知會否惹來JK Rowling提告，但Megan Mckelli的籌備工作一直沒有停止，更加在網上展示出選角要求，而今次的主角並非哈利波特，而是他的父親James Potter，據選角要求指出「亞裔、黑人、非裔、種族模糊、多種族、原住民、拉丁裔、西班牙裔、中東、南亞、印度、東南亞或太平洋島民」都可以申請。

未知這部「覺醒版」會否惹來JK Rowling提告。（《哈利波特20周年：重返霍格華茲》影片擷圖）

至於哈利波特的母親Lily Potter，Megan Mckelli則想尋找一位跨性別演員，而選角要求列明「非常規性別、非二元性別的跨性別女性」。另外，電影角色還包括天狼星，而這角色則需要一位跨性別男性，皆因天狼星的故事將涉及出櫃。其他角色暫時還包括路平、蟲尾、Marlene McKinnon及Dorcas Meadowes等。Prometheus Studio的選角導演Hannah Schill將負責揀選演員，這項目確實非常認真。

最後Megan Mckelli也指出，其實這「覺醒版」《哈利波特》的招募開放給所有性別的演員參加：「我們的目標是希望帶出多元性，介紹有色人種、酷兒的故事情節，以及不同信仰的角色。」