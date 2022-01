美國女監製推多元版《哈利波特》　香港人都可以參加演員招募

改編自英國小說家JK Rowling同名小說的《哈利波特》(Harry Potter)系列電影,首部電影《哈利波特:神秘的魔法石》(Harry Potter and the Sorcerer's Stone)在2001年11月16日全球上映,不經不覺已經20周年,而華納兄弟早前也推出了特備節目《哈利波特20周年:重返霍格華茲》(Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts)。然而近日有英國傳媒報道,指出有美國監製準備製作「多元化版《哈利波特》電影」,並會在今年6至7月期間拍攝。



華納兄弟早前推出特備節目《哈利波特20周年:重返霍格華茲》。(《哈利波特20周年:重返霍格華茲》劇照)

據英國《每日郵報》(Daily Mail)報道,一名美國監製準備開拍「覺醒版」《哈利波特》電影,電影之所以稱為覺醒版,是因為戲中部份角色將會由跨性別及非二元性別的演員飾演。據該報道指出,監製希望透過這部電影,從而實現原著小說所認為的多元性,而這更被視為對JK Rowling及其支持者的攻擊,皆因前者曾涉歧視「跨性別」言論。

至於這部「覺醒版」《哈利波特》電影將由抖音影片監製Megan Mckelli負責創作,而她更會為這部作品編寫劇本,但據了解,這部電影同樣是根據JK Rowling的原著小說改編,因此或涉及版權問題。

《哈利波特》以哈利波特為主角,但「覺醒版」將以他的父親為重點。(《哈利波特:神秘的魔法石》劇照)

雖然未知會否惹來JK Rowling提告,但Megan Mckelli的籌備工作一直沒有停止,更加在網上展示出選角要求,而今次的主角並非哈利波特,而是他的父親James Potter,據選角要求指出「亞裔、黑人、非裔、種族模糊、多種族、原住民、拉丁裔、西班牙裔、中東、南亞、印度、東南亞或太平洋島民」都可以申請。

未知這部「覺醒版」會否惹來JK Rowling提告。(《哈利波特20周年:重返霍格華茲》影片擷圖)

至於哈利波特的母親Lily Potter,Megan Mckelli則想尋找一位跨性別演員,而選角要求列明「非常規性別、非二元性別的跨性別女性」。另外,電影角色還包括天狼星,而這角色則需要一位跨性別男性,皆因天狼星的故事將涉及出櫃。其他角色暫時還包括路平、蟲尾、Marlene McKinnon及Dorcas Meadowes等。Prometheus Studio的選角導演Hannah Schill將負責揀選演員,這項目確實非常認真。

最後Megan Mckelli也指出,其實這「覺醒版」《哈利波特》的招募開放給所有性別的演員參加:「我們的目標是希望帶出多元性,介紹有色人種、酷兒的故事情節,以及不同信仰的角色。」