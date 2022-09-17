一路瞳行專訪｜導演朱鳳嫻坦承校門不認媽媽　「到而家都好愧疚」

電影《一路瞳行》由惠英紅、吳岱融、吳千語、楊天宇以及陳貝兒等人主演，故事改編自導演朱鳳嫻（Judy）的真實經歷，講述兩位視障爸媽誕下她這位健全的女兒，當中Judy接受《香港01》訪問時，大方分享更多背後的故事。



Judy從小成為爸爸媽媽的眼睛，由她讀出餐牌給家人點餐，走路都會走在最前。（劇照）

點解會拍真人真事？

《一路瞳行》為Judy首次執導的作品，問及她為何決定拍自己的真人真事時，她講到自己可能只得今次機會，自己最想同大家分享就是爸爸媽媽的故事，他們表現出堅強且豁達的心態，換轉是自己都未必做到。她反指：「有時我都會問返佢哋『咩好地地？你哋唔係好地地喎。』好多時我仲緊張過佢哋，不過佢哋3、4歲就失明已經習慣咗，亦冇想開返眼呢件事其實幾有趣，所以特別想寫佢哋。」及後Judy更提及媽媽曾跟她說：「唔好俾我而家開返眼，會適應唔到，咩都要重新學過，而家有福利、識煮飯、仲可以周圍去，生活好安然。」

Judy小時候跟爸爸媽媽的家庭照。（受訪者提供）

媽媽最擔心Judy細個發高燒

很多時外界都會覺得視障人士因為看不見的關係，受傷機率會比平常人高，反而Judy表示爸媽好少會受傷，更講到為了迎接她的出生，爸媽特地去上堂，學煮飯、切菜、怎樣隔着一個距離去切、沖奶粉、湊小朋友、換尿片等等，通通受過專業訓練。

不過講到小時候最令爸媽擔心的必然是生病，她直言：「細個有次發高燒好耐都唔退，媽咪好擔心，因為佢就係細個發燒唔退燒盲對眼。而戲中藥樽橡筋斷咗都有喺現實發生過，其實橡筋喺屋企經常都會出現，由幼到粗都有，通常用嚟辦別物品。」

Judy講到其實視障人士的愛情亦相當浪漫。（梁碧玲 攝）

Judy爸爸追媽媽極用心兼浪漫

提到爸媽生Judy後，追問爸媽的情史才發現Judy爸爸極之浪漫，耗盡力氣隔着個大海將Judy媽媽追到手。原來兩人在一次朋友介紹下食飯認識，之後Judy媽媽就返回澳門，70年代去澳門要搭大船並過一晚才到。Judy話爸爸好浪漫地儲錢買船票，加上瞓軟床較貴，所以只能選擇在船上坐着捱足一晚，爸爸更帶了許多媽媽喜歡的錄音帶過海。

鑑於當時打電話非常貴，搭船又要儲錢，令Judy的叔叔都睇唔過眼：「大佬你追女仔唔可以一個月先見一次，太慢喇遲早俾人追走，大家一齊捐一蚊俾你搭船啦！一個月去兩次啦！」最後Judy爸爸維持足整整一年才成功追到媽媽。

家庭環境令自己從小培養獨立一面，Judy直言好多事都要自己解決，即便出街都是拖着爸媽，而且都是自己走在最前，因此性格都會變得越來越獨立。（梁碧玲 攝）

細個介意外人目光 大個先識後悔

戲中可見Judy的心態有兩個階段，小時候非常親近爸媽，不會嫌棄之餘，更會開心和爸媽分享的時光，甚至乎會為爸媽出頭。她直言：「去到初中開始覺得世界有唔同，會同同學比較。（幾時後悔自己咁諗？）都好大個，讀完大學直到爸爸病咗出事，出來做嘢先有呢種感受。（有冇諗過唔讀書直接做嘢？）爸爸同我講『通街都係大學生，你點可以唔係？唔使擔心屋企嘅錢，生得你出就預咗一定會完成到你嘅學業』其實都好感動。」

Judy講到爸爸早早期曾擺地攤，後來轉做盲人按摩賺錢養家，媽媽則是全職煮婦。（《一路瞳行》劇照）

如何處理家長日？

由於Judy最介意別人目光時正值青春期，初中時曾遇過很好關係的同學，見過自己屋企人後嚇一嚇，甚至不再跟她友好，令她更想避免同類事情再發生，決意減少跟朋友坦白。當問到Judy又如何處理家長日時，她笑言通常都會跟老師提議第一個或最後一個見家長，老師問點解就解釋爸爸返工好遠，要坐好耐車，Judy坦言自己唔鍾意都好怕家長日，後來轉校讀預科，碰巧該校沒有家長日，她笑言：「我真係好開心。」

Judy曾帶爸媽到日本沖繩旅行，事前做足功課，哪個出口最近行最少路都一一打探清楚。（受訪者提供）

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反叛期試過離家出走

人人都有青春期試過反叛，就連Judy亦不例外，她坦承：「試過離家出走，我長期執定一個走佬袋準備隨時走，其實當時冇諗可以去邊，打算求其去個朋友屋企。」問及事後如何補救時，Judy直言自己好心酸：「雖然我唔係走咗好耐，兩日一夜，但當時媽咪喊住叫我返嚟，喊到聲嘶力竭...」

時隔多年Judy眼前再現「唔認媽媽」一幕，她坦承：「到現時都好愧疚同埋好深刻。」（劇照）

校門唔認媽媽至為愧疚

最後希望Judy在戲中揀一幕最感動的場口時，她即時講到在學校門口唔認媽咪的一幕，她坦言：「呢件事真係發生過，仲要返到母校拍，成件事重現眼前。原本以為過咗咁耐應該冇事，但係拍個陣自己個心都係𢲡住𢲡住。當年我拎轉頭望返媽咪都覺得佢好慘，好細粒又戇居居咁企喺到，個下到而家都好愧疚同深刻。（最後點收科？）現實入面我有同朋友講『我有啲嘢做』就跑返門口搵佢，媽咪係知道我走咗再返嚟，不過佢冇特別講啲咩，又好識做講『哦，嚟喇？』但其實自己就好心痛。」

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