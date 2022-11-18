專訪｜AK見吳千語出手汗　曾遇港女女友︰要求好嚴苛

喜劇愛情片《忽然心動》由麥浩邦執導，吳千語、MIRROR成員Anson Kong江𤒹生（AK）、蘇皓兒（Chole）、栢天男（Adam）等人主演。較早前AK、Chole以及Adam接受《香港01》訪問，分別講到大家戲內戲外的愛情世界，Chole更突然爆出193的金句：「感情問題一律建議分手。」認真夠晒貼地。



三人在戲中同場畫面不多，不過就屬於同一條故事線。（梁碧玲 攝）

AK演千語男友勁尷尬：淨係搭佢膊頭已經好緊張

吳千語早前接受訪問時講到︰「AK好驚我，你下次見到佢要問下佢點解咁驚我？」，記者原句問AK時，他表示因為之前拍《打天下》，只是追求阿談（談善言），追唔成又冇任何談情成份，而接拍《忽然心動》前，3年來都是跟男人開工多，甚少同女性溝通。AK：「可能3年嚟淨係同男人做嘢，同佢一齊拍戲真係好尷尬，第一飾演人哋嘅男朋友，仲要同千語談情、拖佢隻手，淨係搭佢膊頭已經好緊張。（有冇出手汗？）有呀！（千語話特登同你傾多啲偈）係呀！佢特登喺食飯時叫我過去，開頭都怕醜諗住行埋一邊自己食，其實真係好緊張。」

AK表示淨係吳千語膊頭都已經好緊張。（影片擷圖）

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Chole講到戲中角色跟自己以前性格較為相似，現時就比較麻甩。（梁碧玲 攝）

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Chole：「以前好怕醜，做組合直頭係啞嘅」

Chole在戲中是位溫室小花，受到爸爸的極級愛護，她表示自己在戲中是位千金小姐，家人管教嚴厲，令到自己變得內向又唔識與人溝通。故事講到想去搵男朋友，於是上網認識了一位外國男生，但就唔識如何令自己打開心扉，於是乎搵Part-time Boyfriend幫自己，我哋中間都有好多好得意嘅情節發生。

Chole直言戲中角色跟自己以前性格較為相似，她：「我以前比較怕醜，唔識講嘢，做組合個時訪問真係啞嘅，同而家差好遠，而家多嘢講又活潑啲，拍戲個陣就返變返好怕醜唔敢望人嘅狀態。」

AK表示當時唔成熟，遇到「港女」女朋友最終都是分手收場。（梁碧玲 攝）

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兩位男士現實中有冇遇過港女？

AK就話自己讀書時有遇過：「可能大家仲細唔懂事，互相要求對方得嚴苛啲，雖然唔可以話佢港女晒，但當時拍拖真係冇咁成熟。（點應對？）最後咪分咗手囉。」Chole更搞笑補充：「任何感情問題，一律建議分手處理。」

Adam自言自己都有遇過港女：「不過我係喺澳洲個陣，（AK：你好叻喎，講其他國家！）我真係喺澳洲大㗎嘛，唔係作㗎嘛。其實我係對港女好好奇嘅，點解會有呢個terms呢？認識咗之後覺得唔係吖都OK呀，咁女仔一定要氹、照顧佢，送花、去廁所幫手拎下嘢呢啲完全冇問題。」

Chole跟Adam講到這幕是真打的！（影片擷圖）

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Chole訪問時叫錯AK做Anson Lo。（《假冒女團》劇照）

Chole大讚兩位Anson工作非常認真

Chole分別跟MIRROR兩位Anson都合作過，搞笑在於訪問時Chole望住AK不小心叫錯Anson Lo，大家都即時爆笑，AK更送上白眼，Chole再講到：「同AK的交集不多，其實都只係得War Game個場戲，又冇對白仲要被佢亂槍掃射，不過佢哋俾我感覺都好認真。」

Chole叫AK時唔小心叫錯做Anson Lo。（梁碧玲 攝）

千語笑言跟AK拍戲是密集式對着，會令大家都放鬆好多。（影片擷圖）

問及戲中較為深刻的場口時，AK不約而同跟千語選了同一場，正是兩人山上被綁的一幕，他：「當時佢就俾人綁住，都要諗方法去解救佢，個場都好深刻，因為係我哋嘅殺青戲，其實都好辛苦，我哋都好想快啲拍完收工。（拍咗幾耐？）夜晚7點拍到凌晨1、2點，餵蚊同被綁住，（有冇英雄救美？）睇戲就會知㗎喇。」

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AK比較相信一見鍾情

講到AK及千語在戲中的YouTube Channel名為《一見鍾情》，問到AK在現實中有冇同類經驗時，他坦言：「我比較相信一見鍾情，如果我開頭對個女仔有觸電感覺就會想嘗試追求佢，但如果一開始相處都冇呢個感覺，咁好自然就會Friend zone，自己都真係少啲做咗朋友一段時間突然一齊。多數一見到就心心眼，就會想了解多啲個女仔，唔會一下猛烈追求，都要睇下對方對自己有冇意思先嘅，我都會卻步㗎嘛，同埋唔好嘥時間囉。」