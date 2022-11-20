忽然心動專訪｜吳千語面對30歲不怕催婚　笑AK勁怕醜︰佢好驚我

早前回港的吳千語就住兩套電影主演電影接受《香港01》訪問，當中包括跟惠英紅扮演母女的《一路瞳行》，以及跟MIRROR成員Anson Kong江𤒹生（AK）扮演KOL情侶的喜劇《忽然心動》。



吳千語自知自己有時太過率直會有反效果。（梁碧玲 攝）

千語自言自己都有港女一面

千語先講到自己在《忽然心動》中的確是位「港女」，但就不覺得「港女」是個貶義詞，雖然香港女仔講嘢較直接，好處是可以直接溝通，相反有時會忽略了對方感受，她笑言：「同我本人有啲似，我都係比較直接，細個同另一半講嘢會忽略咗佢聽落去嘅感受，而家大個咗知道有啲人會唔鍾意呢個態度。」

千語提及小時候會覺得被談論感情時會覺得好煩，長大後就覺得無所謂，因為自己都喜歡睇別人的感情事，所以別人喜歡睇自己都好正常。（影片擷圖）

AK面對千語變怕醜仔

談及首次跟AK見面有否尷尬時，吳千語反指：「佢尷尬囉，佢好驚我囉，你下次見到佢要問下佢點解咁驚我，佢成日都好似好驚望住我咁。」不過及後吳千語加以解釋，知道AK首次拍戲都會較為緊張，兩人又未有太多時間相處，更要扮演拍拖多年的情侶，不過當大家聊天多了變得熟絡後，愈拍愈流暢，AK都表現得不錯。

千語主動同AK傾偈，令佢冇咁緊張。（影片擷圖）

相信鏡粉都少有見到AK怕醜一面，問到千語如何化解尷尬時，她表示：「我有專登同佢講多啲嘢，想佢同我一齊時感覺可以放鬆啲，如何唔係佢就會尷尷尬尬，搭膊頭又唔夠膽太大力。（有冇同佢講直接啲？）我會㗎，我都明白佢會緊張，我自己諗返細個拍類似嘅戲，同對方唔熟都會尷尬。」

到後來兩人變得熟絡，在戲中似乎擦出另類火花，吳千語再講:「我哋啲鬧交戲，佢係完全激發到我嘅怒意，佢成日都『咁好囉』，我就會諗起自己已經為佢做咗好多事，跟住我就會好嬲同埋好炆！」不過千語就大讚對方演得好貼切角色。

千語笑言跟AK拍戲是密集式對着，會令大家都放鬆好多。（影片擷圖）

對於千語及AK的故事，拍完山上被綁一幕就殺青，但千語就講到兩人當時其實已經好疲倦，好想快點拍完，她笑指：「去到後面大家都有一種默契及溝通。（有冇咩事難忘啲？）其實我好驚，因為好多昆蟲，同埋個場戲我又俾人綁住，勒到我第日隻手瘀晒。」

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千語比較注重小浪漫，例如屋企香薰用完對方會去補充的話就會好心動。（梁碧玲 攝）

千語擇偶條件

戲中千語及AK的YouTube Channel名為《一見鍾情》，千語自言：「我全部鍾意人都係一見鍾情，但唔係一見就愛上，首先會有好感先，如果一見到佢已經覺得超唔掂緊係冇可能可以發展啦，即刻Friend zone佢。（唔鍾意咩類型？）太多嘢講同埋太有自信，但又有少少幽默，呢種我係OK。同埋我好鍾意食嘢，佢都要好鍾意先得，都要迎合我嘅興趣。」

千語講到冇話30歲就一定要結婚，都要自己覺得OK先得。（梁碧玲 攝）

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面對即將30歲無懼被催婚

今年29歲的千語即將面對30歲的另一人生關口，問及會否考慮結婚時，她笑言：「Oh No問30歲喇…其實身邊好多朋友都喺呢個時候結，但同時都有好多北京、上海朋友仍然係單身，又活得好精彩，不過我而家真心地覺得自己開心緊要啲，有時唔可以俾人催就順住去，都要自己覺得OK先得。」

回想起18歲入行時，戀情曝光被擺出來議論，她坦承：「當時話自己唔諗，其實都會諗好多，而家就真係話唔諗就唔諗，亦都係我嘅成長。都冇話覺得好委屈，就係因為經歷過，而家先會處理得更成熟，都有好多人話我抗壓能力強。講真我點會驚有Haters姐，我都俾人Hate咗咁多年，而家唔會咁脆弱。」

想要做千語的另一半一定要陪食、陪玩、陪做運動、陪睇電視。（梁碧玲 攝）

千語多次被紅姐感動到喊埋一份。（劇照）

《一路瞳行》被紅姐感染到喊

最後講到《一路瞳行》時，千語表示自己睇預告片已經眼濕濕，她：「記得當時演都有好多心酸事，加上紅姐演得太好喇，其實我同大家睇住個mon都喊，仲要佢只係一個好簡單回頭望住我，但就好感動，會覺得佢嘅感染力好，同佢一齊拍戲時都學到好多嘢。」

另外千語在戲中要着校服扮中學生，她坦言：「一開始好驚㗎，驚俾人話『咁老仲着校長』又驚好夾硬嚟，不過染返黑頭髮、化返淡妝，就好似返返去90年代一樣，仲有Casio Baby G隻錶，成件事勁有歸屬感。」

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