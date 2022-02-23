ET外星人40周年│主角一家去晒邊　細妹星途最旺幕前幕後瓣瓣掂

由奧斯卡最佳導演得主史提芬史匹堡（Steven Spielberg）、Dee Wallace、Henry Thomas、Robert MacNaughton及茱芭莉摩亞（Drew Barrymore）主演的經典電影《ET外星人》（E.T. the Extra-Terrestrial），在1982年上映時叫好叫座，力壓《星球大戰：新的希望》（Star Wars）成為當時影史票房最高的電影。雖然電影獲得相當好的票房成績，並在第55屆奧斯卡上奪得四個獎項，但可惜當年卻不敵《甘地傳》（Gandhi），失落最佳電影、最佳導演及最佳原創劇本等三大獎項。40年過去，究竟Taylor一家及E.T.的生活如今變成如何呢？



由史提芬史匹堡執導的《ET外星人》原來已經踏入40周年，圖為當時導演指導Henry Thomas拍攝。（IMDb 圖片）

先說說飾演Taylor家細女Gertie Taylor的茱芭莉摩亞，當時她在戲中最經典一幕相信就是初初接觸E.T.時，被嚇壞的情景，而她當時的尖叫聲也把E.T.嚇壞了。不過隨後很快就喜歡上這外星人。當時茱芭莉摩亞演出這部作品時大約7歲，但她首部演出的作品在兩年前已經上映，由英國已故導演Ken Russell執導的《變形博士》（Altered States），當時男主角也是初踏足影壇，最後憑《蜘蛛女之吻》（Kiss of the Spider Woman）獲得奧斯卡影帝的美國老牌演員William Hurt。

茱芭莉摩亞演出《ET外星人》時大約7歲，與她如今的細女Frankie年齡相若，而她的大女Olive則是9歲。（《ET外星人》劇照）

其實茱芭莉摩亞亦相當勁，至今仍活躍影壇的她除了繼續台前演出外，還參與幕後製作的工作，而她近期亦參與了2022年版的《奪命狂呼》（Scream）製作，而她也曾演出過1996年上映的《奪命狂呼》，憑電影獲提名土星獎最佳女配角獎。雖然早成名讓她跟其他童星一樣，染上酒精及毒品，但她接受康復訓練後，成本克服毒癮。她其他著名作品還包括《愛情嚟料》（The Wedding Singer）及《神探俏嬌娃》（Charlie's Angels）系列等。

電影由Cameron Diaz（中）、劉玉玲（左）及茱芭莉摩亞主演。（《神探俏嬌娃》劇照）

除了幕前工作外，她很早已經開始幕後的工作，當中包括擔任《神探俏嬌娃》系列監製等，目前累積25部監製作品。她在2004 年在荷里活星光大道上獲得星星，在2020年，她為兩個女兒主持清談節目《The Drew Barrymore Show》。

茱芭莉摩亞曾經有過3短婚姻，但最後都離婚收場，如今她獨力照顧兩名女兒。（Drew Barrymore Instagram 圖片）

茱芭莉摩亞對演藝的熱情相信是來自她的芭莉摩亞（Barrymore）家族，Lionel Barrymore是第4屆奧斯卡最佳男主角獎得主，榮獲第17屆奧斯卡最佳女配角獎的Ethel Barrymore獲稱為美國劇院的第一夫人，而茱芭莉摩亞的祖父John Barrymore更稱尊稱為美國最偉大的悲劇演員。

茱芭莉摩亞在19歲為《花花公子》影全裸杷。（網上圖片）

可是當時年少輕狂的她，在19歲的她為雜誌《花花公子》1995年1月刊影裸照，當中包括正面全裸照。一手棒紅她的「教父」史提芬史匹堡苦勸她，並送上一張上面全是她為雜誌影下的裸照拼布，再經過修改穿回衣服。當時史提芬史匹堡在卡上寫道：「把衣服穿回去。」當刻茱芭莉摩亞應到非常羞愧，並更他說了聲「對不起」。經歷3段失敗，如今獨立撫養兩名女兒的茱芭莉摩亞，日前接受《時人》（People）雜誌訪問，會帶同7及9歲的女兒跟史提芬史匹堡一同慶祝《ET外星人》40周年。

如今育有兩名女兒的芭莉摩亞表示會帶同7及9歲的女兒跟史提芬史匹堡一同慶祝《ET外星人》40周年。（《ET外星人》劇照）

至於她在戲中的兩位兄長，飾演大哥Michael的Robert MacNaughton，他當年憑《ET外星人》奪得青年藝術家獎後，演出過10餘部作品後就淡影壇，而他去年以客串形式亮相清談節目《Idol Chat》。至於飾演二哥Elliott的Henry Thomas，他仍然活躍於影壇，近期作品有劇集《陰宅異事》、《午夜彌撒》及DC劇《逐星女》，但論人氣當然不及「妹妹」茱芭莉摩亞。

大哥Robert MacNaughton（右）及二哥Henry Thomas（左）的星途就比不上細妹。（《ET外星人》劇照）

Henry Thomas近年參演劇集為主。（《午夜彌撒》劇照）

以三孩之母，現年73歲的Dee Wallace仍然年輕，她目前有9部作品在後期製作階段，大部份以恐怖片為主，難怪她亦曾獲稱為「尖叫女王」（Scream queen）；而為E.T.聲演的美國女星Pat Welsh在1995年1月26已經離，享年79歲。當時有指她為配這角色，每天要吸食兩包煙，從而達到最佳的效果。而E.T.的臉是根據詩人Carl Sandburg、物理學家愛因斯坦及巴哥為模型。

Dee Wallace在戲中飾演3孩之母。（《ET外星人》劇照）