奧斯卡｜楊紫瓊從冇功夫根底到武打女星　一個跳橋意外險全身癱瘓

國際影星楊紫瓊(Michelle),憑電影《奇異女俠玩救宇宙》(又譯︰媽的多重宇宙、Everything Everywhere All at Once)以大熱姿態,贏得第95屆奧斯卡最佳女主角。人所共知,楊紫瓊是動作女星出身,輾轉成為演技實力派,但其實她根本冇接受過功夫訓練,最接近的已是4歲開始習芭蕾舞,不過當Michelle來港拍電影後,不甘當花瓶,銳意向動作女星發展,更多番請求洪金寶給予她機會,結果半年的特訓後果然有超卓表現,不過一次意外,就差點斷送自己的一生。



楊紫瓊動作影星形象深入民心,間接成就了今次《奇異女俠玩救宇宙》的故事。(《奇異女俠玩救宇宙》劇照)

首部電影賣靚女

楊紫瓊首部參與的香港電影,是1984年的《貓頭鷹和小飛象》,當時以青春少艾角色登場,戲份都是賣靚女可人。雖然是首次演出經驗,但Michelle已清楚自己不甘於此,於是向自己的伯樂洪金寶自薦,想參與動作拍攝。洪金寶起初一直婉拒,到第二部戲《夏日福星》便讓她飾演柔道教練,但都是被打戲份多。

楊紫瓊在《貓頭鷹和小飛象》中,仍然是賣少女清純。(《貓頭鷹和小飛象》劇照)

後來洪金寶見Michelle下了堅定決心,於是承諾讓她接受特訓半年,打好功夫根底。80年代的動作片,賣的搏命,所以很多畫面都是演員親身上陣,不用替身,而作為女演員,楊紫瓊絕不錫身,盡力拼到底。這份精神獲電影公司首肯,為她開拍擔正的動作片《皇家師姐》,結果不負眾望,當年票房收1,000萬港元,相當不俗。

首部擔正的電影《皇家師姐》,就令楊紫瓊聲名大噪。(《皇家師姐》海報)

《皇家姐師》跑出知名度

隨後的《皇家戰士》、《中華戰士》都有不錯成績,但同時Michelle亦宣布與潘廸生結婚息影。可惜婚姻只維持3年,隨後以動作女星姿態再戰影壇,演出成龍的《警察故事3超級警察》,動作依然亮麗,精神依然拼搏。到1996年,一部由許鞍華執導,講述片場上龍虎武師辛酸的電影《阿金》,楊紫瓊便親身經歷了一趟辛酸。

電影《阿金》講述龍虎武師辛酸,想不到主角楊紫瓊也經歷一遍辛酸。(《阿金》影片截圖)

18米高跳下險癱

當時一個鏡頭,要她從18米高的行車天橋,跳落下面行駛中的貨車上,戲中說洪金寶精益求精,跳完第一次後要補拍一次,而就在這一次,楊紫瓊真的出了意外。她曾在電視節目中憶述︰「當時伏前的衝力太大,整個人向前衝,整個人未能平伏而是像直插一樣。」她還感受到整個人快要對摺一樣,雙腳腳踭踫到自己膊頭,最後落到車上時,已感到全身不能動彈。

楊紫瓊︰「他們抬我上救護車時,每動一下我都感到劇痛,但我同自己講還好,還有感覺。」事後證實頸椎受損,並斷了3條肋骨,差點便全身癱瘓。當時楊紫瓊還相當堅強,為怕遠在馬來西亞的父母看到新聞後擔心,自己致過去,不停強調只是輕傷,但要當宣傳講得嚴重點,其實有苦自己知。