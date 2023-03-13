奧斯卡｜楊紫瓊從冇功夫根底到武打女星　一個跳橋意外險全身癱瘓

國際影星楊紫瓊（Michelle），憑電影《奇異女俠玩救宇宙》（又譯︰媽的多重宇宙、Everything Everywhere All at Once）以大熱姿態，贏得第95屆奧斯卡最佳女主角。人所共知，楊紫瓊是動作女星出身，輾轉成為演技實力派，但其實她根本冇接受過功夫訓練，最接近的已是4歲開始習芭蕾舞，不過當Michelle來港拍電影後，不甘當花瓶，銳意向動作女星發展，更多番請求洪金寶給予她機會，結果半年的特訓後果然有超卓表現，不過一次意外，就差點斷送自己的一生。



楊紫瓊動作影星形象深入民心，間接成就了今次《奇異女俠玩救宇宙》的故事。(《奇異女俠玩救宇宙》劇照）

首部電影賣靚女

楊紫瓊首部參與的香港電影，是1984年的《貓頭鷹和小飛象》，當時以青春少艾角色登場，戲份都是賣靚女可人。雖然是首次演出經驗，但Michelle已清楚自己不甘於此，於是向自己的伯樂洪金寶自薦，想參與動作拍攝。洪金寶起初一直婉拒，到第二部戲《夏日福星》便讓她飾演柔道教練，但都是被打戲份多。

楊紫瓊在《貓頭鷹和小飛象》中，仍然是賣少女清純。（《貓頭鷹和小飛象》劇照）

後來洪金寶見Michelle下了堅定決心，於是承諾讓她接受特訓半年，打好功夫根底。80年代的動作片，賣的搏命，所以很多畫面都是演員親身上陣，不用替身，而作為女演員，楊紫瓊絕不錫身，盡力拼到底。這份精神獲電影公司首肯，為她開拍擔正的動作片《皇家師姐》，結果不負眾望，當年票房收1,000萬港元，相當不俗。

首部擔正的電影《皇家師姐》，就令楊紫瓊聲名大噪。（《皇家師姐》海報）

《皇家姐師》跑出知名度

隨後的《皇家戰士》、《中華戰士》都有不錯成績，但同時Michelle亦宣布與潘廸生結婚息影。可惜婚姻只維持3年，隨後以動作女星姿態再戰影壇，演出成龍的《警察故事3超級警察》，動作依然亮麗，精神依然拼搏。到1996年，一部由許鞍華執導，講述片場上龍虎武師辛酸的電影《阿金》，楊紫瓊便親身經歷了一趟辛酸。

電影《阿金》講述龍虎武師辛酸，想不到主角楊紫瓊也經歷一遍辛酸。（《阿金》影片截圖）

18米高跳下險癱

當時一個鏡頭，要她從18米高的行車天橋，跳落下面行駛中的貨車上，戲中說洪金寶精益求精，跳完第一次後要補拍一次，而就在這一次，楊紫瓊真的出了意外。她曾在電視節目中憶述︰「當時伏前的衝力太大，整個人向前衝，整個人未能平伏而是像直插一樣。」她還感受到整個人快要對摺一樣，雙腳腳踭踫到自己膊頭，最後落到車上時，已感到全身不能動彈。

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楊紫瓊︰「他們抬我上救護車時，每動一下我都感到劇痛，但我同自己講還好，還有感覺。」事後證實頸椎受損，並斷了3條肋骨，差點便全身癱瘓。當時楊紫瓊還相當堅強，為怕遠在馬來西亞的父母看到新聞後擔心，自己致過去，不停強調只是輕傷，但要當宣傳講得嚴重點，其實有苦自己知。