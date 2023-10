4拍4家族｜謝安琪孖張進翹上360唱歌　「將最孤獨嗰面攞出嚟」

謝安琪(Kay)近期密鑼緊鼓為電影《4拍4家族》宣傳,繼上月中出席昂坪市集舉行的宣傳活動後,首度夥拍戲中另一演員Manson張進翹,在昂坪360舉辦一場「Rock in the Sky」演唱會,獻唱兩首電影宣傳歌,為粉絲送上驚喜禮物。

謝安琪夥拍Manson張進翹,在昂坪360舉辦一場「Rock in the Sky」演唱會,獻唱兩首電影宣傳歌。(電影公司提供)

二人在「全景纜車Crystal+」中唱出兩首戲中歌曲,包括合唱Manson為電影創作的片尾曲《rain or shine》及Kay親自作曲的《Lost and Found》。Manson分享:「呢首歌係講勇氣,尤其係面對自己追夢時嘅失望、創傷,rain or shine嘅意思係無論晴天雨天,只要想做就放膽去做,就好似Cat(Kay於戲中的角色)一直追逐夢想咁。」

兩位在纜車上唱了兩首歌。(電影公司提供)

Kay於新戲除了擔當女主角,亦演唱多首宣傳曲,被問到最喜歡的歌曲,她私心地選自己作曲的《Lost and Found》:「呢首歌係我特別為戲入面好重要嘅一幕寫,場戲係講Cat被好信任嘅朋友、夥伴離棄,從來都只得佢一個傻傻地追尋夢想,一個人孤獨地自彈自場呢首歌。加上Cat呢個角色家庭背景都係好孤獨,所以我寫嘅時候都將自己最孤獨嗰面攞出嚟,依家諗翻起嗰場戲都好想喊。」

謝安琪與《4拍4家族》導演賴恩慈(右)識於微時。(《4拍4家族》電影劇照)

被問到今次合作的感受,Manson即大賣口乖希望下次可以再與Kay搭纜車,而Kay亦識趣地表示想與Manson及《4拍4家族》整個家族一起搭纜車。二人去年都有出席於昂坪市集舉行的叱咤頒獎禮記招,但當時未有機會可以乘撘「全景纜車Crystal+」,Kay:「當時已經聽聞新纜車係另一種享受,今日坐過就知原來真係好唔同,睇景好通透好正,一定要試。」Manson笑指二人當日拍攝的衣著相對秋冬,加上天氣十分炎熱,但纜車的通風效果讓他們有透心涼的感覺。