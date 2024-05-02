NAKED FLOWERS花舞光影展來港9大打卡位！5米花の書/夢幻投影Café

日本 NAKED FLOWERS 花舞光影展香港站！與teamlab齊名的日本光雕藝術團隊NAKED終於來港開展！《香港01》「好食玩飛」記者是次為大家整合NAKED FLOWERS 花舞光影展9大打卡靚位，有夢幻投影的互動Café、萬花筒花花世界，更可以看到櫻吹雪，絕對值得體驗！



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日本光雕藝術光影展登陸1881 夢幻花海沉浸式打卡獨家優惠

日本光雕藝術團隊NAKED由2024年4月27日至10月27日，於「1881」展出「NAKED FLOWERS 花舞光影展」香港站！為期半年的展覽佔地大約4,000呎，有8個展區及1間互動式投影的Café，可以一邊歎花茶，一邊在花花世界打卡，來一趟震撼五感的沉浸式體驗！現在與親朋好友一起購買套票更可以獲得獨家優惠，最平人均只需$166！即睇獨家套票優惠

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成人票：$180

優惠票（適用於小童、全日制學生、殘疾人士及長者）：$120

家庭套票（2張成人票+1張優惠票）：$499（原價：$510）

四人套票（4張成人票）：$699（原價：$720）

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展覽日期：2024年4月27日至10月27日

展覽時間：上午11時至晚上10時，最後入場時間為晚上9時

展覽地址：尖沙嘴廣東道2A號「1881」G17B號舖及地庫

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NAKED FLOWERS花舞光影展9大打卡位 必睇櫻吹雪／花瓣隧道

NAKED FLOWERS 花舞光影展打卡位【1】花の書 — 自動翻頁巨型立體書本

步入展區映入眼簾就是5米高的「花の書」（NAKED BIG BOOK），充滿神秘感的巨型書本更會自動翻頁，每一頁都會呈現不同的花朵，打卡時做出翻頁的動作更可以增添互動性！

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NAKED FLOWERS 花舞光影展打卡位【2】芬芳花園 — 夢幻花路＋巨大花朵

沿著地下的投影夢幻路往前走到「芬芳花園」（BIG FLOWER GARDEN），花路的兩旁都設有不同品種的巨型花朵，走近一點看更會看到花瓣搖擺。芬芳花園不單有視覺與聽覺的享受，更能嗅到花香，將感觀體驗推向極致！

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NAKED FLOWERS 花舞光影展打卡位【3】野生花園 — 化身蝴蝶精靈與花朵互動

「野生花園」（WILD FLOWER GARDEN）擁有一整面互動牆，只要站在指定位置，你的剪影便會出現在牆上，更會長出「蝴蝶翅膀」化身為蝴蝶精靈，更多花朵亦會隨之綻放，打卡時一定會非常震撼！

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NAKED FLOWERS 花舞光影展打卡位【4】綻放花園 — 找出你的專屬花朵

站在「綻放花園」（MOSAIC FLOWER GARDEN）的牆前，就可以知道自己專屬花朵及花語是甚麼，更會看到專屬巨大花朵綻放的一刻，一定要把握最佳時機打卡合照！

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NAKED FLOWERS 花舞光影展打卡位【5】花の微觀世界 — 迷失在萬花筒的花花世界

「花の微觀世界」（MICROSCOPY OF FLOWERS）會帶你走入萬花筒的世界，透過鏡面反射投影出不同巨大的花朵影像，花朵會不停轉動，搭配周圍環境的陣陣花香，讓你仿如置身花朵的細胞裡，非常不真實！

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NAKED FLOWERS 花舞光影展打卡位【6】花朵小徑 — 花瓣隧道

「花朵小徑」（FLOWER PATH）是由鏡子砌成的花瓣隧道，一片片花瓣飄動有如「花吹雪」，每走一步，眼前都會有花朵綻放，而散落的花瓣會掉落在腳前，帶領你走入下一個空間。

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NAKED FLOWERS 花舞光影展打卡位【7】櫻吹雪 — 坐在大樹下看櫻花散落

雖然日本櫻花季已經完結，但在NAKED FLOWERS就仍然可以看到櫻吹雪！「桜吹雪」（OUSAI GARDEN）周圍環繞著櫻花樹，可以坐在大樹下、靠著樹幹欣賞櫻吹雪，看著櫻花綻放到散落在地面的效果，感受淡淡的櫻花香氣，來一趟不一樣的賞櫻之旅！

「桜吹雪」（OUSAI GARDEN）（圖片來源：NAKED, INC.）

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NAKED FLOWERS 花舞光影展打卡位【8】與世界連接の蒲公英 — 連接世界的蒲公英

「與世界連接の蒲公英」（DANDELION）是網路互動式藝術項目，一件連接世界的藝術作品，展區內有兩棵象徵和平的超大型的蒲公英，只要對準指定位置輕吹，蒲公英種子便會隨風飄散，並透過網路在世界各地綻放，希望令世界變得更加美好，是個非常有意義的打卡位！

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NAKED FLOWERS 花舞光影展打卡位【9】NAKED CAFÉ BAR — 互動式夢幻投影

NAKED CAFÉ BAR 提供不同款式的花茶，晚上6時過後更有雞尾酒供應！NAKED CAFÉ BAR亦會延續花舞光影展的體驗，在吧台中設置了互動式投影裝置，影像會因應不同的飲品而綻放出相應的花朵，好睇又好飲，十分特別！

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「NAKED FLOWERS 花舞光影展」香港站

展覽日期：2024年4月27日至10月27日

展覽時間：上午11時至晚上10時，最後入場時間為晚上9時

展覽地址：尖沙嘴廣東道2A號「1881」G17B號舖及地庫

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