長者優惠餐廳32間｜長者咭樂悠咭可享！銀杏館$2小菜+美心7折

長者餐廳優惠｜4月最新長者優惠！持有長者咭或樂悠咭的長者可享受不少連鎖餐廳提供的優惠，讓長者們可盡情吃喝玩樂！《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合32間餐廳、西餅店優惠，除了連鎖餐廳大家樂、麥當勞、美心MX之外，社企餐廳銀杏館繼續推出$2歎小菜，以及$38食半自助午餐優惠，詳情即睇下文！



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長者優惠餐廳【1】銀杏館 ── $2食古法冰梅骨+咖喱三寶／半自助午餐$38起

社企餐廳銀杏館價錢便宜，食物標榜無味精、無激素，而且採用有機菜烹調，深受老友記歡迎。近日銀杏館更推出$2長者優惠，晚市期間於油麻地、太古、油塘分店使用樂悠咭，可以$2換領特定菜式一份（4月-12月份菜式為古法冰梅骨、懷舊咖喱三寶）。

此外，油塘大本型天台花園分店還推出午市半自助餐優惠，老友記可以低至$38優惠價，自選一款主菜，如鑊氣小炒、蒸飯及特色麵食等，還可以任食沙律、白飯、粥、湯或咖啡。供應時間為每日下午1時至3時。

地址：油麻地彌敦道385號平安大樓1樓20號舖（油麻地分店）／油塘天台花園R01鋪大本型（油塘分店）／鰂魚涌基利路7號太吉樓（太古分店）



長者優惠餐廳【2】美心MX ── 晚市7折

於2025年5月1日、6月5日，於美心MX或美心Food分店出示長者咭 / 樂悠咭 / 長者八達通，即享晚市7折優惠！合資格長者平時亦可以享有全日9折優惠，堂食外賣都適用！

美心MX ── 晚市7折（官方圖片）

長者優惠餐廳【3】大家樂 ── 長者會員優惠套餐

長者只要登記成為大家樂會員，即可於Club 100 APP內領取優惠券！優惠包括：由即日起至4月25日，早市可以$29優惠價，購買火腿蛋三文治、牛尾湯粉（細）及熱奶茶或咖啡套餐一份；全日早餐系列免費升級意式泡沫咖啡！

另外，即日起至4月30日，茶市時段惠顧滿$30，可以$5加配熱狗棒；晚市時段買任何套餐可以$10加配湯羹！學生與長者更有專屬優惠，晚市惠顧任何熱板套餐可減$8！

優惠券領取方法：

1. 開Club 100 3.0 APP

2. 選擇「粉C優惠券」

3. 選擇優惠券，再按「立即領取」



長者優惠餐廳【4】麥當勞 ── 滿$13送脆餅／奶茶咖啡

長者在早上11點前，只要憑長者咭惠顧單點正價食品1款滿$13或以上，即可免費獲贈脆薯餅一客；以正價惠顧凍或熱港式奶茶一杯，即可免費獲贈脆薯餅一客。

另外，於早上11時點後，憑長者咭惠顧單點正價食品1款滿港幣$13或以上，即可免費獲贈細即磨黑咖啡、細即磨白咖啡、細熱港式奶茶、中汽水，或中薯條一客（任選其一）。但要注意，長者優惠不可與其他優惠同時使用，亦不適用於星期六、日及公眾假期。

長者在11點前或11點後惠顧也有不同的長者優惠。（資料圖片）

長者優惠餐廳【5】肯德基KFC ── 送薯蓉／奶茶咖啡

長者在早上11點前，憑長者咭惠顧滿$20，即可獲贈薯蓉1個。另外，憑長者咭惠顧滿$10即可獲贈熱奶茶或咖啡1杯。優惠不適用於星期六、日及公眾假期。

長者餐廳優惠【6】大快活 ── 減$3現金優惠

長者憑長者咭或樂悠咭，於指定分店或大快活官方網站申請「快活關愛長者咭」，即可享每次消費減$3現金優惠，每月更可享總值港幣$300的現金優惠。

快活關愛長者咭（大快活官網）

長者優惠餐廳【7】鴻福堂 ── 指定產品8折

長者於「八達通」APP下載鴻福堂優惠券，於全線分店購買自家湯、自家涼茶、豆漿及滋潤甘露系列、龜苓膏，並用樂悠咭付款即可享8折優惠。

長者優惠餐廳【8】一粥麵 ── 送熱飲一杯

凡出示有效的長者咭，或以長者八達通／樂悠咭付款，於早或茶市惠顧任何套餐或單點主食（小食及飲品除外），可獲贈茶／啡／熱飲一杯（特飲除外）。

長者優惠餐廳【9】OK便利店（CIRCLE K） ── 指定產品減$2

由即日起至2025年6月30日，購買任何牛奶飲品（750ml）、Circle K飯飯店及Circle K吐司系列產品，即可減$2。

長者優惠餐廳【10】吉野家 ── 惠顧任何主食或吉邊減$5

長者於吉野家晚市憑樂悠咭惠顧任何套餐或單點主食即享$5折扣優惠。

吉野家 ── 惠顧任何主食或吉邊減$5

長者優惠餐廳【11】譚仔雲南米線 ── 送指定熱飲、早餐及下午茶餐減$3、買米線送熱飲

長者憑長者咭或樂悠咭於指定分店購買自選兩餸或以上米線，可減$8；購買任何米線，送冷或熱飲品一杯。提提大家，優惠不包括淨米線、過橋米線、素過小橋米線、學生餐、下午茶餐；以及特飲、限定推廣特飲、豆漿及罐裝汽水。

指定分店名單參考

長者優惠餐廳【12】譚仔三哥雲南米線 ── 送指定飲品

長者憑樂悠咭於下午2時30分後惠顧任何「自選一餸或以上米線」，即送熱飲一杯。

長者優惠餐廳【13】南記粉麵 ── 送細豆漿或生菜半份

長者出示長者咭、樂悠咭或長者八達通，購買任何粉麵（不包括生料、火鍋包及辣椒醬），即可獲細豆漿或生菜半份。注意優惠只限堂食及每位長者每次只能享有一次免費優惠。

長者優惠餐廳【14】Just Steak Cafe Grill ── 3人同行／外賣自取85折

由即日起至2025年6月30日，凡三人同行其中一位持樂悠咭，可享堂食全單85折優惠。另外，持樂悠咭的長者亦可享外賣自取同等折扣。

長者優惠餐廳【15】Tonkichiとん吉 ── 3人同行／外賣85折

由即日起至2025年6月30日，凡三人同行其中一位持樂悠咭，可享堂食全單85折優惠，持樂悠咭亦可享外賣自取同等折扣。

堂食三人同行，或外賣自取可享全單85折。（Facebook@Tonkichi とん吉日式吉列豬扒專門店）

長者優惠餐廳【16】Pick Coffee by Pokka Café ── 3人同行／外賣85折

由即日起至2025年6月30日，凡三人同行其中一位持樂悠咭，於Pick Coffee、Pick Coffee by Pokka Café，或Pokka Café Original Taste Fresh & Food消費，可享堂食全單85折優惠，持樂悠咭的長者亦可享外賣同等折扣。

長者優惠餐廳【17】錦麗 ── 惠顧主食或套餐減$3

即日起至6月30日，持有樂悠咭或長者咭之長者，全日於錦麗任何分店惠顧主食或套餐即減$3。

長者優惠餐廳【18】茶木 ‧ 台式休閒餐廳 ── 惠顧主食或套餐減$3

由即日起至6月30日，長者憑樂悠咭或長者咭，全日任何時段於全線茶木 ‧ 台式休閒餐廳分店惠顧主食或套餐即可減$3。

長者優惠餐廳【19】大喜屋飲食集團 ── 額外88折優惠

長者憑長者咭或有效身份證明文件於極尚大喜屋、大喜屋及大瀛喜指定分店享用午市或晚市放題可享有額外88折優惠。

長者優惠餐廳【20】美心西餅 ── 原價產品95折

長者出示樂悠咭，購買任何原價產品可享95折優惠

長者優惠餐廳【21】 香港聖安娜餅屋 ── 麵包西餅95折

長者出示長者咭，購買麵包西餅可享95折優惠。但注意，優惠不適用於生日蛋糕、時節產品、寄賣產品及飲品；不可與禮餅券或其他優惠共同使用。

長者出示長者咭，購買麵包西餅可享95折優惠。（香港聖安娜餅屋官方網頁）

長者優惠餐廳【22】 榮華餅家 ── 9折優惠

長者出示長者咭，購買標準價貨品可享9折優惠，注意，優惠不適用於機場分店、網上商店及其他臨時銷售點。

長者優惠餐廳【23】恆香老餅家 ── 9折優惠

長者在付款前出示長者咭，均可享全單9折優惠。

長者優惠餐廳【24】大食代 ── 滿$60享9折

由即日起至12月31日，長者憑樂悠咭惠顧大食代（恆豐中心分店），滿正價$60可享9折優惠。

地址：佐敦彌敦道地庫3B層恒豐中心216-228號



長者優惠餐廳【25】必勝客 PIZZA HUT ── 下午茶減$5及送飲品

長者出示長者咭於Pizza Hut堂食下午茶，即可減$5及獲贈飲品一杯。

必勝客 PIZZA HUT ── 下午茶減$5及送飲品（官方圖片）

長者優惠餐廳【26】薄餅博士 PHD ── 下午茶減$3

長者於下午茶時段下午2時30分至5時30分，憑長者卡或樂悠卡於分店作任何消費（不包括小費、膠袋費），即可減$3。

長者優惠餐廳【27】Jollibee 快樂蜂 ── 優惠價購指定早餐

長者憑長者咭於早上11點前，可使用優惠價$17，購買三件班戟配熱飲（早上11:00前供應）；$16磨菇飯配熱飲及$27肉醬意粉配熱飲。優惠只限星期一至星期五，公眾假期除外。

長者優惠餐廳【28】 芝味鳥 ── 9折優惠

長者惠顧芝味鳥東涌、屯門、荃灣、大圍分店可享9折優惠。

長者優惠餐廳【29】松記糖水店 ── 9折優惠

長者憑長者咭於松記糖水店任何分店堂食，可享9折優惠。

松記糖水店（Instagram＠chungkeedessert_kwuntong）

長者優惠餐廳【30】 牛大人 ── 晚市正價減$100

65歲持有有效身份證文件的長者，如長者咭＋樂悠咭，即可享長者優惠價享用放題。

長者優惠餐廳【31】一鍋堂 ── 午市及晚市長者優惠

一鍋堂提供午市及晚市長者優惠，優惠詳情需向店員查詢。

長者優惠餐廳【32】 Pacific Coffee ── 餐飲9折優惠

長者只要出示有效長者卡，即享餐飲9折優惠。除爹核士街及日富里分店外，其他分店均可使用。優惠只限購買手調飲品或食品，不適用於購買小商品、寄賣商品、咖啡機、咖啡豆或咖啡膠囊。

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