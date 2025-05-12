長者優惠餐廳35間｜長者咭樂悠咭可享！銀杏館$2小菜+美心7折

長者餐廳優惠｜4月最新長者優惠！持有長者咭或樂悠咭的長者可享受不少連鎖餐廳提供的優惠，讓長者們可盡情吃喝玩樂！《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合35間餐廳、西餅店優惠，除了連鎖餐廳大家樂、麥當勞、美心MX之外，社企餐廳銀杏館繼續推出$2歎小菜，以及$38食半自助午餐優惠，詳情即睇下文！



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長者優惠餐廳【1】銀杏館 ── $2食古法冰梅骨+咖喱三寶／半自助午餐$38起

社企餐廳銀杏館價錢便宜，食物標榜無味精、無激素，而且採用有機菜烹調，深受老友記歡迎。近日銀杏館更推出$2長者優惠，晚市期間於油麻地、太古、油塘分店使用樂悠咭，可以$2換領特定菜式一份（4月-12月份菜式為古法冰梅骨、懷舊咖喱三寶）。

此外，油塘大本型天台花園分店還推出午市半自助餐優惠，老友記可以低至$38優惠價，自選一款主菜，如鑊氣小炒、蒸飯及特色麵食等，還可以任食沙律、白飯、粥、湯或咖啡。供應時間為每日下午1時至3時。

地址：油麻地彌敦道385號平安大樓1樓20號舖（油麻地分店）／油塘天台花園R01鋪大本型（油塘分店）／鰂魚涌基利路7號太吉樓（太古分店）



長者優惠餐廳【2】稻香 ── $18.8任選兩款招牌點心

老友記只要在星期一至六早上7時至11時55分，或星期日及假期早上7時至10時55分，前往稻香集團旗下提供「飲茶節」的餐廳，即可以$18.8選購兩款孖寶招牌點心，包括鮮蝦餃、燒賣等。

稻香 ── $18.8任選兩款招牌點心（官方圖片）

長者優惠餐廳【3】美心MX ── 晚市7折

於2025年6月5日，於美心MX或美心Food分店出示長者咭 / 樂悠咭 / 長者八達通，即享晚市7折優惠！合資格長者平時亦可以享有全日9折優惠，堂食外賣都適用！

美心MX ── 晚市7折（官方圖片）

長者優惠餐廳【4】大家樂 ── 長者會員優惠套餐

長者只要登記成為大家樂會員，即可於Club 100 APP內領取優惠券，更有長者專屬優惠！

優惠券領取方法：

1. 開Club 100 3.0 APP

2. 選擇「粉C優惠券」

3. 選擇優惠券，再按「立即領取」



長者優惠餐廳【5】麥當勞 ── 滿$13送脆餅／奶茶咖啡

長者在早上11點前，只要憑長者咭惠顧單點正價食品1款滿$13或以上，即可免費獲贈脆薯餅一客；以正價惠顧凍或熱港式奶茶一杯，即可免費獲贈脆薯餅一客。

另外，於早上11時點後，憑長者咭惠顧單點正價食品1款滿港幣$13或以上，即可免費獲贈細即磨黑咖啡、細即磨白咖啡、細熱港式奶茶、中汽水，或中薯條一客（任選其一）。但要注意，長者優惠不可與其他優惠同時使用，亦不適用於星期六、日及公眾假期。

長者在11點前或11點後惠顧也有不同的長者優惠。（資料圖片）

長者優惠餐廳【6】肯德基KFC ── 送薯蓉／奶茶咖啡

長者在早上11點前，憑長者咭惠顧滿$20，即可獲贈薯蓉1個。另外，憑長者咭惠顧滿$10即可獲贈熱奶茶或咖啡1杯。優惠不適用於星期六、日及公眾假期。

長者餐廳優惠【7】大快活 ── 減$3現金優惠

長者憑長者咭或樂悠咭，於指定分店或大快活官方網站申請「快活關愛長者咭」，即可享每次消費減$3現金優惠，每月更可享總值港幣$300的現金優惠。

快活關愛長者咭（大快活官網）

長者優惠餐廳【8】鴻福堂 ── 指定產品8折

長者於「八達通」APP下載鴻福堂優惠券，於全線分店購買自家湯、自家涼茶、豆漿及滋潤甘露系列、龜苓膏，並用樂悠咭付款即可享8折優惠。

長者優惠餐廳【9】海天堂 ── 滿$100減$25

長者憑長者咭或樂悠卡，以現金或電子支付購買正價產品滿$100，可享$25優惠。 注意不適用於購買禮券、現金券及產品券。優惠期至2025年12月31日。

長者優惠餐廳【10】一粥麵 ── 送熱飲一杯

凡出示有效的長者咭，或以長者八達通／樂悠咭付款，於早或茶市惠顧任何套餐或單點主食（小食及飲品除外），可獲贈茶／啡／熱飲一杯（特飲除外）。

長者優惠餐廳【11】OK便利店（CIRCLE K） ── 指定產品減$2

由即日起至2025年6月30日，購買任何牛奶飲品（750ml）、Circle K飯飯店及Circle K吐司系列產品，即可減$2。

長者優惠餐廳【12】吉野家 ── 惠顧任何主食或吉邊減$5

長者於吉野家晚市憑樂悠咭惠顧任何套餐或單點主食即享$5折扣優惠。

吉野家 ── 惠顧任何主食或吉邊減$5

長者優惠餐廳【13】譚仔雲南米線 ── 送指定熱飲、早餐及下午茶餐減$3、買米線送熱飲

長者憑長者咭或樂悠咭於指定分店購買自選兩餸或以上米線，可減$8；購買任何米線，送冷或熱飲品一杯。提提大家，優惠不包括淨米線、過橋米線、素過小橋米線、學生餐、下午茶餐；以及特飲、限定推廣特飲、豆漿及罐裝汽水。

指定分店名單參考

長者優惠餐廳【14】譚仔三哥雲南米線 ── 送指定飲品

長者憑樂悠咭於下午2時30分後惠顧任何「自選一餸或以上米線」，即送熱飲一杯。

長者優惠餐廳【15】南記粉麵 ── 送細豆漿或生菜半份

長者出示長者咭、樂悠咭或長者八達通，購買任何粉麵（不包括生料、火鍋包及辣椒醬），即可獲細豆漿或生菜半份。注意優惠只限堂食及每位長者每次只能享有一次免費優惠。

長者優惠餐廳【16】Just Steak Cafe Grill ── 3人同行／外賣自取85折

由即日起至2025年6月30日，凡三人同行其中一位持樂悠咭，可享堂食全單85折優惠。另外，持樂悠咭的長者亦可享外賣自取同等折扣。

長者優惠餐廳【17】Tonkichiとん吉 ── 3人同行／外賣85折

由即日起至2025年6月30日，凡三人同行其中一位持樂悠咭，可享堂食全單85折優惠，持樂悠咭亦可享外賣自取同等折扣。

堂食三人同行，或外賣自取可享全單85折。（Facebook@Tonkichi とん吉日式吉列豬扒專門店）

長者優惠餐廳【18】Pick Coffee by Pokka Café ── 3人同行／外賣85折

由即日起至2025年6月30日，凡三人同行其中一位持樂悠咭，於Pick Coffee、Pick Coffee by Pokka Café，或Pokka Café Original Taste Fresh & Food消費，可享堂食全單85折優惠，持樂悠咭的長者亦可享外賣同等折扣。

長者優惠餐廳【19】錦麗 ── 惠顧主食或套餐減$3

即日起至6月30日，持有樂悠咭或長者咭之長者，全日於錦麗任何分店惠顧主食或套餐即減$3。

長者優惠餐廳【20】茶木 ‧ 台式休閒餐廳 ── 惠顧主食或套餐減$3

由即日起至6月30日，長者憑樂悠咭或長者咭，全日任何時段於全線茶木 ‧ 台式休閒餐廳分店惠顧主食或套餐即可減$3。

長者優惠餐廳【21】大喜屋飲食集團 ── 額外88折優惠

長者憑長者咭或有效身份證明文件於極尚大喜屋、大喜屋及大瀛喜指定分店享用午市或晚市放題可享有額外88折優惠。

長者優惠餐廳【22】美心西餅 ── 原價產品95折

長者出示樂悠咭，購買任何原價產品可享95折優惠。

長者優惠餐廳【23】 香港聖安娜餅屋 ── 麵包西餅95折

長者出示長者咭，購買麵包西餅可享95折優惠。但注意，優惠不適用於生日蛋糕、時節產品、寄賣產品及飲品；不可與禮餅券或其他優惠共同使用。

長者出示長者咭，購買麵包西餅可享95折優惠。（香港聖安娜餅屋官方網頁）

長者優惠餐廳【24】 榮華餅家 ── 9折優惠

長者出示長者咭，購買標準價貨品可享9折優惠，注意，優惠不適用於機場分店、網上商店及其他臨時銷售點。

長者優惠餐廳【25】恆香老餅家 ── 9折優惠

長者在付款前出示長者咭，均可享全單9折優惠。

長者優惠餐廳【26】大食代 ── 滿$60享9折

由即日起至12月31日，長者憑樂悠咭惠顧大食代（恆豐中心分店），滿正價$60可享9折優惠。

地址：佐敦彌敦道地庫3B層恒豐中心216-228號



長者優惠餐廳【27】必勝客 PIZZA HUT ── 下午茶減$5及送飲品

長者出示長者咭於Pizza Hut堂食下午茶，即可減$5及獲贈飲品一杯。

必勝客 PIZZA HUT ── 下午茶減$5及送飲品（官方圖片）

長者優惠餐廳【28】薄餅博士 PHD ── 下午茶減$3

長者於下午茶時段下午2時30分至5時30分，憑長者卡或樂悠卡於分店作任何消費（不包括小費、膠袋費），即可減$3。

長者優惠餐廳【29】Jollibee 快樂蜂 ── 優惠價購指定早餐

長者憑長者咭於早上11點前，可使用優惠價$17，購買三件班戟配熱飲（早上11:00前供應）；$16磨菇飯配熱飲及$27肉醬意粉配熱飲。優惠只限星期一至星期五，公眾假期除外。

長者優惠餐廳【30】 芝味鳥 ── 9折優惠

長者惠顧芝味鳥東涌、屯門、荃灣、大圍分店可享9折優惠。

長者優惠餐廳【31】松記糖水店 ── 9折優惠

長者憑長者咭於松記糖水店任何分店堂食，可享9折優惠。

松記糖水店（Instagram＠chungkeedessert_kwuntong）

長者優惠餐廳【32】 牛大人 ── 晚市正價減$100

65歲持有有效身份證文件的長者，如長者咭＋樂悠咭，即可享長者優惠價享用放題。

長者優惠餐廳【33】一鍋堂 ── 午市及晚市長者優惠

一鍋堂提供午市及晚市長者優惠，優惠詳情需向店員查詢。

長者優惠餐廳【34】 Pacific Coffee ── 餐飲9折優惠

長者只要出示有效長者卡，即享餐飲9折優惠。除爹核士街及日富里分店外，其他分店均可使用。優惠只限購買手調飲品或食品，不適用於購買小商品、寄賣商品、咖啡機、咖啡豆或咖啡膠囊。

長者優惠餐廳【35】星巴克 ── 25周年優惠享$5折扣

由5月1日起至5月31日，持有樂悠咭的長者可以在香港星巴克分店購買中杯裝或以上的手調飲品並全數使用實體樂悠咭支付，可享有$5折扣優惠一次。

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