秋冬女裝鞋10大推薦｜Jimmy Choo芭蕾舞鞋6折／STAUD平底鞋$965

秋冬女裝鞋10大推薦！踏入初秋，代表是時候要為衣櫃換季了！除了衣服及飾品外，鞋子也是配搭造型的重要單品！《香港01》「好食玩飛」頻道是次為大家推介10款必備的秋冬女裝鞋，芭蕾舞鞋低至4折、STAUD平底鞋$965，全部都超抵買！



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秋冬女裝鞋推薦｜芭蕾舞鞋

從2022到去年底，「Balletcore」（芭蕾風潮）成為一種新的潮流趨勢，除了蝴蝶結、絲帶元素服飾外，芭蕾舞鞋也是另一穿搭重點！以下為大家推介4種不同風格的芭蕾舞鞋，在秋冬穿搭中展現芭蕾舞的優雅美學！

秋冬女裝鞋推薦【1】Jimmy Choo｜Melva 水晶尖頭芭蕾舞鞋

Jimmy Choo 的「Melva」水晶尖頭芭蕾舞鞋，低跟鞋底配以白色設計低調又顯高貴，搭配秋冬的西裝褲、長裙更優雅！鞋身採用光滑皮革製成，配有超大的水晶扣環，為整體造型更加分，一年四季都啱著！現在更享有6折優惠，$4,710便可入手！

Jimmy Choo｜Melva 水晶尖頭芭蕾舞鞋

售價：HK$4,710（原價：HK$7,850）

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秋冬女裝鞋推薦【2】Acne Studios｜皺褶皮革芭蕾舞鞋

Acne Studios皮革芭蕾舞鞋優雅別緻，鞋身採用褶皺飾面的柔軟小羊皮製成，鞋頭有小巧蝴蝶結作點綴；鞋後方還配有愛心金屬吊飾，上面印有品牌標誌，簡約低調又帶點甜美氣息，非常百搭！

Acne Studios｜皮革芭蕾舞鞋

售價：HK$6,500

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秋冬女裝鞋推薦【3】Amina Muaddi｜Ane 水晶緞帶芭蕾舞平底鞋

Amina Muaddi Ane 水晶緞帶芭蕾舞平底鞋採用方頭設計、柔滑的黑色緞布製成，鞋帶綴滿水晶，可以自由調節緞帶高度，細節滿滿！搭配純色迷你裙或中長裙能夠為穿搭更加分！現在更享有4折優惠，更有黑色、白色及粉色選擇，絕對有一款適合你的穿搭！

Amina Muaddi｜Ane 水晶緞帶芭蕾舞平底鞋

售價：HK$3,622（原價：HK$9,055）

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秋冬女裝鞋推薦【4】CHLOÉ｜Marcie 芭蕾鞋

CHLOÉ Marcie 芭蕾鞋以納帕山羊皮製成，舒適感十足之餘，瑪麗珍的輪廓和杏仁形鞋頭造型展現個性。鞋面上飾有金色迷你Marcie搭扣，搭配裙裝或闊腿褲等秋冬穿搭都適合！

CHLOÉ｜Marcie 芭蕾鞋

售價：HK$6,500

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秋冬女裝鞋推薦｜樂福鞋&瑪莉珍鞋

樂福鞋及瑪莉珍鞋也是秋冬必備的鞋款之一，甜美之餘又帶有復古感，非常適合秋冬的穿搭！以下推薦3款具特色的樂福鞋及瑪莉珍鞋：

秋冬女裝鞋推薦【5】Acne Studios｜亮面皮革樂福鞋

Acne Studios 亮面皮革樂福鞋採用亮面小牛皮製成，鞋身亦飾有銀色雕刻飾牌，線條俐落有個性，而且非常百搭，在秋冬季節穿著中長半身裙、長褲等單品都適合！

Acne Studios｜亮面皮革樂福鞋

售價：HK$6,500

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秋冬女裝鞋推薦【6】JW Anderson｜鉤織純棉樂福鞋

JW Anderson 的鉤織純棉樂福鞋以純棉鉤編而成，鞋底則採用薄橡膠底，後方有皮革壓花裝飾，上面低調地印有品牌標誌，時尚且有辨識度。鉤織純棉樂福鞋原價HK$5,168，現在只需HK$3,101便可入手！

JW Anderson｜鉤織純棉樂福鞋

售價：HK$3,101（原價：HK$5,168）

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秋冬女裝鞋推薦【7】Marni｜皮革瑪莉珍鞋

Marni 的皮革瑪莉珍鞋延續了品牌一貫的摩登復古感，鞋身以柔軟的小牛皮製成，鞋面設超大金色搭扣、鞋尾飾有品牌Logo，非常時尚！而且Marni 的皮革瑪莉珍鞋鞋底很厚，穿上絕對顯瘦！

Marni｜皮革瑪莉珍鞋

售價：HK$7,200

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秋冬女裝鞋推薦｜涼鞋

香港在踏入秋天的氣候依然炎熱，涼鞋在初秋時剛好能派上用場！透氣之餘又能夠搭配不同秋天穿搭，絕對是鞋櫃必備款式！以下推薦3款人氣款式的涼鞋：

秋冬女裝鞋推薦【8】Valentino Garavani｜03 Rose Edition 皮革涼鞋

Valentino Garavani「03 Rose Edition」的皮革涼鞋以茶色山羊皮製成，舒適柔軟，設計為兩帶式，鞋帶上飾有立體的花瓣形皮革，營造出花朵盛開的錯覺，別具特色。03 Rose Edition 皮革涼鞋原價HK$9,600，現在只需半價就可以買得到！

Valentino Garavani｜03 Rose Edition 皮革涼鞋

售價：HK$4,800（原價：HK$9,600）

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秋冬女裝鞋推薦【9】Gucci｜Moritz 皮革露跟涼鞋

Gucci 的「Moritz」 涼鞋線條簡約、做工精美，鞋身以小羊皮製成，設有魔術貼搭帶，搭帶飾有精緻的「GG」五金配件，舒適又精緻！除了有低調的黑色款，亦有經典的啡色GG老花款及牛仔款！

Gucci｜Moritz 皮革露跟涼鞋

售價：HK$9,400

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秋冬女裝鞋推薦【10】STAUD｜Astro 皮革穆勒鞋

STAUD Astro 皮革穆勒鞋設計俐落又低調，採用絎縫純素皮革製成，在天氣不夠寒冷、穿靴子又太熱的換季時節穿著，再適合不過！皮革穆勒鞋原價HK$1,930，現在享有半價優惠，只需HK$965！

STAUD｜Astro 皮革穆勒鞋

售價：HK$965（原價：HK$1,930）

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