聖誕好去處2024｜60大推介　AIA嘉年華/海港城/巨聖誕樹/西九煙火

聖誕好去處2024!一年一度聖誕節即將到來,除了食大餐、睇燈飾外,更有不同主題樂園、嘉年華、音樂會、商場活動、聖誕限定工作坊等節日好去處!《香港01》「好食玩飛」頻道整合香港聖誕好去處60大推薦,必去AIA嘉年華感受氣氛及可以去西九文化區睇煙花!(本文將持續更新更多聖誕好去處。)

聖誕好去處2024 — 主題樂園/嘉年華

聖誕好去處【1】AIA 友邦嘉年華|全新攤位遊戲贏公仔

AIA友邦嘉年華(AIA Carnival)將於2024年12月20日至2025年2月16日重返中環海濱,將有超過20個機動遊戲、30個攤位遊戲、40個互動裝置、精彩表演、小食攤檔以及過百萬隻毛公仔玩具獎品等你贏返屋企!除了既定遊戲及活動外,在聖誕及新年期間更有特色主題打卡位及慶祝活動等你參加!

立即購票 👉獨家87折二人代幣套票 — 高峰時段

立即購票 👉獨家87折二人代幣套票 — 非高峰、普通時段

答問題 有機會贏取AIA嘉年華特別獎品!適逢AIA嘉年華10歲生日,《01空間》由即日起至2024年12月31日舉行問答遊戲,一人分享一個「你去友邦嘉年華嘅珍貴回憶」,其中最有意義及印象深刻的5個故事,就可以獲得AIA嘉年華會場限定《玩轉腦朋友》特別版公仔(1套5隻)以及10萬「01積分」!

按以下步驟參加遊戲,就有機會帶走AIA嘉年華特別獎品!

1. 上「01空間」以低至87折購買AIA嘉年華獨家2人代幣套票

2. 2024年12月31日或之前,憑訂單號碼參加問答遊戲 ,分享你的珍貴回憶

3. 「01空間」會選出最有意義及印象深刻的故事送出獎品,名額5個

4. 得獎結果將於2025年1月5日,經「01空間」FB專頁公布



AIA 友邦嘉年華2024

活動日期:2024年12月20日至2025年2月16日(2025年1月10日不對外開放)

活動地點:香港中環龍和道9號中環海濱活動空間

開放時間:上午11時至晚上10時



聖誕好去處【2】迪士尼樂園|魔雪奇緣世界首個飄雪聖誕

香港迪士尼樂園全球首個及最大型的《魔雪奇緣》主題園區在2023年11月開幕,在今年聖誕更將在魔雪奇緣世界舉行首個飄雪聖誕!園區將在不同角落裝上打卡聖誕裝置及燈飾。除了魔雪奇緣園區外,在Duffy與好友遊玩屋亦將有萌趣的聖誕佈置等你到訪!👉購買迪士尼門票

此外,迪士尼亦將舉行尼聖誕傳統慶祝活動「迪士尼聖誕音樂Live!」、「米奇與好友聖誕舞會」、「星願夢幻 飄雪時刻」等,更有「夢想成真聖誕樹亮燈禮」的無人機勝但圖案表演,超級浪漫!

香港迪士尼樂園 — A Disney Christmas

活動日期:2024年11月15日至2025年1月1日

活動地點:香港新界大嶼山竹篙灣香港迪士尼樂園度假區



聖誕好去處【3】香港繽紛冬日巡禮|巨型聖誕樹 水上煙火表演

西九文化區今年聖誕期間再次搖身一變成為聖誕小鎮。今年除了有掛滿裝飾的巨型聖誕樹、聖誕小屋、節日燈飾外,更會在指定日子舉行「冬日維港水上煙火表演」,可以盡情享受這份冬日浪漫!

香港繽紛冬日巡禮

活動日期:2024年11月22日至2025年1月1日

活動地點:九龍西九文化區藝術公園海濱草坪西面



聖誕好去處2024 — 工作坊

聖誕好去處【4】Bonart聖誕工作坊|整專屬聖誕裝飾

聖誕節當然要有專屬的聖誕樹!以「好藝術,好生活」為理念的Bonart,將為大家提供9個聖誕樹工作坊,除了經典的松果聖誕樹,就連聖誕花圈、聖誕編織掛飾、音樂盒、玻璃彩繪聖誕球、光影盒子及小夜燈都可親手製造,而且仲有專人指導,即使是新手都能輕鬆完成!現有獨家優惠,單人門票8折,還可攜帶一名11歲以下的小童!兩位成人同行亦有75折優惠!👉🏻立即預訂工作坊優惠

Bonart|經典聖誕樹工作坊

優惠價(1位+1名11歲以下小童):$1,184|原價$1,480

Bonart|松果聖誕樹工作坊

優惠價(1位+1名11歲以下小童):$384|原價$480

優惠價(2位成人):$720|人均$360|原價$960

Bonart|經典聖誕花圈工作坊

優惠價(1位+1名11歲以下小童):$784|原價$980

優惠價(2位成人):$1,470|人均$735|原價$1,960

Bonart|聖誕編織掛飾工作坊

優惠價(1位+1名11歲以下小童):$336|原價$420

優惠價(2位成人):$630|人均$315|原價$840

Bonart|聖誕音樂盒工作坊

優惠價(1位+1名11歲以下小童):$384|原價$480

優惠價(2位成人):$720|人均$360|原價$960

Bonart|玻璃彩繪聖誕球工作坊

優惠價(1位+1名11歲以下小童):$360|原價$450

優惠價(2位成人):$675|人均$337.5|原價$900

Bonart|聖誕光影盒子工作坊

優惠價(1位+1名11歲以下小童):$416|原價$520

優惠價(2位成人):$780|人均$390|原價$1,040

Bonart|經典聖誕小夜燈工作坊

優惠價(1位+1名11歲以下小童):$304|原價$380

優惠價(2位成人):$570|人均$285|原價$760

👉🏻立即預訂工作坊優惠

Bonart

活動日期:2024年11月15日至2024年12月22日

活動地點:中環大館3座2樓204A

開放時間:12:00-15:00



聖誕好去處【5】聖誕樹、聖誕花環工作坊|親手綁扎花環

The Grey Green將繼續舉辦聖誕樹及聖誕花環工作坊!工作坊提供一系列的藤條和花材,讓參加者可學習親手綁扎花環的技巧,沉浸在充滿聖誕氛圍的環境之中。此外,參加者還可獲贈BeCandle的Room Spray一支,讓你將溫馨的氣氛化作獨有的氣味帶到家中。現時更有獨家優惠84折起!👉🏻立即預訂工作坊優惠

BeCandle x The Grey Green|聖誕樹、聖誕花環1.5小時工作坊

優惠價(2位):$2,484|人均$1,242|原價$3,280

*送BeCandle Room Spray 100ml兩支

BeCandle x The Grey Green|聖誕樹、聖誕花環1.5小時工作坊

優惠價(1位):$1,380|原價$1,640

*送BeCandle Room Spray 100ml一支

👉🏻立即預訂工作坊優惠

BeCandle

活動日期:2024年12月1日至2024年12月15日

活動地點:香港西貢萬年街102號地下G/F

開放時間:12:30-16:30



聖誕好去處【6】聖誕花環工作坊|藝術風酒店整聖誕花環

The Grey Green另有於Butterfly on Wellington及Page148舉辦的聖誕花環工作坊,Page148的前台將開放式廚房與咖啡吧台融合其中,而Butterfly on Wellington則是以裝飾藝術風格為主的酒店,兩個優雅的環境都能讓參加者更加沉浸在藝術氛圍之中,無論是專注製作花環,還是享受與人交流都可樂在其中,現有獨家優惠,每位贈送Welcome Drink,以及二人同行有9折!👉🏻立即預訂工作坊優惠

The Grey Green x Page148 x Butterfly on Wellington|聖誕花環1.5小時工作坊

優惠價(2位):$2,484|人均$1,242|原價$2,760

優惠價(1位):$1,380

👉🏻立即預訂工作坊優惠

The Grey Green x Page148 x Butterfly on Wellington

活動日期:2024年12月7日

活動地點:尖沙咀柯士甸道148號(Page148)

開放時間:18:30-20:00



活動日期:2024年12月13日

活動地點:中環威靈頓街122號(Butterfly on Wellington)

開放時間:19:00-20:30



聖誕好去處【7】再生水磨石工作坊|打造屬於自己的水磨成品

想遠離遠離煩囂,和自己的內心對話?SOUL ELEMENT再生水磨石工作坊,讓你可放鬆身心,在隱世洞穴中靜靜製作屬於自己的水磨成品。工作坊將提供水溶性樹脂膠作仿製石材,在導師的幫助下製作各種生活品,如托盤、杯墊、蠋台等等,過程由挑選色塊、混合物料、製作碎片、打磨等均由自己一手包辦,非常有意義!現時二人同行有獨家6折優惠,啱晒同閨蜜或情侶一同前往!

👉🏻打造屬於自己獨一無二的水磨成品🤩

SOUL ELEMENT 再生水磨石工作坊|二人同行(3.5小時)

優惠價(2位):$1,512|人均$756|原價$2,520

優惠價(2位):$882|原價$1,260

👉🏻打造屬於自己獨一無二的水磨成品🤩

活動日期:即日至2025年1月31日

活動地點:火炭山尾街31-35號華樂工業中心二期F座LG/F 3室Soul Element工作室

活動時間:10:00-17:00(每節3.5小時)



聖誕好去處【8】黑膠碟工作坊|製作獨一無二的黑膠碟

日常用電話聽音樂就聽得多,但如果用黑膠唱片鐘去聽,會否有另類感覺?黑膠唱片時鐘工作坊將會由專員帶你認識黑膠唱片的藝術價值,過程中還會製作屬於自己獨一無二的黑膠唱片鐘,讓你親自帶走這份獨特的音質,別具收藏價值!現時還有獨家折扣優惠,二人同行82折,仲送特色環保物料手機座,及一隻七吋黑膠唱片!

👉🏻即搶二人同行82折優惠🤩

1001HK 中古黑膠碟升級時計工作坊|1.5小時工作坊

優惠價(2位):$1,044|人均$522|原價$1,400

優惠價(1位):$580|原價$700

*已購買之客人必須自行WhatsApp確認優惠

👉🏻即搶二人同行82折優惠🤩

活動日期:2024年12月6日至2025年12月20日

活動地點:觀塘鴻圖道43號鴻達工業大廈10樓01室

活動時間:19:00-20:30

電話:9217 9793(WhatsApp)



聖誕好去處【9】工業燈、海膽燈工作坊|用海膽製作小裝飾

海膽也可以用來做小手作?Myosotis Flower的海膽燈工作坊,將會教授用海膽內殼作材料製作可愛的檯燈!參加者可盡情發揮創意,製造出像雪米糍聖誕樹,或是水母形狀的檯燈,還可自由發揮造出專屬你的海膽燈!此外,還有工業風燈座工作坊,無論是設計底座、倒模、打孔、固定,還是接駁線路等,都是自己一手包辦,非常有成就感!現有獨家9折優惠!👉🏻特色工業燈工作坊

Myosotis Flower|工業燈工作坊(2.5小時)

工業燈(銅喉連石膏底座):$574|原價$638

工業燈(全銅喉): $754|原價$838

Myosotis Flower|工業風海膽燈工作坊(2小時)

海膽燈(不包括花藝):$350|原價$388

海膽燈(包括花藝):$440|原價$488

👉🏻特色工業燈工作坊

活動日期:2025年11月11日

活動地點:觀塘偉業街221號美德工業大廈B座6樓B3室

活動時間:10:00-22:00

電話:6371 8663(WhatsApp)



聖誕好去處【10】山系編織工作坊|親手打造電話袋、手袋

來自倫敦及香港的獨立時裝設計師品牌Blind by JW的山系編織工作坊,將會帶參加者製作獨一無二的編織包!由顏色、物料,再到皮帶和繩索,都可任意挑選,還有專業導師教授技巧,製作電話袋、手袋等實用物件,即使是新手也能輕鬆完成,十分適合對時尚飾物有要求的朋友!現時還有獨家二人同行7折優惠!

👉🏻 報名工作坊

山系編織工作坊|電話袋

優惠價(1位):$449|原價$499

優惠價(2位):$698|原價$998

山系編織工作坊|斜孭袋A

優惠價(1位):$539|原價$599

優惠價(2位):$958|原價$1,198

編織工作坊|斜孭袋B

優惠價(1位):$719|原價$799

優惠價(2位): $1,278|原價$1,598

👉🏻 報名工作坊

活動日期:即日至2025年11月10日

活動地點:PMQ元創方香港中環鴨巴甸街35號 HG10-12

活動時間:12:00-18:30



聖誕好去處【11】西班牙手工糖果工作坊|親子互動整手工糖

西班牙糖果店PAPABUBBLE推出西班牙手工糖果親子工作坊,讓家長與小朋友增加親子互動的機會,親手製作色彩繽紛及滿滿果香的創意手工糖果!小朋友可自由選擇自己喜歡的口味,製作約100-150粒的糖果或彩虹棒棒糖,全程均有專業糖果導師教授,保證不會失敗!現有快閃半價優惠!👉🏻即搶快閃半價優惠

PAPABUBBLE|手工糖果工作坊

親子(2位)/成人(1位):$544|原價$680

PAPABUBBLE|手工棒棒糖工作坊

親子(2位)/成人(1位):$464|原價$580

PAPABUBBLE|手工糖果工作坊(快閃優惠)

星期一至日10:30-11:30;11:30-12:30;18:00-19:00

親子(2位)/成人(1位):$340|原價$680

PAPABUBBLE|手工棒棒糖工作坊(快閃優惠)

親子(2位)/成人(1位):$290|原價$580

👉🏻即搶快閃半價優惠

活動日期:即日至2025年8月30日

活動地點:銅鑼灣銅鑼灣道34號

電話:2367 4807



聖誕好去處【12】Build-A-Bear親子工作坊|客製化毛公仔

Build-A-Bear Workshop毛公仔DIY工作坊,主打客製化毛公仔服務,工作坊有過百種服裝配件任意挑選,可自由配搭製造屬於自己獨一無二的毛公仔!每隻公仔除了會附送出世紙,會記錄它的出生日期、身高、體重、顏色以及主人等資料外,還可加入代表毛公仔心臟的心跳盒,與小朋友一同賦予牠生命,非常有儀式感!另外,Build-A-Bear Workshop也有公仔燙Tee工作坊,可為毛公仔製作公仔T恤1件,非常可愛。

家長更可以在製作毛公仔的過程中與小朋友合作、互動、訓練溝通技巧及想像力,還可提升親子關係,締造美好時光!現有買一送一優惠!👉🏻限量即搶 買1送1

Build-A-Bear|自家製作毛公仔工作坊(包含指定毛公仔一隻及毛公仔DIY Tee)

優惠價(2位):$388|人均$194|原價$776

*課程包含毛公仔一隻(價值$189的指定款式)及毛公仔DIY T恤, 不包含其他額外配件,及參加者必須年滿8歲

優惠期:即日至2024年12月31日

👉🏻限量即搶 買1送1

地址:香港黃竹坑香葉道11號The Southside1樓136號鋪(23865688)/香港山頂道118號山頂廣場2樓223號鋪(2386 5988)



聖誕好去處【13】毛公仔工作坊|串珠放題、無限任串首飾

毛公仔工作坊向來深受小朋友、大朋友歡迎,Beanbeantiful提供超過400種服裝和配件,讓你可親手製作獨一無二,屬於你的毛公仔,而且全程不需要針線縫紉技巧,即使是新手也能在一小時內輕鬆完成!

另外Beanbeantiful還有串珠放題工作坊,有超過數百種珠比你揀限時任串11種飾物,包括戒指、手鏈、頸鏈、腳鏈、寵物頸鏈、Crocs鞋鏈、電話繩、鎖匙扣、耳夾、袋鏈、褲鏈等。只要限時能夠完成都可以帶走,而且工作坊客人不需要搭枱,可專心製作自己的小飾物,還能避免尷尬,盡情享受串珠的樂趣。現有優惠低至$111!👉🏻優惠體驗

Beanbeantiful

1小時毛公仔工作坊

優惠價(1位):$144|原價$160

1小時串珠放題工作坊

優惠價(1位):$111|原價$130

優惠期:即日起至2024年11月29日

👉🏻優惠體驗

地址:太子道西141號長榮大廈506室

電話:6934 7458



聖誕好去處【14】訂製個人化唇膏工作坊|過百種顏色任選

聖誕節約埋閏蜜一同製作獨一無二,和適合自己唇色的唇膏就最適合不過!位於銅鑼灣的Out of Colours,提供一系列健康彩妝,現場還有色彩專家講解和親自教授製作唇膏的技巧,由顏色、質地、配方、香味等細節都可一一由自己親自調配,非常有意義!現時還有低至63折優惠,無論是帶媽咪前行、帶小朋友親子樂,還是與閨蜜前往都非常抵玩!

👉🏻低至63折預訂✨

Out of Colours|訂製個人化唇膏工作坊

親子二人同行30分鐘高級訂製唇膏體驗(一大一小):$440|原價$640

30分鐘高級訂製唇膏體驗(2位成人):$599|原價$940

30分鐘高級訂製唇膏體驗(1位成人):$320|原價$470

👉🏻低至63折預訂✨

地址:香港銅鑼灣羅素街38號金朝陽中心19樓(6367 2505)



聖誕好去處2024 — 音樂會

聖誕好去處【15】聖誕奇幻交響樂|合家歡互動音樂劇場

香港愛樂團將聯同Creative Collab和Baumhaus舉辦聖誕奇幻交響樂,以夢幻的魔法世界作為背景,融入經典的古典音樂,以及聖誕歌曲,上演一場合家歡的互動劇場!現有獨家9折,以及免手續費優惠,低至$198!

👉🏻即搶門票優惠🔥

香港愛樂團|聖誕奇幻交響樂

C/D區(1位):$396|原價$440

B/E 區(1位):$297|原價$330

A/F 區(1位):$198|原價$220

👉🏻即搶門票優惠🔥

活動日期:2024年12月14日(六) 至 2024年12月15日

活動地點:香港灣仔告士打道一號(香港賽馬會演藝劇院)

活動時間:14:30-11:00



聖誕好去處【16】宮崎駿 • 燭光音樂會 Candle Night|百年古堡聽弦樂

還有比起在160年歷史的古堡之中,度過一個音樂夜更加浪漫的事嗎?樂團String Quartet將以動人的弦樂獻奏多首膾炙人口的宮崎駿作品歌曲,包括風之谷、幽靈公主、龍貓、千與千尋、哈爾移動城堡、魔女宅急便及天空之城等多首經典動畫音樂,在點點燭光包圍下,以更浪漫的形式帶你再次走入宮崎駿的動畫世界!

音樂會更將有聖誕燭光特別場次(12月20至21日),除了有Aperion Ensemble四重奏外,更將有兩位聲樂家Gary Kam及Valentina Tao到現場演唱《孤星淚》、《歌劇魅影》等經典歌曲。在燭光下聽歌增添浪漫氣氛之餘,現在更有獨家減$40優惠!

👉🏻即搶浪漫音樂會門票✨

EGA|宮崎駿 • 燭光音樂會 Candle Night

換購價(1位):$450起|原價$500起

獨家二人同行:$1,000|原價$1,040

(2位成人/1位成人 + 1位小童)

👉🏻即搶浪漫音樂會門票✨

活動日期:2024年12月20-21日(聖誕燭光音樂會);2024年12月29日

活動地點:薄扶林道144號, 香港大學大學堂

活動時間:18:30 或 20:30(每節時長60分鐘)



聖誕好去處2024 — 溜冰/室內運動/遊樂場

聖誕好去處【17】Bun's 2020滾軸溜冰場|復古風溜冰場

超人氣滾軸溜冰場Bun's 2020現有獨家買一送一優惠!Bun's 2020滾軸溜冰場裝修充滿80年代復古風,非常適合打卡影靚相!

場地佔地20,000呎,加上五光十色的霓虹燈、具年代感的Disco燈,再配合80年代的背景音樂,仿佛一瞬間就回到過去,非常浪漫,啱晒情侶、好友和家長帶小朋友暢玩!小朋友4歲起就可落場,即使家長不玩,也可免費參加。現時優惠更低至$95,便可任玩2小時

👉🏻立即購票玩盡復古風溜冰場👯‍♀️

Bun's 2020滾軸溜冰場|D2 Place

適合任何日子

優惠價(2成人):$190|人均$95|原價$380

👉🏻買一送一優惠預訂

星期一至四

優惠價(1大1小):$232|人均$116|原價$290

優惠價(2成人):$272|人均$136|原價$340

優惠價(1成人):$144.5|原價$170

優惠價(17歲以下):$102|原價$120

星期五至日、公眾假期

優惠價(1大1小):$264|人均$132|原價$330

優惠價(2成人):$304|人均$152|原價$380

優惠價(1成人):$161.5|原價$190

優惠價(17歲以下):$119|原價$140

👉🏻 8折套票預訂 Bun's 2020滾軸溜冰場|鰂魚涌

適合任何日子

優惠價(2成人):$200|人均$100|原價$400

👉🏻買一送一優惠預訂

星期一至四

優惠價(1大1小):$264|人均$132|原價$330

優惠價(2成人):$304|人均$152|原價$380

優惠價(1成人):$161.5|原價$170

優惠價(17歲以下):$119|原價$140

星期五至日、公眾假期

優惠價(1大1小):$288|人均$144|原價$360

優惠價(2成人):$320|人均$152|原價$400

優惠價(1成人):$170|原價$200

優惠價(17歲以下):$136|原價$160

*優惠期:即日至12月31日,售完即止

👉🏻 8折套票預訂

地址:香港九龍荔枝角長義街9號D2 Place1,5A室(2727 1100)/香港鰂魚涌渣華道321號柯達大樓1期7樓(2779 2020)



聖誕好去處【18】Snow & Surf|室內暖水衝浪+單板雙板滑雪

在香港也能滑雪!全球第一所亦是暫時唯一一所融合滑雪、滑水的室內運動場所「Snow & Surf」佔地面積超過10,000呎,滑雪活動在室溫下進行,滑水衝浪亦有恆溫空間及溫水設備,怕凍的人都可以於室內大玩特玩!衝浪及滑雪體驗均有一對一私人教練指導,就算是新手都一定學得識!只要掌握好技巧,就可以自由自在地在滑雪場滑雪、於海上衝浪!現時更有買一送一優惠,低至63折!約埋朋友一同前往就最適合!

👉🏻即搶63折優惠✨

Snow & Surf|室內暖水衝浪

優惠價(2位):$698|人均$349|原價$1,096

優惠價(1位):$199|原價$398(即日至12月13日)

*可加$499增設私人教練

Snow & Surf|滑水體驗 包器材(名額10名)

優惠價(1位):$199|原價$398

Snow & Surf|滑水體驗 包器材+私人教練(名額10名)

優惠價(1位):$499|原價$698

Snow & Surf|滑雪私人教練教學課程(單板/雙板)

優惠價(2位):$848|人均$424|原價$1,346(即日至12月13日)

Snow & Surf|室內單雙板滑雪 包器材+教練

優惠價(2位):$999|人均$500|原價$1,246

*滑雪私人教練教學課程(單板/雙板)包器材;最多可以四人上堂,第三至第四位參加者每位$398

優惠期:即日至2024年12月13日

👉🏻即搶63折優惠✨

地址:葵​​秀路8-10號瑞森工業大廈2樓

電話:9637 3322



聖誕好去處【19】大樹先生的家Mr. Tree|親子餐廳+室內遊樂場

在香港僅有兩間分店的超人氣親子餐廳大樹先生的家Mr. Tree,設有室內遊樂場。荔枝角分店佔地面積約6,000呎,讓小朋友有足夠空間盡情玩耍。

此外,餐廳更有多項打卡玩樂設施,如波波池、繩索橋、沙池等;銅鑼灣店還有專屬的機器人區、網球水池、爬網冒險區以及磁鐵布積木區,而且餐廳料理絕不馬虎,有多款高級西餐主食,如烤燒春雞、南瓜忌廉汁意大利粉可選擇!現有親子門票優惠,人均低至$30即可入場!

👉🏻大樹先生的家Mr. Tree優惠門票🤩

大樹先生的家Mr. Tree|親子門票(入遊戲區+清潔費)

星期一至五

優惠價(1大1小):$59|人均$30|原價$99

星期六、日及公眾假期

優惠價(1大1小):$99|人均$50|原價$139

*同行每位大人最低消費 平日120元及加一服務費

大樹先生的家Mr. Tree|親子入場餐點套票

星期一至五

優惠價(1大1小):$250|人均$125|原價$350

可任選大人餐點一份(限定義大利麵、燉飯、定食健康類餐點);湯或沙拉及38元以下飲品;一名兒童遊戲區+入場清潔費

優惠期:即日至2024年12月31日

👉🏻大樹先生的家Mr. Tree優惠門票🤩

地址:荔枝角長順街15號D2 Place二期1樓(31840033)/銅鑼灣告士打道311號皇室堡15樓1501-1505號(36190633)



聖誕好去處【20】全港最大室內運動場|20種體能挑戰設施

鄰近奧海城的「Super Sports Park」佔地面積達50,000平方呎,是目前全港最大的室內運動場!

Super Sports Park提供超過20種體能挑戰設施,有攀岩牆、空中飛索、滑板公園、室內單車遊戲等刺激體驗;彈珠足球、投籃挑戰、保齡球等球類運動;滾軸溜冰、彈床樂園等大人同小朋友都適合的活動!場館內更設有咖啡廳,放完電後歎返精緻西式美食及特色飲品就最適合不過啦!👉🏻即搶優惠

Super Sports Park|2人同行入場門票

星期一至五

10:00-13:00(2位):$360|人均$180|原價$400

13:30-17:30(2位):$432|人均$216|原價$480

18:00-21:00(2位):$324|人均$162|原價$360

👉🏻即搶2人同行優惠

星期六、日及公眾假期

10:00-13:00(2位):$450|人均$125|原價$500

13:30-17:30(2位):$504|人均$140|原價$560

18:00-21:00(2位):$360|人均$100|原價$400

👉🏻即搶2人同行優惠

Super Sports Park|3人同行入場門票

星期一至五

10:00-13:00(3位):$540|人均$180|原價$600

13:30-17:30(3位):$648|人均$216|原價$720

18:00-21:00(3位):$486|人均$162|原價$540

👉🏻即搶3人同行優惠

星期六、日及公眾假期

10:00-13:00(3位):$675|人均$225|原價$750

13:30-17:30(3位):$756|人均$252|原價$840

18:00-21:00(3位):$540|人均$180|原價$540

*以上大小同價;優惠期至12月16日或售出即止

👉🏻即搶3人同行優惠



地址:大角咀海輝道18號銀海坊 G03&05

電話:9716 5576



聖誕好去處【21】LOHAS Rink 康城溜冰場|可愛企鵝扶手溜冰場

位於日出康城的LOHAS Rink,是將軍澳首個以最新節能科技的環保溜冰場地,場地不僅符合國際標準,更設有可愛的企鵝造型溜冰輔助扶手租借!出康城的The LOHAS商場配套完善,且交通方便,除了地鐵站可直達外,商場設有戲院、多間餐廳、百貨公司及市集,溜完冰仲可以行行逛逛,門票現有獨家買一送一優惠,低至人均$30!👉🏻即搶買1送1優惠

LOHAS Rink 康城溜冰場|11月期間限定買一送一門票

星期一至五(上午10:00至下午1:00或下午1:30至4:00時段)

優惠價(2位)︰$60|人均$30|原價$150

周未及公眾假期

優惠價(2位)︰$100|人均$50|原價$200

優惠期:即日至至11月30日(每人限購4套)

👉🏻買一送一優惠預訂

LOHAS Rink 康城溜冰場|單人門票(公眾假期及學校假期不適用)

星期一至四

優惠價(1位):$70|原價$75

星期五

優惠價(1位):$80|原價$85

星期六、日、公眾假期及學校假期

優惠價(1位):$95|原價$100

*學校假期為2024年12月19日至2024年12月31日

👉🏻單人門票優惠預訂

地址:康城路1號康城2樓206-210

電話:2622 8400



聖誕好去處【22】紙飛機親子餐廳|親子互動空間

位於九龍灣啟德郵輪碼頭平台的紙飛機親子空間,有別於一般室內遊戲場所,空間提供可激發兒童想像力的玩樂活動,還有可讓小朋友盡情放電的滑梯和攀爬架等設施,以及多種親子體驗遊戲,無論是家長還是小朋友都可樂在其中!此外,紙飛機餐廳更會提供少油少味精的健康菜式,玩到累了還可在這裡用餐,非常方便。親子套票現有低至5折優惠!

👉🏻立即預訂紙飛機餐廳優惠

紙飛機親子餐廳|平日小童5折入場券

優惠價(1位):$69|原價$138

紙飛機親子餐廳|週末及公眾假期入場券(2位小童)

優惠價(2位):$198|人均$99

紙飛機親子餐廳|親子歡享三人套餐

優惠價(3位):$478|人均$159|原價$616

👉🏻立即預訂紙飛機餐廳優惠

地址:香港九龍灣承豐道33號啟德郵輪碼頭B區北面平台

營業時間:星期一至日10:00-21:00



聖誕好去處2024 — 商場活動

聖誕好去處【23】K11 MUSEA|Dior聖誕夢幻舞會 Jellycat聖誕市集

K11 MUSEA 與超過200個創意單位攜手合作,將館內化身為一個充滿魅力的奇幻世界!最焦點莫過於「Dior聖誕夢幻舞會」,設置了12米高的巨型Dior聖誕樹及閃耀的馬車等你盡情打卡!「Jellycat 聖誕市集」亦將在「Jellycat 聖誕市集」限定登場,帶來全港最齊全的官方正版Jellycat毛絨玩具經典及聖誕系列!

另外亦有「聖誕村市集」、《Grade 10香港冬季卡展》、《Amazing Toy Show》等活動在12月舉行,令人期待!

K11 MUSEA — Dior聖誕夢幻舞會

活動日期:2024年11月22日至2025年1月2日

活動時間:上午10時至晚上10時

活動地點:K11 MUSEA地下Promenade



聖誕好去處【24】荃灣廣場|20米MBTI打卡牆 7米巨型充氣裝置

今個聖誕,荃灣廣場將變成一個大型遊樂園!荃灣廣場將聯乘LINE FRIENDS minini舉辦的「LINE FRIENDS minini meets Tsuen Wan Plaza 16型人格玩轉 Y3K 冬日樂園」,採用了充滿未來感的設計,呈獻長達20米的MBTI 個性定「格」打卡牆、7米高的 LINE FRIENDS minini 炫彩Y3K巨型充氣裝置,更設有LINE FRIENDS minini 16型人格測試站以及期間限定店!

荃灣廣場 — LINE FRIENDS minini meets Tsuen Wan Plaza 16型人格玩轉 Y3K 冬日樂園

活動日期:2024年11月15日至2025年1月1日

活動地點:荃灣大壩街4-30號



聖誕好去處【25】荷里活廣場|Piske and Usagi 玩轉粉紅遊樂園

荷里活廣場將聯乘日本人氣高企角色Kanahei's Small animals,打造冬日限定「荷里活廣場x Piske and Usagi『玩轉粉紅遊樂園』」,特設2大玩樂區及4大打卡區,包括粉紅歷奇繩網陣、P助夢幻雪人糖果池、夢幻門廊、粉紅兔兔拱門、粉紅星光禮物村、聖誕雪橇禮物車等,完全擊中少女心!

荷里活廣場 — 荷里活廣場x Piske and Usagi「玩轉粉紅遊樂園」

活動日期:2024年11月22日至2025年1月5日

活動地點:鑽石山荷里活廣場一樓明星廣場



聖誕好去處【26】AIRSIDE|極地夢幻村莊 3大數碼互動體驗

AIRSIDE將聯乘以皮革工藝聞名的設計家飾品牌Zuny在商場二樓中庭隆重呈獻「冰村奇遇記 Polar Friends Village」,設置3大數碼互動體驗,與馴鹿、北極熊、海象、鯨魚、企鵝、雪狐等極地動物一同探索「極光漫遊」、坐上橡皮艇體驗「冰極航行」VR歷險、探訪「企鵝畫室」製作AI聖誕卡等。

AIRSIDE — 冰村奇遇記 Polar Friends Village

活動日期:2024年11月15日至2025年1月1日

活動地點:啟德協調道2號AIRSIDE二樓中庭



聖誕好去處【27】愉景灣|意大利冬日小鎮 聖誕露天市集

愉景灣將在聖誕節期間化身為具有意大利風情的冬日仙境,冬日慶典亦包括首次假愉景北商場舉行的露天聖誕美酒巡禮、越野車露營展及露天市集。在愉景灣的各角落亦會有不同聖誕裝飾,包括將鐘樓化身為安康聖母大教堂、愉景廣場變成「羅馬競技場」概念的聖誕裝飾,有五米高的聖誕樹以及燈光投影和飄雪效果,非常浪漫!

愉景灣 — Winter Wonderland 意式冬日慶典2024

活動日期:2024年11月23日至2025年1月1日

活動地點:愉景灣



聖誕好去處【28】荃新天地|薑餅人主題充氣樂園

荃新天地將在聖誕節期間為小朋友打造超夢幻2,000呎薑餅人主題充氣樂園,彈床內設有波波池、薑餅人彈跳攀爬區、糖果屋滑梯等5大玩樂區,可以讓小朋友盡情放電!此外更有「LAY'S樂事薯片釣釣樂」以及聖誕期間限定店,匯聚過千件大熱卡通角色精品及玩具,包括:Mario Kart試玩區、Sanrio characters粒粒盲盒櫃及模型教室等。

荃新天地 — 冬日玩樂嘉年華

活動日期:2024年11月22日至2025年1月1日

活動地點:荃灣楊屋道1號



聖誕好去處【29】東薈城名店倉|DINOTAENG聖誕主題活動

東薈城名店倉將聯乘韓國超人氣文創設計品牌DINOTAENG打造MEETS DINOTAENG 「Marshville's Winter」聖誕主題活動,內有BOBO甜蜜聖誕樹、繽紛雪橇大道、滑雪橇比賽、堆雪人比賽、冰上小木橋、極幻巨型冰屋、BOBO頒獎台等7大冰雪棉花糖村打卡區域,更可以試試手氣挑戰「最萌夾夾樂」,把可愛公仔統統帶回家!

東薈城名店倉 — MEETS DINOTAENG Marshville's Winter

活動日期:2024年11月20日至2025年1月2日

活動地點:香港大嶼山東涌達東路18-20號



聖誕好去處【30】屯門市廣場| 4米高巨型充氣高達 高達掛飾聖誕樹

屯門市廣場將特別聯乘Bandai Namco舉辦「Mobile Suit Gundam 45th Anniversary @tmtplaza」,與高達一同過聖誕!場內將有全新打造的3米高元祖高達RX-78-2立像震撼登場、4米高充氣元祖高達、1.8米高機體立像、6.3米高巨型哈囉主題聖誕樹,聖誕樹更有45個高達掛飾,連同旁邊的3米高巨型充氣哈囉就最打卡!

屯門市廣場 — Mobile Suit Gundam 45th Anniversary

活動日期:2024年11月16日至2025年1月1日

活動地點:香港新界屯門屯順街1號



聖誕好去處【31】新地商場|怪獸公司彩虹滑梯 打卡玩轉腦朋友

新地旗下6大商場 (上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、life@KCC)呈獻全港首個「Pixar Sweet Dreams聖誕甜夢之旅」聖誕裝置,多套人氣動畫,包括《怪獸公司》、《反斗奇兵》、《玩轉腦朋友》及《熊抱青春記》的人氣角色將化身成甜蜜的棉花糖,一定要去曬所有商場打卡!

+ 1

新地商場 — Pixar Sweet Dreams聖誕甜夢之旅

活動日期:各個商場時間有所不同

活動地點:上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、life@KCC



聖誕好去處【32】沙田新城市廣場|冬日閃亮花火祭 夢幻聖誕國度

沙田新城市廣場將於11月16日舉行《冬日閃亮花火祭》,2,024枚璀璨煙火將首度於沙田市中心上空綻放!當日更舉行創意工作坊、街頭音樂表演、臉部彩繪、魔術及小丑表演等。

此外,沙田新城市廣場亦會在同日為「夢幻聖誕國度」進行亮燈儀式,設置了13米高巨型聖誕樹、逾百顆「螢火蟲」舞動燈飾、二千呎室內飄雪溜冰場、聖誕老人吊飾裝置等,讓你歡度聖誕!

沙田新城市廣場 — 冬日閃亮花火祭 夢幻聖誕國度

活動日期:2024年11月16日

活動地點:新界沙田沙田正街17-18號新城市廣場1期3樓



聖誕好去處【33】The ONE|Care Bears™️打卡牆、聖誕樹 限定周邊

The ONE將連同Care Bears™️打造The ONE x Care Bears™️ Dreamland甜美夢境!場內將設置6大打卡位,包括:3米高Share Bear、Care Bears™️愛心聯萌聖誕樹、「癒」你所願幻變許願基地、Full of Cheer快樂彩虹瀑布、Grumpy Bear「Emo」角落、經典Care Bears™️友誼打卡牆。

+ 3

場內更將有聖誕期間限定店,分階段推出300款周邊產品,其中60款會場限定新品及首次發售約90厘米高的毛絨公仔、盲盒、手挽袋及菲林相機等,聖誕禮物必買!

The ONE — The ONE x Care Bears™️ Dreamland

活動日期:2024年11月22日至2025年1月1日

活動地點:香港尖沙咀彌敦道100號



聖誕好去處【34】Mira Place|無印良品夢幻聖誕小鎮

Mira Place將成為全港首個商場與無印良品攜手打造「Mira Giftmas with MUJI」夢幻聖誕小鎮!揉合巨型無印良品熱賣商品,呈獻5大「無印風」聖誕打卡位!必到打卡位包括「MUJI Xmas Home 暖心小木屋」、7米高的「幻彩聖誕樹」、大量禮物盒堆砌的「MUJI Giftland」、「北極熊甜點角落」及「漫雪水晶球」。

於場內亦可免費參與最 IG-able 的「Snap with Mi」無印風聖誕人生四格照,中庭更會每15分鐘上演一次唯美夢幻的燈光音樂匯演!與此同時,戶外的Mira Place 行人天橋將化身為超巨型禮物盒,讓節日氣氛由室內延展到戶外;諾士佛臺旁邊的Mira Steps亦化身夢幻聖誕階梯,下午5時亮燈後更有節日氣氛!於12月7、14、21、24及25日,Mira Place 更會特別安排聖誕老人前來大派水晶聖誕樹小夜燈,萬勿錯過!

Mira Place — Mira Giftmas with MUJI

活動日期:2024年11月14日至2025年1月1日

活動地點:尖沙咀彌敦道132號



聖誕好去處【35】D2 Place|夢幻軟糖樂園 Gummy Bear工作坊

D2 Place 一期商場天台花園將在聖誕節期間化身為超夢幻軟糖樂園!樂園將有巨型小熊及經典軟糖樹脂雕塑、聖誕燈飾及泡泡。D2 Place亦將設夾糖Bar「D2 Delights 甜蜜糖果屋」,發售限量版珍寶小熊軟糖及糖果;以及多個免費工作坊,包括DIY Gummy Bear 軟糖項鍊及手鏈等;周末及節日更有人氣歌手、YouTuber等帶來精彩演出、大派禮物!

D2 Place — 超夢幻軟糖樂園 Gum Gum Gummyland

活動日期:2024年11月下旬至2025年1月5日

活動地點:荔枝角長義街9號



聖誕好去處【36】黃埔天地|18萬顆璀璨燈飾 12米長花之隧道

黃埔天地將在聖誕呈獻「Vivid Luminary Fest」,有超過18萬顆璀璨燈飾及互動投影打造幻彩光影節目!黃埔天地亦將設有多個港式情懷Crossover韓式夢幻、超級igable的打卡點!當中包括5.5米高的拱門躍動光影藝「階」、幻彩星河之鏡、「韓」冬星光花圃、12米長的漫天夢幻花之隧道等,絕對是今個聖誕必到的打卡位!

黃埔天地 — Vivid Luminary Fest

活動地點:紅磡船景街6號



聖誕好去處【37】新都會廣場|3大必玩遊樂裝置 打卡幻彩糖果隧道

新都會廣場將歐陸式的《糖果夢樂園 Winter Candyland》帶到L3-L4露天廣場,將設有3大遊樂裝置,包括5米長軟心冬甩滑梯、雲朵棉花糖跳彈床、Beauty Station 巨型夾公仔機;以及2大Sweet爆打卡位,包括幻彩糖果隧道及甜蜜蜜馬卡龍聖誕樹。

12月21日起,商場更會舉行「聖誕暖心美食手作市集」,有超過30個人氣美食手作品牌進駐,另有多場聖誕音樂及舞蹈表演!

新都會廣場 — 糖果夢樂園 Winter Candyland

活動日期:2024年11月16日至2025年1月1日

活動地點:新都會廣場L3-L4露天廣場



聖誕好去處【38】太古廣場|聖誕奇妙村莊

今個聖誕節,太古廣場將呈獻「聖誕奇妙村莊」,讓你與毛茸茸節日萌獸開啟聖誕狂歡節!「聖誕奇妙村莊」將有巨型萌獸裝置及可愛小毛球的腳步,多重驚喜等你打卡,更可以在村莊內拜訪聖誕老人屋,與聖誕老人見面合照,並把照片及小甜點帶回家!

「聖誕奇妙村莊」亦將有聖誕紀念品店及奇趣工作坊,可以選購獨家精品外,更可以親手製作獨一無二的萌獸粗冷編織手提袋、萌獸包包掛飾及毛絨萌獸聖誕花環作為聖誕禮物,送給摯愛就最適合!

太古廣場 — 聖誕奇妙村莊

活動日期:2024年11月15日至2025年1月2日

活動地點:金鐘道88號太古廣場



聖誕好去處【39】ifc商場|魔法玩具工廠 8大互動打卡熱點

ifc商場將在聖誕節呈獻「奇幻玩具之旅:解鎖魔法玩具工廠的神秘世界」,設有8大打卡位、互動機械及數碼體驗,包括:報到站、聖誕精靈工作站、甜蜜角落、聖誕老人辦公室、玩具檢測部、禮物配送部及聖誕飛鹿雪橇。於「玩具檢測部」捐贈HK$50參加數碼互動遊戲,更可獲得精美紀念品!

ifc商場 — 奇幻玩具之旅:解鎖魔法玩具工廠的神秘世界

活動日期:2024年11月21日至2025年1月1日

活動地點:中環金融街8號



聖誕好去處【40】T.O.P x 小薯茄|聖誕すげえ(薯茄)樂園

今個聖誕將T.O.P連同小薯茄布置成聖誕すげえ(薯茄)樂園,薯茄化身成三米高薯仔聖誕老⼈及蕃茄鹿仔等大家打卡!更設有薯茄雪橇搖搖板、聖誕襪郵筒、1:1 幕前成員立牌、薯茄Snapio 照相館、會場限定聖誕版雪櫃冷笑話場景等打卡位及互動設施。T.O.P與Pomato 小薯茄將會推出薯茄閃卡、聖誕限定薯茄Party Tee、聖誕薯茄布袋及冬日薯茄香薰蠟燭等七大主題獨家精品,顧客單日累積電子消費滿指定金額,即可換領!

T.O.P x 小薯茄 — 聖誕すげえ(薯茄)樂園

活動日期:2024年11月18日至2025年1月12日

活動地點:旺角彌敦道 700 號 T.O.P This is Our Place



聖誕好去處【41】皇室堡|Pokémon冬日大冒險

一眾Pokémon將以冬日主題亮相皇室堡,為大家帶來Pokémon冬日大冒險!場內將設有20隻1:1 Pokémon,包括:2米高的卡比獸、小火龍、傑尼龜等;巨型飄雪水晶球;由近百張寶可夢集換式卡牌遊戲卡牌堆砌出的4米立體聖誕樹;Pokémon雪橇車等打卡位。

商場亦將舉行寶可夢卡牌教學活動「Trainers Camp」,由專人於指定時間親自教授寶可夢集換式卡牌遊戲對戰秘技,完成教學更可獲得一副對戰牌組,紙製對戰桌墊、傷害指示物以及入門指引等贈品!場內亦設有快閃店,Pikachu及卡比獸更會於週末快閃現身與大家見面!

皇室堡 — Pokémon冬日大冒險

活動日期:2024年11月22日2025年1月1日

活動地點:銅鑼灣告士打道311號皇室堡地下中庭



聖誕好去處【42】大館|12米高大型戶外聖誕樹

今年聖誕,大館將呈獻「馬會 x 大館 — 小心意 • 大眾樂2024」,在戶外設立12米高的巨型聖誕樹及戶外燈飾,並設有《音樂禮贊及聖誕樹亮燈儀式》,由香港兒童合唱團在12月1日掀開序幕。大館亦將在12月期間舉行《玩轉大館馬戲季》,邀請來自國際及本地的藝術家參與表演,包括《玩轉重力指南》、《「飛」常門中門》、《亞洲馬戲平台》等,更有不同聖誕工作坊可以參加!

大館 — 「馬會 x 大館 — 小心意 • 大眾樂2024」

活動日期:2024年12月1日至2025年1月1日

活動地點:中環荷李活道10號



聖誕好去處【43】YOHO MALL|7萬顆璀璨燈飾漫天樹海

YOHO將在今年聖誕呈獻「The Healing Forest : an MBTI Adventure星光森語・心靈奇遇」聖誕企劃,以近百棵茂盛樹木搭配7萬顆璀璨燈飾,打造出7米高360度的森系氛圍,更有為不同MBTI的設計的獨特設計,為大家帶來極致視覺體驗!

YOHO系商場亦會舉辦「聖誕奇緣見面會」、「聖誕寵愛花車巡遊」、YOHO「MIX FEST 音浪派對」及聖誕正日重頭戲Jingle Dreams: 聖誕玩『樂』舞台秀!I型人或E型人同樣能夠享受極致聖誕氣氛!

YOHO MALL — The Healing Forest : an MBTI Adventure星光森語・心靈奇遇

活動日期:2024年11月14日至2025年1月1日

活動地點:元朗元龍街9號及朗日路9號



聖誕好去處【44】新都城中心|打卡聖誕主題Teletubbies

新都城中心將在聖誕節打造「MCP x Teletubbies 聖誕雪國尋「寶」之旅」,4位主角將換上冬日造型跟大家見面!樂園內將有4.5米高閃爍聖誕許願樹、MCP‧Make-A-Wish 童夢郵局、7.5米高巨型充氣Po、Dipsy 極速滑雪梯、Laa-Laa 極地冰雪世界、冰上門球等打卡位及互動設施。新都城中心更會在每天整點更會上演「夢幻寶寶飄雪匯演」,在指定日子亦會舉行「Teletubbies 舞蹈表演及見面會」為大家帶來視聽享受!

新都城中心 — Teletubbies 聖誕雪國尋「寶」之旅

活動日期:2024年11月2日至2025年1月1日

活動地點:香港將軍澳欣景路8號MCP新都城中心2期及3期



聖誕好去處【45】新港城中心|Sanrio冬日交響曲 IG-able人生四格

MOSTown 新港城中心將邀請Sanrio Characters 化身成音樂家,為大家帶來「MOST-Fluffy 冬日交響曲」!商場內將設有Sanrio Characters 聖誕彩光拱門、巨型Fluffy音樂盒聖誕樹、Little Twin Stars星光演奏廳、Pompompurin聖誕布甸鼓樂、Pochacco聖誕木琴滑梯6大音樂主題打卡區,亦有不同互動及玩樂區,包括「Sanrio Characters巨型夢幻留聲機」及「毛絨聖誕卡集章區」、「AR人生四格照」,以及「MOST-Fluffy夢幻毛茸茸戳戳繡工作坊」,親手製作Sanrio Characters毛毛掛件!

新港城中心 — MOST-Fluffy 冬日交響曲

活動日期:2024年11月9日至2025年1月1日

地址:MOSTown新港城中心L2天幕廣場



聖誕好去處【46】德福廣場|5米巨型聖誕樹 打卡雪花鏡屋

德福廣場將化身成一個聖誕小鎮,有5米高的巨型閃亮聖誕樹、有可愛的雪人及聖誕鹿在小鎮街上表演馬戲雜耍、到聖誕小屋探訪聖誕老人,更可以走上進滿佈雪花的閃爍金漾鏡屋或坐上鹿車打卡!

德福廣場|聖誕歡樂小鎮(圖片來源:MTR)

德福廣場 — 聖誕歡樂小鎮

活動日期:2024年11月15日至2025年1月1日

活動地點:九龍灣偉業街33號



聖誕好去處【47】青衣城|5大馬戲場景 打卡萬花筒裝置

青衣城今年將以《夢幻聖誕馬戲樂園》為主題,設置5大精緻馬戲場景,包括6米高的聖誕樹;聖誕老人版微笑小熊、馬戲表演員、炮彈飛人等。此外,馬戲團戲棚的大帳篷更是必到區域,由鏡面反射出絢爛萬花筒般的視覺效果超級打卡able!

青衣城|《夢幻聖誕馬戲樂園》(圖片來源:MTR)

「香港馬戲團」更將於11月30日舉辦開放舞台及馬戲比拼秀,讓馬戲愛好者於公眾面前盡展空中舞或其他馬戲項目的精湛技藝!

青衣城 — 夢幻聖誕馬戲樂園

活動日期:2024年11月15日至2025年1月1日

活動地點:新界青衣青敬路33號



聖誕好去處【48】PopCorn|聖誕狂歡派對 6米巨型聖誕樹

今年聖誕,PopCorn以《聖誕狂歡派對》為主題,除了有6米高的巨型聖誕樹外,場內亦有不同聖誕小丑精靈、滿載聖誕禮物的鹿車、迷你聖誕樹及聖誕老人等你來訪,感受濃厚的節日氣氛!

PopCorn|《聖誕狂歡派對》(圖片來源:MTR)

PopCorn — 聖誕狂歡派對

活動日期:2024年11月15日至2025年1月1日

活動地點:將軍澳市中心唐賢街9號



聖誕好去處【49】The LOHAS 康城|打卡聖誕快樂村莊

The LOHAS 康城將商場轉變成聖誕快樂村莊,村莊內有小丑和他的夥伴們表演誇張滑稽的動作、為大家送上聖誕禮物,還有一棵4.5米高的聖誕樹,增添節日熱鬧氣息!

The LOHAS 康城|《聖誕快樂村莊》(圖片來源:MTR)

The LOHAS 康城 — 聖誕快樂村莊

活動日期:2024年11月15日至2025年1月1日

活動地點:將軍澳康城路1號



聖誕好去處【50】圍方|9米高旋轉木馬聖誕樹 LED動感舞台

圍方L2中庭的《聖誕動感嘉年華》將設有9米高的旋轉木馬聖誕樹及LED動感舞台。聖誕樹下方有木馬及滿載禮物的雪橇環繞,更會定時奏起聖誕樂章,搭配現場燈光視覺動畫效果,聖誕精靈們將會在LED動感舞台及樓高3層的LED柱身環迴螢幕現身!

圍方|《聖誕動感嘉年華》(圖片來源:MTR)

在12月的周末及公眾假期,圍方的戶外園藝花園還會帶來飄雪燈影匯演,「香港馬戲團」亦將於12月1日在圍方舉辦開放舞台及馬戲比拼秀,讓馬戲愛好者於公眾面前盡展空中舞或其他馬戲項目的精湛技藝!

圍方 — 聖誕動感嘉年華

活動日期:2024年11月15日至2025年1月1日

活動地點:將軍澳康城路1號



聖誕好去處【51】life@KCC及joy@KCC|聖誕「喵」速遞

life@KCC及joy@KCC今年將會邀請萌貓到場,化身最萌聖誕速遞員,為大家送上最Sweet的聖誕禮物!商場各個位置都有聖誕裝扮的喵星人陪大家過聖誕。3大打卡點位於Green@KCC 9樓的空中花園更有近4米高的巨型充氣「萌貓火箭發射站」、life@KCC 3樓「萌貓心意包裝站」及joy@KCC 2樓中庭「聖誕萌貓速遞工場」。

life@KCC — 聖誕「喵」速遞

活動日期:即日至2025年1月1日

活動時間:上午10時至晚上10時

活動地點:

葵涌葵昌路72至76號life@KCC 3樓及空中花園Green@KCC

葵涌葵昌路51號joy@KCC 2樓中庭



聖誕好去處【52】利東街|Dazzling Christmas

利東街今年邀請比利時的國際得獎設計團隊GLOBALL Concept打造「Dazzling Christmas」燈光藝術裝置,巧妙融合比利時傳統蕾絲工藝與現代燈飾設計技術,打造出洛可可風的燈光佈置,中庭半空有闊達27米的「幻影雪鹿」和8米高的「蕾絲裝飾聖誕樹」;更有200米聖誕樹與巨型聖誕花環的林蔭步道,完美還原浪漫的歐陸小鎮風貌!

利東街 — Dazzling Christmas

活動日期:即日至2025年1月1日

開放時間:上午10時至晚上11時*(每日下午5時亮燈)

12月24日至26日、及12月31日亮燈時間將延長至晚上12時

活動地點:灣仔利東街



聖誕好去處【53】海港城|The Big Little Christmas

海港城露天廣場今年邀請了日本微型攝影藝術家田中達也製作出「The Big Little Christmas」大型戶外聖誕裝置,包括28米長的聖誕老人工作枱、士的糖雪橇、書本堆疊而成的5米高溫馨小屋、聖誕帽放大而成的10米聖誕樹、及8米高的木製聖誕倒數月曆!此外,海港城美術館則會舉行「Countdown to Mini-mas」微模型展覽,結合現時極流行的聖誕倒數月曆,展示25件全新創作的微模型,與大家一同倒數聖誕節。

+ 2

海港城 - The Big Little Christmas

活動日期:即日至2025年1月1日

開放時間:上午10時至晚上10時

活動地點:海運大廈露天廣場



海港城 - Countdown to Mini-mas

活動日期:即日至2025年1月1日

開放時間:上午11時至晚上10時

活動地點:海港城美術館海洋中心二階207號舖



聖誕好去處【54】LCX|POP MART 泡泡萌粒過聖誕

LCX有POP MART坐陣打造「泡泡萌粒過聖誕」帶同可愛的POP BEAN跟大家見面!現場有兩大打卡位,分別有MOLLY及LABUBU駕駛的聖誕小火車,和DIMOO心願鹿及薑餅人LABUBU坐陣的聖誕薑餅小屋,現場還有POP MART的POP UP STORE!LCX TEVA旁還有POP MART 主題的SNAPIO即影即有自拍亭!

LCX - POP MART 泡泡萌粒過聖誕

活動日期:即日至2025年1月3日

開放時間:上午10時至晚上10時

活動地點:海港城海運大廈三階LCX



聖誕好去處【55】奧海城|麵包超人·奧海城聖誕甜點樂園

奧海城推出全港首個麵包超人樂園,現場除了有一個超過6米高的超巨型充氣麵包超人,還有一個充氣遊樂園!五大充氣遊樂區,包括甜甜圈障礙賽、繽紛聖誕蛋糕滑梯、聖誕甜點投擲樂、糖霜曲奇波波池、抱抱海綿池,適合小朋友盡量玩耍!期間更有麵包超人的期間限定店,現場發售超過450款麵包超人周邊商品。

奧海城 - 麵包超人·奧海城聖誕甜點樂園

日期:2024年11月29日至2025年1月5日

時間:上午10時半至晚上8時

地點:奧海城2期地下主題中庭



聖誕好去處【56】朗豪坊|抱抱聖誕LOVE LOVE LOVE

朗豪坊國際藝術家Nina Dzyvulska帶來充滿繽紛、可愛玩味的「抱抱聖誕LOVE LOVE LOVE」活動!4樓通天廣場會有一棵7米高的巨型毛茸茸「眼仔LOOK LOOK聖誕樹」﹐樹上會有發光的大眼睛不停眼碌碌四圍望,不定時出現心心眼、星星眼等,樹上仲有會自轉的可愛星星角色!

朗豪坊 - 抱抱聖誕LOVE LOVE LOVE

日期:2025年11月22日至2025年1月1日

時間:上午11時至晚上11時

地點:香港九龍旺角亞皆老街8號朗豪坊4樓及12樓



聖誕好去處【57】太古城中心|Streets of Christmas Joy

今年聖誕太古城中心除了有超吸睛的8米高炫彩波波聖誕樹,現場更佈置成型格街頭風,融合潮噴塗鴉、街頭文化、節日狂舞,帶大家進入街頭狂歡派對!更會有3大聖誕街頭競技遊戲,包括DJ競技擂台、B-BOY狂舞派對、型噴聖誕塗鴉牆。現場還有photo booth,留下聖誕回憶!

+ 4

太古城中心 - Streets of Christmas Joy

活動日期:即日起至2025年1月1日

活動時間:

星期一至五中午12時至晚上9時;星期六、日及公眾假期上午11時至晚上9時

地點:香港太古城道18號太古城中心2/F中庭及中橋



聖誕好去處【58】MOKO新世紀廣場|青蛙王子KEROKEROKEROPPI 5大打卡位

MOKO新世紀廣場在今個聖誕,連同青蛙王子KEROKEROKEROPPI賀聖誕!商場中庭打造屬於青蛙王子的皇室庭園,青蛙王子會以不同造型穿梭在商場中庭的每一個角落,5大唯美打卡場景,例如「皇家星願瞭望塔」、「珍稀寶物荷花池」、「光鑽寶石皇冠寢室」更高達5米高!此外,還有尋寶歷險和夾公仔機,活動相當豐富!

MOKO新世紀廣場 — KEROKEROKEROPPI Merry KissMas 聖誕皇室庭園

活動日期:2024年11月16日至2025年1月1日

活動時間:上午10時至晚上10時

活動地點:MOKO 新世紀廣場MTR樓層中庭



聖誕好去處【59】圍方|迪士尼獅子王體驗區 飄雪燈影匯演

圍方戶外園藝花園將於2024年12月1日至2025年1月1日期間,逢周五、六、日、公眾假期及特別日子,舉行飄雪燈影匯演,可以與摯愛及毛孩一同體驗聖誕白色飄雪浪漫氣氛!此外,圍方亦將與迪士尼攜手打造全港首個《獅子王:木法沙》傲氣領地,設有六尺高獅子王、經典場景、打卡牆等4大體驗區等你到訪!

圍方 — 飄雪燈影匯演

活動日期:2024年12月1日至2025年1月1日

活動地點:圍方L2戶外園藝花園



聖誕好去處【60】黃埔天地|聖誕老人大作戰 挑戰送禮物任務

黃埔天地將於12月期間舉行「Jolly SantaMas」,一個結合遊戲、藝術與影相打卡的聖誕盛會,率先登場的是12月21日及22日舉行的「聖誕老人大作戰」。以預備及運送聖誕禮物為主題,挑戰多個講求技巧、反應及策略的4大任務,競逐冠軍寶座,贏取總值高達2萬元的豐富禮品!

此外,2024年12月25日至2025年1月1日逢星期六、日及公眾假期,更有「Santa Jump」彈床活動、「Santa禮物預備所」親子手作坊、「Jolly Santa畫廊」及「聖誕照相館」,可以與可愛聖誕雪橇和3米高的聖誕老人打卡影相!

黃埔天地 — Jolly SantaMas

活動日期:2024年12月21日至2025年1月1日

活動地點:黃埔天地時尚坊MTR層



