朗廷酒店自助餐｜獨家買一送一優惠$245起　任食生蠔龍蝦蟹腳

香港朗廷酒店自助餐限時獨家優惠!香港朗廷酒店有自助午餐、自助晚餐買一送一(每日有限名額),以及母親節早鳥85折優惠,人均低至$245就食得!自助晚餐不但可享用新鮮生蠔、鱈場蟹腳、波士頓龍蝦,仲有一系列刺身、雪糕、中西式甜品任食!想知點搶優惠?即刻睇內文!



香港朗廷酒店自助餐獨家買一送一 每日限量名額

01空間獨家推出香港朗廷酒店自助餐買一送一自助餐優惠(每日限量名額)!在4月2日中午12:00起至4月8期間,香港朗廷酒店自助午餐、晚餐將推出獨家買一送一優惠套票!當中優惠更可於復活節使用!

除了獨家快閃優惠外,酒店於4月8日起,自助午餐及晚餐亦有低至65折優惠,當中最平只需$306即可享受自助午餐!

香港朗廷酒店自助餐 另有母親節早鳥85折優惠

如果想在母親節請媽媽吃自助餐表達孝心,香港朗廷酒店在5月10日至5月11日期間,自助午餐及晚餐亦有早鳥85折優惠!值得一提,酒店鄰近尖沙咀地鐵站和各大景點、商場,同媽咪行完街去食自助餐就最適合不過!

香港朗廷酒店自助餐在4月2日起至4月8期間推出獨家買一送一優惠套票。(香港朗廷酒店)

【The Food Gallery|國際美饌自助午餐】買一送一(已包加一)

香港朗廷酒店的自助午餐提供多款冰鎮海鮮,包括在周末及公眾假期限定的即開生蠔、長腳蟹、麵包蟹、凍瀨尿蝦、熟蝦、翡翠螺、青口等等。西式熟食方面,除了有食肉控最喜歡的燒紐西蘭大骨扒、醬燒美國豬助骨之外,也有以白酒忌廉或香草鮮茄汁兩款口味的藍青口,以及用紅酒入饌的紅酒雜菜燴牛尾和紅酒燴鴨腿。

中式熟食方面,酒店則提供花雕辣酒煮東風螺、海皇醬小炒皇、砂窩雲吞雞、四川麻辣雞煲、茶煙燻盲曹魚柳等等,喜歡鑊氣及辛辣食物的朋友最適合不過!

除了中西美食之外,酒店另外還有以惹味見稱的東南亞熱食,當中重點推介泰式紅咖喱牛肋肉、泰式黃咖喱豬頸肉、巴東牛肉,以及青咖喱雜菜,讓你在一頓自助午餐之中,就可嘗盡三款不同香氣的咖喱!

The Food Gallery|國際美饌自助午餐買一送一(每日有限名額)

星期一至五 12:00 - 14:30

優惠價(2位):$489.6|人均$244.8|原價 $897.6

星期六、日及公眾假期 11:30 - 15:00

優惠價(2位): $645.6|人均$322.8|原價 $1,183.6

成人:$306起|原價$448.8

The Food Gallery|母親節早鳥優惠(5月10至11日)

成人:$511.1|原價 $581.8

小童/長者:$368.6|原價 $426.8

香港朗廷酒店國際美饌自助午餐推出買一送一優惠。(香港朗廷酒店)

【The Food Gallery|極致肉饗自助晚餐】買一送一(已包加一)

香港朗廷酒店的自助晚餐同樣享有獨家買一送一(每日有限名額),以及母親節早鳥優惠。酒店今個月以「極致肉饗」作為自助餐主題,愛吃肉的朋友定能大快朵頤!每天除了有新鮮活蠔、鱈場蟹腳、麵包蟹、熟蝦、翡翠螺、紐西蘭青口等輪流供應外,還有帶子、天使紅蝦、三文魚、油甘魚、立魚和希靈魚等多款刺身。

熟食方面,除了有即叫即煮的波士頓龍蝦外,更有鹽焗美國牛肋骨、紫蘇羊肩、墨西哥牛腹心肉、孜然羊扒、港式燒五花肉、泰式豬頸肉、墨西哥辣椒豬肉香腸等,來自多國的不同肉類,款式非常豐富!

喜歡吃中式美食的,晚市的中菜區域,提供京式片皮鴨、紹興酒香辣煮田螺、清蒸石斑魚、蒜香鹽焗大蝦、小籠包等中菜,由小巧點心再到鑊氣小炒一應俱全!

提提大家記得留肚吃甜品!酒店提供一系列抹茶甜點,如抹茶劇院蛋糕、3.5牛乳抹茶奶凍紅豆杯、抹茶栗子撻等等,而即製甜品站也有熱呼呼的可麗餅、開心果梳乎厘,以及多達8款的精選雪糕,作為整頓自助餐的總結非常完美!

The Food Gallery|極致肉饗自助晚餐買一送一(每日有限名額)

星期一至四 18:00 – 22:00

優惠價(2位):$921.6|人均$460.8|原價 $1,689.6

星期五至日及公眾假期 18:00 – 22:00

優惠價(2位): $993.6|人均$496.8|原價 $1,821.6

優惠價:$576起|原價$844.8

The Food Gallery|母親節早鳥優惠(5月10至11日)

成人:$786.6|原價 $910.8

小童/長者:$511.1|原價 $591.8

