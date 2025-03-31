朗廷酒店自助餐｜獨家買一送一優惠$245起　任食生蠔龍蝦蟹腳

香港朗廷酒店自助餐限時獨家優惠！香港朗廷酒店有自助午餐、自助晚餐買一送一（每日有限名額），以及母親節早鳥85折優惠，人均低至$245就食得！自助晚餐不但可享用新鮮生蠔、鱈場蟹腳、波士頓龍蝦，仲有一系列刺身、雪糕、中西式甜品任食！想知點搶優惠？即刻睇內文！



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香港朗廷酒店自助餐獨家買一送一 每日限量名額

01空間獨家推出香港朗廷酒店自助餐買一送一自助餐優惠（每日限量名額）！在4月2日中午12:00起至4月8期間，香港朗廷酒店自助午餐、晚餐將推出獨家買一送一優惠套票！當中優惠更可於復活節使用！

除了獨家快閃優惠外，酒店於4月8日起，自助午餐及晚餐亦有低至65折優惠，當中最平只需$306即可享受自助午餐！

香港朗廷酒店自助餐 另有母親節早鳥85折優惠

如果想在母親節請媽媽吃自助餐表達孝心，香港朗廷酒店在5月10日至5月11日期間，自助午餐及晚餐亦有早鳥85折優惠！值得一提，酒店鄰近尖沙咀地鐵站和各大景點、商場，同媽咪行完街去食自助餐就最適合不過！

👉🏻快閃7日｜每日限量搶！

香港朗廷酒店自助餐在4月2日起至4月8期間推出獨家買一送一優惠套票。（香港朗廷酒店）

【The Food Gallery｜國際美饌自助午餐】買一送一（已包加一）

香港朗廷酒店的自助午餐提供多款冰鎮海鮮，包括在周末及公眾假期限定的即開生蠔、長腳蟹、麵包蟹、凍瀨尿蝦、熟蝦、翡翠螺、青口等等。西式熟食方面，除了有食肉控最喜歡的燒紐西蘭大骨扒、醬燒美國豬助骨之外，也有以白酒忌廉或香草鮮茄汁兩款口味的藍青口，以及用紅酒入饌的紅酒雜菜燴牛尾和紅酒燴鴨腿。

中式熟食方面，酒店則提供花雕辣酒煮東風螺、海皇醬小炒皇、砂窩雲吞雞、四川麻辣雞煲、茶煙燻盲曹魚柳等等，喜歡鑊氣及辛辣食物的朋友最適合不過！

除了中西美食之外，酒店另外還有以惹味見稱的東南亞熱食，當中重點推介泰式紅咖喱牛肋肉、泰式黃咖喱豬頸肉、巴東牛肉，以及青咖喱雜菜，讓你在一頓自助午餐之中，就可嘗盡三款不同香氣的咖喱！

👉🏻3.5小時自助午餐｜$245包加一

The Food Gallery｜國際美饌自助午餐買一送一（每日有限名額）

星期一至五 12:00 - 14:30

優惠價（2位）：$489.6｜人均$244.8｜原價 $897.6

星期六、日及公眾假期 11:30 - 15:00

優惠價（2位）： $645.6｜人均$322.8｜原價 $1,183.6

👉🏻3.5小時自助午餐｜$245包加一 The Food Gallery｜極致肉饗自助午餐恆常低至65折優惠

成人：$306起｜原價$448.8

The Food Gallery｜母親節早鳥優惠（5月10至11日）

成人：$511.1｜原價 $581.8

小童／長者：$368.6｜原價 $426.8

👉🏻母親節85折｜早鳥預訂

香港朗廷酒店國際美饌自助午餐推出買一送一優惠。（香港朗廷酒店）

【The Food Gallery｜極致肉饗自助晚餐】買一送一（已包加一）

香港朗廷酒店的自助晚餐同樣享有獨家買一送一（每日有限名額），以及母親節早鳥優惠。酒店今個月以「極致肉饗」作為自助餐主題，愛吃肉的朋友定能大快朵頤！每天除了有新鮮活蠔、鱈場蟹腳、麵包蟹、熟蝦、翡翠螺、紐西蘭青口等輪流供應外，還有帶子、天使紅蝦、三文魚、油甘魚、立魚和希靈魚等多款刺身。

熟食方面，除了有即叫即煮的波士頓龍蝦外，更有鹽焗美國牛肋骨、紫蘇羊肩、墨西哥牛腹心肉、孜然羊扒、港式燒五花肉、泰式豬頸肉、墨西哥辣椒豬肉香腸等，來自多國的不同肉類，款式非常豐富！

👉🏻自助晚餐任食4小時｜$461包加一

喜歡吃中式美食的，晚市的中菜區域，提供京式片皮鴨、紹興酒香辣煮田螺、清蒸石斑魚、蒜香鹽焗大蝦、小籠包等中菜，由小巧點心再到鑊氣小炒一應俱全！

提提大家記得留肚吃甜品！酒店提供一系列抹茶甜點，如抹茶劇院蛋糕、3.5牛乳抹茶奶凍紅豆杯、抹茶栗子撻等等，而即製甜品站也有熱呼呼的可麗餅、開心果梳乎厘，以及多達8款的精選雪糕，作為整頓自助餐的總結非常完美！

👉🏻自助晚餐任食4小時｜復活節都用得

The Food Gallery｜極致肉饗自助晚餐買一送一（每日有限名額）

星期一至四 18:00 – 22:00

優惠價（2位）：$921.6｜人均$460.8｜原價 $1,689.6

星期五至日及公眾假期 18:00 – 22:00

優惠價（2位）： $993.6｜人均$496.8｜原價 $1,821.6

👉🏻自助晚餐任食4小時｜$461包加一 The Food Gallery｜極致肉饗自助晚餐恆常低至65折優惠

優惠價：$576起｜原價$844.8

The Food Gallery｜母親節早鳥優惠（5月10至11日）

成人：$786.6｜原價 $910.8

小童／長者：$511.1｜原價 $591.8

👉🏻母親節85折｜早鳥預訂

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略