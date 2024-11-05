澳門好去處10個推介｜360度觀景自助餐／戀愛巷／夜市／水上樂園

澳門好去處｜週末想去個小旅行但又沒有那麼多時間？澳門絕對是個不錯的選擇，除了有不少特色美食，同樣有香港不常見的景點。《香港01》好食玩飛記者就整理出澳門10大景點，想一家大小親子玩過夠，可以到科學館、水上樂園，想慶祝節日又可以到澳門塔，還有大家意想不到的澳門夜市！



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澳門景點【1】澳門塔

澳門旅遊塔（簡稱澳門塔），為全球獨立式觀光塔第10位以及東南亞最高觀光塔。塔內223米落地玻璃窗可俯瞰整個澳門的美麗景色！除了觀景台，塔頂亦有360度旋轉自助餐，讓食客在美景包圍下一用餐，自助午餐成人收費每位澳門幣348元，晚餐每位澳門幣568元，適合慶祝特別節日。塔內亦有各式刺激活動，包括高空233米笨豬跳體驗、甚至可以攀爬到338米高塔頂。

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澳門塔

地址：澳門南灣新填海區d區域1號地段

開放時間：星期一至五 10:00-19:00 (停止入場時間:18:45)／星期六、日 10:00-20:00 (停止入場時間:19:45)



澳門景點【2】澳門teamLab超自然空間

以光影技術容合藝術聞名的teamLab在澳門威尼斯人同樣有設展，展覽佔地近5萬尺。近日更推出全新作品空間，包括由8,000朵蘭花構建而成的互動花園《漂浮的花園 — 花朵與我同根同源，花園與我合為一體》 ，以及於《EN TEA HOUSE》欣賞在茶碗中綻放的花朵，不少網民大讚尤如置身仙境，打卡必備！

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澳門teamLab超自然空間

地址：澳門氹仔望德聖母灣大馬路澳門威尼斯人金光會展

開放時間：星期一至日11:00-19:00（最後入場 18:15）逢星期二、三休息



澳門景點【3】 新濠影滙水上樂園

新濠影滙水上樂園是全澳門唯一室內水上樂園，全年恆溫的設計讓遊客無論冬夏都能享受水上活動的樂趣。樂園有共16個室內水上玩樂設施，包括全澳唯一的室內衝浪模擬器、長達300米的水上過山車、專為小朋友設計的嬉水城堡，戶外園區也有多條刺激水滑梯，不過園區從11月起關閉至2025年4月，想去的朋友就要留意！

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新濠影滙水上樂園

地址：澳門路氹連貫公路新濠影滙西翼三樓

開放時間：星期一至日11:45 - 20:00



澳門景點【4】新濠影匯傳奇英雄科技城

同樣由新濠影匯開設的科技城，利用科技包括VR虛擬實境、映射投影、4D超立體巨幕等體驗各種刺激好玩的遊戲，例如VR碰碰車、密室逃脫、過山車等，無論是大朋友定小朋友都會在在這找到樂子！

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新濠影匯傳奇英雄科技城

地址： MO East Wing, Level 2, Studio City, 路氹連貫公路澳門

開放時間：星期二至日12:00-20:00



澳門景點【5】大三巴牌坊

提到澳門經典景點，必定有大三巴牌坊的出現。大三巴牌坊是澳門天主之母教堂（又名聖保祿教堂）正面前壁的遺址。教堂是中國第一座巴洛克式建築，教堂前壁在建造時將東方的裝飾圖與歐洲的古典元素結合，而後來發生一場大火意外後，就剩下一面牆壁，由於本地人認為教堂前壁形似中國的傳統牌坊，故稱之為大三巴牌坊，別具文化及歷史意義，更成為了澳門標誌性建築。

大三巴牌坊原是澳門天主之母教堂。（iStock）

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大三巴牌坊

地址：地下B座, 昌運大廈46號 果欄街澳門

開放時間：星期一至日 9:00-18:00



澳門景點【6】戀愛巷

戀愛巷是位於大三巴旁的一條小巷，雖然只是一條短短小巷，但卻因為色彩繽紛，亦有不少人喜歡其名字，變成了打卡勝地。戀愛巷於二十世紀初開通，名字源於其葡文名稱 「Travessa da Paixão」，其中「Paixão」為英文的「Passion」，是「熱情」的意思，原意是想表達信徒對天主的虔誠熱愛，後來因翻譯上的誤會，成為了今天的戀愛巷。

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戀愛巷

地址：澳門戀愛巷（大三巴牌坊旁）

開放時間：全日開放



澳門景點【7】澳門巴黎人酒店巴黎鐵塔

感覺像去了巴黎？其實是澳門！巴黎人酒店精心打造縮小一半的巴黎鐵塔，鐵塔外貌神似巴黎原版埃菲爾鐵塔，踏進酒店巴黎人花園，仿佛就像去了歐洲！因此近年成為了大家到澳門的必到打卡點，有遊客亦會到塔中參觀，而且巴黎鐵塔位於酒店區的中心，並不難看到。

澳門巴黎人酒店巴黎鐵塔

地址：澳門巴黎人酒店

開放時間：星期一至日 12:00-21:15



澳門景點【8】黑沙海灘

黑沙海灘是澳門著名的天然沙灘。海灘黑色細沙源自海中的“海綠石”，隨著海流和浪潮被帶到岸上，讓原本潔白的沙灘變成黑沙灘。如果在夜晚來到這裡，還有機會欣賞到美麗的星空。此外，這裡適合觀賞日出和各種水上運動。黑沙海灘所在的海灣呈半月形，沙灘面積廣闊，附近還設有黑沙公園、燒烤攤和餐廳等設施。

黑沙海灘

地址：路環東南方

開放時間：救生員值勤 5-10月 星期一至六10:00-18:00／星期日9:00-18:00



澳門景點【9】澳門科學館

不少網民都大讚澳門科學館非常適合帶小朋友去，一來館內互動性高，有3D電影館球幕戲院、有得玩水的兒童科學館，而且又可以增長科技、環境保育知識，邊玩邊學。而且科學館面海，日落時可看到美麗的晚霞，是個親子必玩景點！

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澳門科學館

地址：澳門孫逸仙大馬路澳門科學館

開放時間：星期一至星期日10:00-18:00 （逢星期四及農曆年除夕休館）



澳門景點【10】康公夜市

原來澳門都有夜市？位於康公廟前地不定時都會舉辦夜市，除了各式各樣的地道美食和文創產品外，一些節日亦會有嘉年華及特備節目，例如近期才結束的萬聖節就有哇鬼扮演，因此大家不妨留意著康公夜市的專頁，就可以感受一下澳門本地夜市文化！

康公夜市

地址：R. de Cinco de Outubro, 澳門

開放時間：不定時（多數星期六、日及節日）



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