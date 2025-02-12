情人節餐廳12大推介｜望海景/生蠔任食/送香檳/高階扒房　買1送1

情人節餐廳推介2025｜情人節除了準備情人節禮物外，物色一間浪漫的餐廳也必不可少！以下推介12間情人節高質餐廳給大家，價錢由平民價到奢華選擇都有，當中有以粉紅色為主調的夢幻餐廳JAJA，也有可望到無敵大海景的香港瑰麗酒店海灣聚。現時餐廳優惠更低至67折，如未預約餐廳的男友女友們，就趁現在趕緊準備了！



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情人節餐廳推介【1】荃灣悦品酒店——2人晚餐／鵝肝配蟹黃意大利飯 限時72折

荃灣悦品酒店推出「情人節瑰麗2人晚餐」，餐廳環境優雅恬靜，食物擺盤精緻，慶祝情人節最適合不過！食物方面，首推香煎鵝肝配蟹黃意大利飯，鵝肝細膩滑嫩、香氣醇厚，配搭鮮甜微鹹的蟹黃，味道更有層次！飯後來一客心形的彩虹生果塔配燴雜莓，長碟上還有慶祝情人節的字句，非常有心思，啱晒打卡。酒店現有72折限時優惠，仲包埋加一！👉🏻限時72折優惠

優惠價：人均$549（包加一）

地址：香港葵涌青山公路葵涌段 443 號悦品酒店‧荃灣地下高層 UG/F



情人節餐廳推介【2】屯門／荃灣悦品酒店——煎鵝肝多士／波士頓龍蝦 限時72折

想在情人節吃一頓豐富的自助餐，不妨考慮屯門或荃灣悦品酒店提供的「情人節•臻選自助晚餐」，不但有芝士焗波士頓龍蝦、煎鵝肝多士、燒生蠔等任食，煎鵝肝多士鵝肝大大份、口感軟滑，配搭多士非常香口。在情人節期間，每位客人更可獲贈精美紅莓香檳松露蛋糕一客。

如果是屯元天的朋友，不想帶着另一半跨區人擠人，建議選擇鄰近屯門西鐵站的屯門悦品酒店避開人潮，寧靜地享受美食，仲可以順道在Vcity商場閒逛。自助餐現有72折限時優惠！👉🏻限時72折優惠

優惠價：成人$496、長者$393、小童$307

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地址：香港屯門建豐街4號（悦品度假酒店‧屯門 2樓 The Platter）／香港葵涌青山公路葵涌段 443 號悦品酒店‧荃灣地下高層 UG/F



情人節餐廳推介【3】西環萬怡Momo Cafe——送朱古力火鍋、氣泡酒 68折

位於西營盤的萬怡酒店 MOMO Cafe，環境寬敞舒適，還設有沙發座位，情侶慶祝就可享受更寧靜的空間。自助區擺滿了生蠔、雪場蟹腳、刺身及12款口味的Movenpick雪糕，還有情人節特製的法式龍蝦湯、蒜蓉燒生蠔，每兩位賓客可獲贈朱古力火鍋一份、氣泡酒兩杯，以及Stella和Hoegaarden生啤無限暢飲，讓你與另一半共渡一個微醺的情人節。餐廳現有68折優惠！👉🏻68折優惠預訂

優惠價：成人$486、長者$456、小童$426（於2月3日開售）

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地址：西營盤干諾道西167號



情人節餐廳推介【4】六國酒店自助餐——食足3小時／廚師即席表演 低至67折

六國酒店環境走簡潔優雅的維多利亞風格，環境華麗，充滿浪漫氣氛。酒店提供3小時的「華麗盛宴･自助晚餐 - 龍蝦･鴨肝･扣鮑魚」，有冰鎮海鮮、燒香草肉眼扒、原件鴨肝、鐵板燒、片皮鵝、雜錦刺身、Häagen-Dazs雪糕等。於晚上仲有精彩表演，如廚師即席製作葡式燒乳豬和火焰雪山，每位客人仲可獲贈堂弄原隻鮑魚鴨掌，讓你與另一半有一個豐富的用餐體驗！此外，在情人節當晚，每位還可獲贈心太軟一份，仲有即影即有為你留下倩影，情人節當晚有67折優惠！👉🏻67折優惠預訂

優惠價：成人$788、小童$548

地址：香港灣仔告士打道七十二號一樓



情人節餐廳推介【5】晴空日本料理 Seikuu——Omakase／拖羅／海膽 買一送一

位於尖沙咀的晴空日本料理 Seikuu，主打優質日本料理，食材均由日本空運到港。餐廳推出冬季限定「北海道松葉蟹・真蠔」廚師發辦一人前全日套餐，有櫻花蝦沙律、蟹肉茶碗蒸，以及日本拖羅、九州產時令白身魚、鰤魚及松露醬油赤海老5款刺身，另外仲有海膽、帆立貝、鰹魚及炙燒右口魚邊4款壽司，配送湯、甜品和小食，現有買一送一優惠，人均僅需$299，啱晒帶埋另一半去食！👉🏻買一送一 只需$299🔥

優惠價：人均$299

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地址：尖沙咀金巴利街8號地下1號舖

電話號碼：4611 6566



情人節餐廳推介【6】港青酒店 Mall Café——設高私隱度卡位／人均$998

港青酒店 Mall Café位於尖沙咀，在這裏享受完一頓豐富的情人節晚餐後，順道去海旁走走也不錯！餐廳環境清幽，設有高私隱度的卡位，可與另一半靜靜享受美食。

主菜方面，餐廳提供香煎比目魚柳配三文魚籽、煎美國封門柳配砵酒汁，以及南瓜意大利飯。砵酒汁味道清甜，帶有甘草、焦糖及淡淡橡木香氣，令本身牛味濃郁的封門柳更有風味，值得一試！現有優惠人均$998！👉🏻港青酒店 Mall Café優惠預訂

優惠價：人均$998

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地址：尖沙咀梳士巴利道41號



情人節餐廳推介【7】JAJA——粉紅色主題餐廳 $318連加一

情人節不一定要在高貴優雅的餐廳吃飯才浪漫！以粉紅色為主調的JAJA，內部環境被一片粉紅包圍，各處擺放着霓虹燈標語的打卡牆、玫瑰花餐枱，以及法式梳化等充滿少女感的擺置，氣氛活潑又夢幻！

餐廳推出的「情人節限定套餐」主打鮮茄竹笙意大利芝士闊條麪或焗牛肝菌意大利青瓜卷，前菜的無花果合桃忌廉撻，味道一酸一甜，充滿層次，甜品還有擺滿馬卡龍的草莓朱古力火鍋，現有優惠連加一服務費也只是$318一位！👉🏻$318優惠預訂

優惠價：$318（包加一）

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地址：香港灣仔港灣道2號



情人節餐廳推介【8】香港瑰麗酒店 海灣聚——全球50大最佳酒店／無敵大海景 主食低至$168

位於尖沙咀的香港麗晶酒店坐擁無敵大海景，於去年更入選《全球50大最佳酒店》（The World's 50 Best Hotels）第3名。於酒店5樓的西班牙餐廳海灣聚，在情人節也有特別餐單，包括西班牙伊比利亞豬肋眼、西班牙紅蝦飯等特色菜。豬肋眼為豬肉最鮮嫩的部位，入口充滿油花，且口感柔嫩。在情人節帶另一半一邊享用佳餚，一邊欣賞醉人的維港美景最適合不過！菜式售價低至$168。

菜式售價：低至$168

地址：尖沙咀梳士巴利道18號香港瑰麗酒店5樓



情人節餐廳推介【9】香港麗晶酒店 大堂酒廊 —— 落地玻璃望維港／送香檳 每位$1,644

情人節想過得奢華一點，不妨試試設有落地玻璃，可無死角觀賞維港夜景的香港麗晶酒店大堂酒廊。餐廳將於情人節期間推出「情人節四道菜晚宴」，頭盤有以瑪麗玫瑰醬配搭布列塔尼龍蝦、法索納生牛肉他他，主菜可選香煎手釣多寶魚或烤澳洲安格斯，每位客人還可獲贈一杯香檳，與另一半在情人節搖晃住酒杯，從落地玻璃窗觀賞維港夜景夠晒浪漫。晚市每位$1,644。

售價：$1,644一位

地址：尖沙咀梳士巴利道18號香港麗晶酒店大堂



情人節餐廳推介【10】Wooloomooloo——俯瞰維港夜景／高質牛扒餐廳 每位$988

情人節想與另一半吃到高質素的牛扒，可試試主打高階牛扒和經典燒烤的Wooloomooloo。餐廳位於尖沙咀The One 21樓，更設有露台可俯瞰維港夜景！主食方面，推介奧斯卡8安士牛柳，牛柳肉質細嫩，加上脂肪少，帶少少嚼勁；甜品拼盤款式多樣，有覆盆子千層酥餅、蛋白甜餅、開心果奶油芭芙，一個拼盤試盡三款精緻甜品，每位只需$988！

售價：$988一位

地址：尖沙咀彌敦道100號The ONE 21樓



情人節餐廳推介【11】Giando Italian Restaurant & Bar——全球最佳意大利餐廳19位 $1,088一位

於去年榮獲「全球最佳意大利餐廳」第19位的Giando Italian Restaurant & Bar，位於灣仔星街的住宅區內，環境幽雅恬靜，裝修別具歐陸色彩，適合與另一半靜靜用餐。餐廳於情人節當晚亦有期間限定菜，重點菜色推介有自家製意大利幼麪配魚子醬及番茄清汁、龍蝦配黑松露青椰菜蓉，龍蝦肉質爽口鮮甜，配搭黑松露青椰菜蓉增添獨特的風味。

此外，餐廳更可加選餐酒配對服務，品嚐4款由品酒師精心挑選的意大利高階餐酒，在情人節增加浪漫氣氛！晚市選單每位$1,088。

售價：$1,088一位

地址：灣仔星街 9 號星域軒1座地舖



情人節餐廳推介【12】Carna by Dario Cecchini——米芝蓮推介／飽覽維港景 主菜$358起

以古羅馬建築為設計理念的Carna by Dario Cecchini，可一邊飽覽維港景色，一邊品嚐到意式扒房獨有菜色。餐廳曾榮獲米芝蓮推介，菜色涵蓋18款不同切割的牛肉部位，如肉眼扒、西冷、佛羅倫斯T骨牛扒、牛舌等等，推介必點牛肋骨，肉質細嫩兼且充滿牛味，內裏肉汁飽滿，十分滿足！主菜價錢由$358起。

主菜售價：$358起

地址：尖沙咀赫德道8A號Mondrian Hong Kong 39樓



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