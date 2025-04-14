香港酒店優惠10間｜復活節Staycation！住海景房　人均$286起

香港酒店優惠10間｜一年一度復活節快將來臨，不想出門人逼人，去酒店Staycation就是最佳選擇！《香港01》頻道「好食玩飛」整合10間香港Staycation酒店，部分新開幕、有海景房及打卡浴缸，入住迪士尼酒店更可以與迪士尼朋友見面，人均只需$286起！



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香港酒店優惠10間【1】啟德帝盛酒店（Dorsett Kai Tak）

啟德帝盛酒店（Dorsett Kai Tak）位於啟德海濱，鄰近啟德體育園、牛棚藝術村及AIRSIDE，距離宋皇台站則需約11分鐘步程。酒店提供373間客房及套房，可供多達5人入住。酒店房間分別坐擁露天運動場及海景，部分房間設有露台，最大的套房更擁有私人游泳池！酒店亦附設天台無邊際泳池、健身室、餐廳、輕食吧等設施。

啟德帝盛酒店（Dorsett Kai Tak）

房價：人均HK$394起（180露天運動場景觀無障礙客房）

地址：香港九龍啟德承啟道43號

交通：宋皇臺站步行11分鐘

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香港酒店優惠10間【2】香港夢卓恩酒店（雅高集團旗下）（Mondrian Hong Kong）

香港夢卓恩酒店（雅高集團旗下）（Mondrian Hong Kong）於2023年12月開幕，鄰近星光大道、K11、海港城等景點，來往地鐵站只需2分鐘，地理位置優越！酒店擁有324間房，當中包括12間海景套房。房間均配備特長及特大睡床、迷你吧、雪櫃、用餐桌、充電插座等，海景套房亦附有客廳。酒店亦有著名的餐廳、天台酒吧及健身室等設施。

香港夢卓恩酒店（雅高集團旗下）（Mondrian Hong Kong）

房價：人均HK$580起（高級大床客房）

地址：香港尖沙咀赫德道8A號

交通：尖東站步行1分鐘

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香港酒店優惠10間【3】山林舍酒店（Hillwood House Hotel）

山林舍酒店（Hillwood House Hotel）位於尖沙咀山林道，如果想在寧靜環境下享受二人世界，這家酒店絕對是首選！山林舍酒店於2021年開幕，提供82間客房，房間配備窗台、大床等，房間寬敞舒適，部分房型亦配備浴缸，可以休閒地浸浴！

山林舍酒店（Hillwood House Hotel）

房價：人均HK$286起（標準客房）

地址：尖沙咀山林道17-19號

交通：佐敦站步行4分鐘

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香港酒店優惠10間【4】香港逸東酒店（朗廷酒店集團旗下）（Eaton HK）

香港逸東酒店（朗廷酒店集團旗下）（Eaton HK）位於佐敦，毗鄰著名廟街夜市、玉器市場。酒店曾於2018年翻新，提供465間客房，房間能俯瞰整個九龍區的翠綠景緻，寬敞開揚。酒店亦配備私人放映廳、天台游泳池、藝術畫廊等。除了房間舒適，酒店更以美食聞名，有美食廣場、多家餐廳及酒吧，入住逸東酒店再歎埋個自助餐就更浪漫！

香港逸東酒店（朗廷酒店集團旗下）（Eaton HK）

房價：人均HK$320起（逸·雅大床房）

地址：油麻地彌敦道380號

交通：佐敦站步行5分鐘

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香港酒店優惠10間【5】香港麗晶酒店（REGENT HONG KONG）

香港麗晶酒店（REGENT HONG KONG）坐落於九龍半島沿岸，鄰近星光大道、K11 MUSEA及維多利亞港，離地鐵站亦非常近。酒店提供497間房，配備智能電視、咖啡機等高級家電，浴室內均配備浴缸，部分套房更有超大圓形景觀浴缸。房間設備齊全且舒適！酒店亦設有室外游泳池、24小時健身室、6間餐廳及酒吧。

香港麗晶酒店（REGENT HONG KONG）

房價：人均HK$1,575起（麗晶大床客房）

地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號

交通：尖東站步行2分鐘

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香港酒店優惠10間【6】香港瑰麗酒店（Rosewood Hong Kong）

香港瑰麗酒店（Rosewood Hong Kong）位於尖沙咀梳士巴利道坐擁維多利亞港景致的黃金地段。酒店設有413間客房，大部分坐擁海景，在房內都可以看到維港夜景！酒店亦是香港Instagrammable酒店的第一名，雲石浴室、海景梳化等全部都超適合打卡！酒店附設11間餐廳及酒廊、室外游泳池、健身室及Spa等設施。

香港瑰麗酒店（Rosewood Hong Kong）

房價：人均HK$2,104起（九龍山景大床房；包早餐）

地址：尖沙咀梳士巴利道18號

交通：尖東站步行1分鐘

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香港酒店優惠10間【7】迪士尼探索家度假酒店（Disney Explorers Lodge）

迪士尼探索家度假酒店（Disney Explorers Lodge）是位於香港迪士尼樂園度假區內的其中一家酒店，步行數分鐘即可抵達迪士尼樂園，如果打算在迪士尼樂園過節的話，在這家酒店Staycation亦是不錯的選擇，除了可以滿足童心外，更可以加購房間驚喜禮給摯愛驚喜！

迪士尼探索家度假酒店（Disney Explorers Lodge）

房價：人均HK$660起（標準客房）

地址：迪士尼樂園度假區

交通：迪士尼站車程4分鐘

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香港酒店優惠10間【8】香港迪士尼樂園酒店（Hong Kong Disneyland Hotel）

香港迪士尼樂園酒店（Hong Kong Disneyland Hotel）是香港迪士尼樂園度假區內的另一家酒店。酒店於2005年開幕，是一家以維多利亞風格為設計的酒店，擁有小庭院、特色迷宮等設施，在酒店內都倍感浪漫！酒店提供400間房，房間帶有宮廷感，設有不同主題，且配備浴缸，非常寫意。在酒店更有機會遇到迪士尼朋友！

香港迪士尼樂園酒店（Hong Kong Disneyland Hotel）

房價：人均HK$883起（標準客房）

地址：迪士尼樂園度假區

交通：迪士尼站步行18分鐘

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香港酒店優惠10間【9】香港海洋公園萬豪酒店（Hong Kong Ocean Park Marriott Hotel）

香港海洋公園萬豪酒店（Hong Kong Ocean Park Marriott Hotel）於2019年全新開幕，距離海洋公園3分鐘步程，去樂園玩都超方便！酒店擁有469間房，大堂設有16米高的圓柱形水族館，亦配備礁湖主題游泳池、日光浴場、健身室等設施，在酒店內都有超多娛樂，去完海洋公園玩再入住酒店，食埋自助餐慶祝就最適合不過了！

香港海洋公園萬豪酒店（Hong Kong Ocean Park Marriott Hotel）

房價：人均HK$510起（豪華特大床房）

地址：黃竹坑道180號

交通：海洋公園站步行3分鐘

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香港酒店優惠10間【10】香港富麗敦海洋公園酒店（The Fullerton Ocean Park Hotel Hong Kong）

香港富麗敦海洋公園酒店（The Fullerton Ocean Park Hotel Hong Kong）於2022年開幕，坐落在海洋公園內，如果打算到海洋公園過情人節的話，這間酒店是最佳選擇！酒店擁有425間客房及套房，均坐擁南中國海美景，且配備浴缸，部分房型亦設有海景露台，非常浪漫！酒店亦設有5間餐廳、無邊際泳池、健身中心和水療中心等休閒娛樂設施。

香港富麗敦海洋公園酒店（The Fullerton Ocean Park Hotel Hong Kong）

房價：人均HK$473起（海景客房）

地址：香港仔海洋徑3號

交通：海洋公園站轉乘免費接駁巴士

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