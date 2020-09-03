譚仔米線聯乘18位本地插畫師出「譚仔遮遮」　即睇18區換領詳情！

譚仔雲南米線聯乘18位本地人氣插畫師，包括謝曬皮、賤人新世紀、草日漫畫等等，以香港18區為主題，創作具當區特色的插畫並製成「長遮」（雨傘），18把各具特色的「譚仔遮遮」，9月7日起按不同日期及不同分店，供fans換購。

譚仔公布指，換領期內全日惠顧任何堂食或外賣自取，就可以$40換購一把，數量有限。🌂👇即刻睇每一款「譚仔遮遮」的換購日期和地點，記低你心水款式！🌂👇

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18款譚仔遮遮每一款都充滿特色，突出本土文化之餘，又融入譚仔元素。18位插家師包括謝曬皮、癲噹、文地貓、馬仔市集、東尼電機、怪叔叔の散步道、香港重機、麥東記、賤人新世紀、草日漫畫、路邊攤、DDED、Nothing Serious、Plastic Thing、Kazy Chan、Chocolate Rain、MR. LLH、Hello Wong。

這次「譚仔遮遮」換領活動是為協康會籌款，活動收益將不扣除成本，全數撥捐協康會作慈善用途，協助有特殊教育需要（SEN）兒童。

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