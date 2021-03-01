撰文： 程朗天 最後更新日期： 2021-03-01 16:56

【炒籌】2019年進軍香港的日本迴轉壽司店「壽司郎」，由於性價比高，一直人氣高企，儘管手機App可以預約3個月後座位，但依然一籌難求，引來炒風。壽司郎3月1日宣布暫停手機App預約服務，食客只能到店面「攞飛」，然而這些「實體籌」仍有人索價40元轉售。

壽司郎於facebook專頁發布兩大重點，包括手機App預約暫停使用，以及網上轉售walk in籌號不能使用，「鑒於發現有網上轉售壽司郎walk in籌號之事宜，敝公司有持續在關注。請各位顧客不要購買網上轉售的walk-in籌號，如有發現，該購買的walk-in籌號有可能無法使用。」此外，walk in籌號只接受實體票，不接畫面截圖。不過，《香港01》飲食頻道記者3月1日在免費交易平台Carousell上輸入「壽司郎」，輕鬆找到兩張壽司郎實體籌，都是索價40元。對於壽司郎做法，網民普遍支持，更要求設立認證制度，禁絕炒籌👇👇👇

【同場加映1😋】日本節目實訪香港壽司郎！隱藏菜單日本人也羨慕👇👇👇

日本節目《世界くらべてみたら》早前派出居港日本人化身特派員，前往香港的「壽司郎」分店一探究竟，調查香港和日本的壽司郎到底有甚麼分別！而香港「壽司郎」的2款限定菜單，其中一款更是源自香港的壽司，竟然令一眾日本嘉賓隔著屏幕都覺得好吸引？👇👇🍣按下圖看節目介紹🍣👇👇

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【同場加映2😋】日本票選最愛迴轉壽司店TOP20 壽司郎排第幾？

在很多外國人心目中，日本的代表美食當然不少得好食又好玩的平價迴轉壽司！日本網站「gooランキング」近日發表「日本人最愛的迴轉壽司店」排名，其中不少香港人熟悉的名店都有上榜，包括近年進駐香港的壽司郎、遊日必食的藏壽司（くら寿司）和HAMA壽司（はま寿司）等👇👇按下圖看日本人最愛連鎖壽司店排名👇👇

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