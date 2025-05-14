端午節好去處20大｜各區龍舟賽事＋嘉年華　商場打卡市集一文看

端午節龍舟好去處2025！一年一度端午節即將到來，全港各區將會舉行大大小小不同活動慶祝端午節，包括刺激的龍舟競渡！《香港01》「好食玩飛」頻道是次為大家整合20個龍舟競渡活動，讓你感受傳統端午氣氛、盡情慶祝端午節！



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端午節好去處【1】2025永明香港國際龍舟邀請賽

由香港旅遊發展局主辦的「2025永明香港國際龍舟邀請賽」將於2025年6月7日至8日於尖沙咀東部海濱舉行，賽事首日將舉行41場賽事，次日舉行39場賽事，合共有超過190隊來自12個國家及地區的頂尖隊伍。除了盃賽及錦標賽，更有扮嘢大賽，除了鬥速度更鬥造型！比賽當天，周邊亦會舉行啤酒樂園活動，可以暢飲冰鎮啤酒！日間觀賞完龍舟比賽，晚上欣賞現場音樂表演，增添氣氛！

2025永明香港國際龍舟邀請賽

舉行日期：2025年6月7日至8日

舉行時間：上午8時至晚上7時（星期六）｜上午8時至下午6時（星期日）

舉行地點：尖沙咀東部海濱

交通方法：港鐵尖東站J2出口步行5分鐘；P1出口步行8分鐘

最佳觀賞位置：尖沙咀東部海濱（九龍香格里拉酒店外）至星光大道李小龍銅像一帶、場地有蓋看台



啤酒樂園

舉行日期：2025年6月7日至8日

舉行時間：下午2時至晚上10時

舉行地點：市政局百週年紀念花園

交通方法：港鐵尖東站J2出口步行5分鐘；P1出口步行8分鐘



端午節好去處【2】全港龍舟邀請大賽2025

由長洲龍船會主辦的「全港龍舟邀請大賽2025」將於2025年5月18日舉行。龍舟比賽分為男子、女子、混合、工商及長洲龍船會盃邀請賽決賽，共有69支競賽隊伍、41場比賽。

全港龍舟邀請大賽2025

舉行日期：2025年5月18日

舉行時間：上午8時至下午5時

舉行地點：前長洲佛教慧恩法師紀念中學海傍

交通方法：長洲渡輪碼頭步行8分鐘

最佳觀賞位置：長洲大興堤路一帶



端午節好去處【3】葵青龍舟競渡2025暨《香港國安法》頒布五周年盃

「葵青龍舟競渡2025暨《香港國安法》頒布五周年盃」將於5月18日舉行，現場將有19對競賽隊伍舉行合共22場比賽，比賽將分為男子組及男女子混合組。除了龍舟競賽，現場還會舉辦攤位遊戲及添置具葵青地標特色的打卡位，更可獲得富有葵青區特色的紀念品！

葵青龍舟競渡2025將於5月18日舉行。（圖片來源：民政事務總署＠Facebook）

葵青龍舟競渡2025暨《香港國安法》頒布五周年盃

舉行日期：2025年5月18日

舉行時間：上午8時至下午6時

舉行地點：青衣東北公園及對出海旁

交通方法：港鐵青衣站經青衣城步行5分鐘

最佳觀賞位置：青衣海旁一帶



端午節好去處【4】2025東區龍舟競渡大賽暨嘉年華

「2025東區龍舟競渡大賽暨嘉年華」將於5月25日舉行，賽事將分為大龍邀請賽、政府部門邀請賽、大會中龍組別、公開組、商行組及 男女混合組，合共48場賽事，政府部門更會參與「造型創意比賽」，非常有趣！除了龍舟競渡大賽外，現場還會舉辦嘉年華，有小遊戲及傳統小食等攤位。

舉行日期：2025年5月25日

舉行時間：上午8時至下午5時

舉行地點：柴灣海傍貨物起卸區

交通方法：港鐵柴灣站轉乘47S至豐業街下車步行4分鐘

最佳觀賞位置：小西灣海濱花園一帶



端午節好去處【5】沙田龍舟競賽2025

「沙田龍舟競賽」自1984年起，每年端午節正日都會在沙田城門河舉行龍舟競賽。「沙田龍舟競賽2025」同樣在沙田城門河舉行30場賽事，除了有小龍及中龍競賽，更會有「鳳艇」競賽項目，是現時仍是少數保留「鳳頭鳳尾」作賽的地方。

沙田龍舟競賽2025（資料圖片）

沙田龍舟競賽2025

舉行日期：2025年5月31日

舉行時間：上午8時至下午1時

舉行地點：沙田城門河

交通方法：港鐵沙田站經新城市廣場步行10分鐘

最佳觀賞位置：大涌橋路河畔花園對出河岸（賽事當日將封閉沙燕橋）



端午節好去處【6】迎全運2025大埔龍舟競賽暨嘉年華

「迎全運2025大埔龍舟競賽暨嘉年華」將於5月31日早上8時半起在大埔海濱公園堤畔舉行。競賽將持續到下午4時，共有18場小龍及中龍賽事，賽事分為邀請賽及公開賽。除了龍舟競賽外，現場亦會舉辦嘉年華，活動包括攤位遊戲、美食街及工作坊等。

2024大埔區龍舟競賽

舉行日期：2025年5月31日

舉行時間：上午8時半至下午4時

舉行地點：大埔海濱公園堤畔

交通方法：港鐵大埔墟站轉乘20K小巴至汀角路附近下車步行10分鐘

最佳觀賞位置：大埔海濱公園瞭望台及單車徑一帶



端午節好去處【7】西貢區龍舟競渡嘉年華2025

「西貢區龍舟競渡嘉年華2025」將在端午節正日舉行合共30場賽事，部分賽事會先進行初賽後再爭奪冠、亞、季軍，部分賽事則直接進入決賽。此外，西貢龍舟盛會亦將有特能共融中龍邀請賽及國家安全盃挑戰賽 。活動當日除了舉行海上賽事外，亦會在西貢海濱公園舉辦陸上嘉年華，許多美食及遊戲等著大家參與！

西貢區龍舟競渡嘉年華2025

舉行日期：2025年5月31日

舉行時間：上午8時至下午2時半（競賽）｜上午10時至下午1時（嘉年華）

舉行地點：西貢碼頭海傍（競賽）｜西貢海濱公園（嘉年華）

交通方法：港鐵彩虹站轉乘92號巴士或1A小巴至總站下車

最佳觀賞位置：西貢海濱長廊、西貢海傍街及西貢海傍廣場一帶



端午節好去處【8】赤柱國際龍舟錦標賽2025

「赤柱國際龍舟錦標賽」是全球規模最大的龍舟比賽，今年預計將有超過189隊來自香港及海外的龍舟隊伍參賽，比賽賽程表目前尚未公布。根據以往經驗，部分參賽健兒更會扮鬼扮馬，將氣氛推到最高峰！當日亦將會在赤柱正灘泳灘設置免費水站及回收站。

赤柱國際龍舟錦標賽2025

舉行日期︰2025年5月31日

舉行時間︰上午9時至下午5時

舉行地點︰赤柱正灘

交通方法：港鐵銅鑼灣站轉乘40或40X號小巴至赤柱市集村站下車

最佳觀賞位置：赤柱正灘泳灘



端午節好去處【9】2025香港仔龍舟競渡大賽

「2025香港仔龍舟競渡大賽」比賽由區內組織，特別是漁民社群，以義務形式自發性籌備，一直保留著傳統蜑家文化，是中外及本區人士熱捧的龍舟賽事。龍舟競渡大賽預計將有46隊大龍及中龍參賽，合共29場賽事。部分座席入場券已於5月12日至16日公開派發，持有入場券人士可入座由竹棚搭成的觀眾席，沒有領取門票的市民則可在香港仔海濱公園海旁一帶觀賞賽事。

2025香港仔龍舟競渡大賽（圖片來源：Facebook@香港仔龍舟競渡大賽）

2025香港仔龍舟競渡大賽

舉行日期：2025年5月31日

舉行時間：上午9時半至下午3時50分

舉行地點：香港仔避風塘

交通方法：港鐵香港站轉乘70號巴士至香港仔海濱公園下車

最佳觀賞位置：香港仔海濱公園海旁



端午節好去處【10】2025屯門龍舟競渡

「2025屯門龍舟競渡」將於2025年5月31日將舉行17場精彩的龍舟比賽，屯門第44區聯用綜合大樓及魚類批發市場龍舟比賽看台區的免費門票於5月17日上午10時正於屯門屯喜路一號屯門政府合署地下有蓋平台派發，先到先得。如果無法拿到免費門票入場，亦可以在屯門海旁一帶觀賞賽事。

2025屯門龍舟競渡

舉行日期：2025年5月31日

舉行時間：上午9時至下午1時

舉行地點：屯門第44區青山灣避風塘

交通方法：港鐵旺角東站轉乘59X巴士至屯門碼頭站下車步行10分鐘

最佳觀賞位置：屯門第44區聯用綜合大樓及魚類批發市場、屯門海旁一帶



端午節好去處【11】大澳端午龍舟遊涌

「大澳端午龍舟遊涌」是每年端午節於大澳舉行的傳統活動，以龍舟進行祭祀儀式，活動更被列入為香港首批「國家級非物質文化遺產」之一！端午節當日將會有3個傳統漁業行扒艇行、鮮魚行和合心堂前往楊侯古廟、新村天后廟、關帝廟、洪聖廟借來神像供奉祭祀，下午再將神像放在龍舟上，巡遊大澳水道，沿岸居民會燒香拜祭，最後將神像歸還予各廟宇。

大澳端午龍舟遊涌

舉行日期：2025年5月31日

舉行時間：上午8時45分至下午1時

舉行地點：大澳漁船碇泊區

交通方法：港鐵東涌站轉乘11號巴士至大澳

最佳觀賞位置：大澳漁船碇泊區



端午節好去處【12】2025澳娛綜合澳門國際龍舟賽

2024澳娛綜合澳門國際龍舟賽將於2025年5月24日、25日及31日於南灣湖水上活動中心舉行。3日的賽程將於稍後公佈，可以盡情感受節日氣氛！

2024澳娛綜合澳門國際龍舟賽

舉行日期：2025年5月24日、25日及31日

舉行時間：稍後公佈

舉行地點：南灣湖水上活動中心

最佳觀賞位置：南灣湖水上活動中心



端午節好去處【13】尖沙咀星光大道 — 龍舟美食街

香港旅遊發展局將於2025年5月31日至6月8日期間於尖沙咀星光大道舉辦龍舟美食街活動，10間餐飲攤檔將炮製節慶特色飲品和甜品，包括端午糭、龍舟造型街頭小食及多款消暑飲品。可以一邊觀賞「2025永明香港國際龍舟邀請賽」一邊享受特色美食！同場還有期間限定店發售「萌爆」熊貓精品。市民旅客於參與美食街攤檔消費，更即可獲贈精美熊貓貼紙乙包。

龍舟美食街

舉行日期：2025年5月31日至6月8日

舉行時間：下午1時至晚上10時

舉行地點：尖沙咀星光大道

交通方法：港鐵尖東站J2出口步行5分鐘；P1出口步行8分鐘



端午節好去處【14】尖沙咀星光大道 — Panda Friends@香港海洋公園

香港旅遊發展局將於2025年5月31日至6月8日期間在尖沙咀星光大道設置「Panda Friends@香港海洋公園」端午主題裝置​！大熊貓安安、可可，以及盈盈、樂樂和龍鳳胎寶寶家姐、細佬，將以端午節主題造型在維多利亞港美景前驚喜亮相，等你盡情打卡！位於星光大道的期間限定店更有專為是次龍舟盛事設計的香港限定紀念品發售！

Panda Friends@香港海洋公園

舉行日期：2025年5月31日至6月8日

舉行時間：全日開放（亮燈時間至晚上10時）

舉行地點：尖沙咀星光大道

交通方法：港鐵尖東站J2出口步行5分鐘；P1出口步行8分鐘



端午節好去處【15】朗豪坊 — 白紙市集 x Smile Studio｜咚龍！糉夏浪浪祭

白紙市集 x Smile Studio將在5月3日起至6月1日，逢週末週日及公眾假期於朗豪坊舉行「咚龍！糉夏浪浪祭」周末市集！市集橫跨端午節，將結合端午節元素，由一系列本地手作人帶來文創商品、飾品、皮革、食物等。

朗豪坊 — 白紙市集 x Smile Studio｜咚龍！糉夏浪浪祭（官方圖片）

朗豪坊｜白紙市集 x Smile Studio｜咚龍！糉夏浪浪祭

日期：2025年5月3日至6月1日（逢星期六、日及公眾假期）

時間：12:00 - 21:00

地點：朗豪坊 L9 - L12長廊



端午節好去處【16】新港城中心 — MOST-Venturous熊貓遊．蓄勢待發！

新港城中心將由5月1日起至31日，於新港城中心L2天幕廣場舉行「MOST-Venturous熊貓遊．蓄勢待發！」。場內將有10米長、7米高的巨型《蓄勢待發》充氣熊貓裝置；與逾11米闊、7米深的幻視藝術地畫，更聯乘香港摺紙協會展出15隻立體環保摺紙熊貓！

新港城中心｜MOST-Venturous熊貓遊．蓄勢待發！

日期：2025年5月1日至31日

時間：10:00 - 22:00

地點：MOSTown新港城中心L2天幕廣場



端午節好去處【17】AIRSIDE — Cinnamoroll ROLL OUT THE FUN 夢幻派對

AIRSIDE將聯乘Sanrio人氣角色Cinnamoroll，呈獻「AIRSIDE x Cinnamoroll ROLL OUT THE FUN」夢幻派對！Cinnamoroll以蝴蝶摺耳造型登場，設有高達五米毛絨絨Cinnamoroll吹氣大型裝置及波波池、夢幻田徑場上Cinnamoroll衝刺終點圓拱頒獎台與滑板場景，以及Cinnamoroll化身成Café 餐車，發售獨家限量商品的期間限定店！更可參與「Cinnamoroll手機鏈工作坊」親手製作可愛的電話吊飾！

AIRSIDE｜AIRSIDE x Cinnamoroll ROLL OUT THE FUN 夢幻派對

日期：2025年4月11日至6月1日

時間：10:00 - 22:00

地點：AIRSIDE 2樓中庭



端午節好去處【18】新城市廣場 — DIMOO WORLD DISNEY SHOW

新城市廣場將聯乘POP MART，與DIMOO WORLD DISNEY全新系列角色呈獻「DIMOO WORLD DISNEY SHOW」！現場將設有7大打卡位，包括4米高的Mickey TV Show 特大鐘樓、Chip & Dale慵懶森林、Donald Duck歌唱留聲舞台、經典Mickey電影神壇等，更有獨家DIMOO WORLD年曆卡及貼紙套裝等你領取，粉絲們絕對不能錯過！

新城市廣場｜DIMOO WORLD DISNEY SHOW

日期：2025年5月1日至6月30日

時間：10:00 - 22:00

地點：新城市廣場1期3樓中庭、新城市廣場1期UB Play Park及新城市廣場3期2樓



端午節好去處【19】將軍澳中心 — Bunni Konbiny野餐遊樂園

將軍澳中心將與復活節期間呈獻「Bunni Konbiny野餐遊樂園」！「Bunni Konbiny兔子便利商店」的三大角色Mayo、Mogu和Mame首次以春日野餐天地為主題登場！場內將設有6大打卡裝置，包括：4米高充氣Mayo；兒童高爾夫球推桿試玩站；松鼠鞦韆打卡站及田園車仔檔等。

將軍澳中心｜Bunni Konbiny野餐遊樂園

日期：2025年4月18日至6月19日

時間：11:00 - 20:30

地點：將軍澳中心G/F中庭



端午節好去處【20】置富Malls — 置富Malls x Esther Bunny – 春日BUN紛郊遊樂

置富Malls將聯手人氣兔子品牌Esther Bunny呈獻「置富Malls x Esther Bunny – 春日BUN紛郊遊樂」。活動將在兩個商場設粉紅打卡場景，包括馬鞍山廣場的「粉紅繁花夢幻花園」，設有高達5米的Ribbon Bunny紫藤花圓頂屋、粉紅露營車、櫻花樹等打卡點；以及置富都會的「甜美草莓園」！

置富Malls｜置富Malls x Esther Bunny – 春日BUN紛郊遊樂

日期：2025年3月29日起至6月15日

時間：12:00 - 20:00

地點：馬鞍山西沙路608號馬鞍山廣場L2天幕廣場／紅磡都會道6號置富都會L7大堂



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