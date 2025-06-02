小紅書推介10類東西　香港便宜但內地很貴　網民:$20摩天輪抵到爛

香港平過內地貨品｜小紅書盤點香港平過內地的東西！香港是全球生活成本最高城市，不少人都覺得香港物價貴得離譜！但原來香港也有平絕大灣區的商品？《香港01》「好食玩飛」整合小紅書上10個平過內地的商品及娛樂體驗，絕對令人意想不到！



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香港平過內地貨品｜【1】生果

不少內地網民指在香港可以實現「水果自由」，香港大部分進口生果都比內地便宜，例如靜岡蜜瓜、香印葡萄、泰國红毛丹、新西蘭奇異果等，有網民更表示曾經在香港$120買到兩個榴蓮，攤主更幫忙打開，保證靚貨而且價格比內地平近一半！

香港平過內地貨品｜【2】零食

香港的零食尤其朱古力的價格比內地便宜，例如milka、金莎、Lindt Lindor等。另外，Häagen-Dazs雪糕在香港更經常有折扣，10支雪條只需$75；家庭裝雪糕只需約$48！

香港平過內地貨品｜【3】名牌首飾

不少內地遊客都會特意來香港購買Vivienne Westwood的飾品，不管是款式的更新速度還是價格都比內地便宜許多，尤其東涌東薈城更有不少優惠，到手價基本都在5折，非常抵買！此外，在香港買Coach、Charles and Keith等小資品牌，以及Balenciaga、Chanel、Miu Miu等奢侈品牌也比內地便宜。

香港平過內地貨品｜【4】電子產品

內地網民表示，在香港旺角及深水埗入手CCD相機、即影即有相機及相紙的價格比內地片以許多，CCD相機最平$100；即影即有相紙最平$68。

此外，在香港買Apple電話也比內地划算，不但可以買到有AI功能的港版，比內地的國行版也便宜約$300。

香港平過內地貨品｜【5】黃金

在香港買金除了可以享有實時匯率差價，亦沒有增值稅和關稅，每克可以比內地便宜$50至100。部分款式可以免工費，更可能有額外折扣！此外，香港黃金的純度也比內地高，香港黄金是「999.9」四九金，内地多為「999」，而且款式更多。

香港平過內地貨品｜【6】香港迪士尼

雖然香港迪士尼的門票價格比上海迪士尼貴許多，但有不少網民指香港迪士尼樂園更「抵玩」，因為在上海一天只能玩到兩三個項目，但在香港就能玩到十幾個。此外， 園區內外的迪士尼商品也比內地便宜，香港迪士尼更會舉辦促銷活動，價格低至65折！

香港平過內地貨品｜【7】國際機票

有內地網民指雖然香港與深圳距離不遠，但國際機票的價格就相差甚遠。記者嘗試分別搜尋6月中從香港國際機場飛往東京成田機場，以及從深圳寶安機場飛往東京成田機場的機票，發現從香港出發需要$1,380起，從深圳出發卻要$2,826起。

香港平過內地貨品｜【8】摩天輪

香港中環摩天輪成人只要$20，而且可以轉3圈，景觀也非常值得打卡，但內地的摩天輪基本上不低於50，而且很多只能轉一圈。以深圳灣區之光摩天輪為例，單人票價就要¥150，雖然可以坐30分鐘，但不少內地網民就批評指「毫無景色可言」，直言香港坐摩天輪絕對是「抵到爛」。

香港平過內地貨品｜【9】日本料理

有內地網民指，深圳及東莞的餐食價格比以往漲了許多，而且「貴過還不好吃」。以日本料理為例，香港花之戀壽司約只需$9／件，東莞則索價至少¥20／件，但香港的日料品質比內地更好。

香港平過內地貨品｜【10】醫美

香港的針類醫美價格划算，水光針、素顏針等比內地便宜一半，有些類似去疣的項目還可以Claim保險！不過，光電類的醫美價格就與內地差不多。

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