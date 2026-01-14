長者優惠早餐12大｜樂悠咭可享！大快活減$3+茶芥$2+$17抵食套餐

長者優惠早餐｜長者持有樂悠咭及長者咭有什麼早餐優惠？現時有不少連鎖餐廳有長者專屬優惠，最平只需$17就可歎一個早餐連熱飲！《香港01》「好食玩飛」記者搜羅了12間連鎖餐廳的早餐優惠，包括麥當勞、KFC、大快活等熱門餐廳。詳情即看下文！



長者優惠早餐｜長者吃早餐有什麼優惠？

長者優惠早餐【1】麥當勞──滿$13送脆薯餅／奶茶咖啡

長者在早上11時前，只要憑長者咭惠顧單點正價食品1款滿$13或以上；或以正價惠顧凍或熱港式奶茶一杯，即可免費獲贈脆薯餅一客。提提大家，優惠不適用於星期六、日及公眾假期。

長者優惠早餐【2】KFC──送薯蓉／奶茶咖啡

長者在早上11時前，憑長者咭惠顧滿$20，即可獲贈薯蓉1個。另外，憑長者咭惠顧滿$10即可獲贈熱奶茶或咖啡1杯。優惠不適用於星期六、日及公眾假期。

長者優惠早餐【3】大快活──會員每次消費減$3

長者只要攜同長者咭或樂悠咭，親身前往指定分店；或於官網填寫申請表格，即可申請「快活關愛長者咭」。持咭人士，每次消費可減$3，在早餐時段（早上11時30分前）亦可使用！

快活關愛長者咭申請分店詳情｜網上申請

長者優惠早餐【4】一粥麵──早／茶市送熱飲

即日至12月31日，長者持樂悠咭於一粥麵早市（早上11時前）／茶市（下午2時至5時）惠顧正價產品，出示並以樂悠咭支付即送熱飲一杯。

長者優惠早餐【5】吉野家──早／茶市減$3

長者於早市／茶市時段（下午2時至5時）惠顧滿$30即減$3。優惠不適用於午後の輕食及精明の選系列。提提大家，各分店早市時段不同，詳情可瀏覽官方網頁。

長者優惠早餐【6】Jollibee 快樂蜂──$17購指定早餐+熱飲

長者憑長者咭於早上11點前，可使用優惠價$17，購買三件班戟配熱飲。優惠只限星期一至星期五，公眾假期除外。

長者優惠早餐【7】香港愉景灣酒店──自助早餐$68

即日至3月31日，長者持有樂悠咭，於星期一至五早上7時至10時30分，可以$68（原價$218）享用自助早餐。以上優惠只限堂食，另收10%服務費，並需使用實體樂悠卡結帳以享受優惠。

地址：大嶼山愉景灣海澄湖畔路88號



長者優惠早餐【8】堅信號──早／茶市減$3

即日起至12月31日，老友記於堅信號早（早上11時前）／茶市時段（下午2時至6時）惠顧精選早晨套餐或下午茶套餐，可減$3。

長者優惠早餐【9】敏華冰廳──早餐9折

即日至12月31日，逢星期一至星期五上午10時至11時30分，憑樂悠咭於敏華冰廳惠顧任何早餐，可享9折優惠。優惠不適用於香港機場及山頂分店。

長者優惠早餐【10】富臨皇宮──早茶$2茶芥

富臨皇宮黃大仙分店推出長者優惠！60歲或以上持有樂悠咭的老友記，於早茶、午市以及下午茶時段（下午2時入座起計），只要入座前出示樂悠咭，即可享$2茶芥。

地址：九龍黃大仙龍翔道120號新光中心3樓



長者優惠早餐【11】蓮香樓──早市$2茗茶＋免加一

長者於早茶時段（早上6時至9時45分）惠顧蓮香樓，結帳時出示有效的「樂悠咭」或「長者咭」，可享$2茗茶及免收加一服務費。顧客必須在9時45分前完成結帳並離座。

地址： 中環威靈頓街160號／尖沙咀金巴利道25號長利商業大廈1-2/F



長者優惠早餐【12】襟江酒家──早茶$2茶位＋免加一

擁有逾百年歷史的襟江酒家，推出早茶$2茶位兼免加一優惠。老友記出示有效樂悠咭或長者咭，於早上10時前結帳離座，即可享有此優惠，同行者亦可共享！優惠不適用於星期六、日及公眾假期。

地址：旺角登打士街56號家樂坊8樓801號鋪



