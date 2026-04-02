長者優惠早餐13大｜樂悠咭可享！美心8折/$17套餐連熱飲/送奶茶

長者優惠早餐｜長者持有樂悠咭及長者咭有什麼早餐優惠？現時有不少連鎖餐廳有長者專屬優惠，最平只需$17就可歎一個早餐連熱飲！《香港01》「好食玩飛」記者搜羅了13間連鎖餐廳的早餐優惠，包括美心、麥當勞、KFC、大快活等熱門餐廳，其中美心更有快閃優惠，長者可享全日8折，詳情即看下文！

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長者優惠早餐｜長者吃早餐有什麼優惠？

長者優惠早餐【1】美心MX──全日8折／$33優惠套餐

即日至4月14日，美心MX及美心Food²推出限時優惠，長者只要憑樂悠咭惠顧，即可享全日8折優惠！此外，美心MX更有優惠早餐推出，僅$33就可享受到脆嫰魚柳／燒汁雞扒，配火腿通粉、甜餐包及茶／啡一杯！

長者優惠早餐【2】麥當勞──滿$13送脆薯餅／奶茶咖啡

長者在早上11時前，只要憑長者咭惠顧單點正價食品1款滿$13或以上；或以正價惠顧凍或熱港式奶茶一杯，即可免費獲贈脆薯餅一客。提提大家，優惠不適用於星期六、日及公眾假期。

長者優惠早餐【3】KFC──送薯蓉／奶茶咖啡

長者在早上11時前，憑長者咭惠顧滿$20，即可獲贈薯蓉1個。另外，憑長者咭惠顧滿$10即可獲贈熱奶茶或咖啡1杯。優惠不適用於星期六、日及公眾假期。

長者優惠早餐【4】大快活──會員每次消費減$3

長者只要攜同長者咭或樂悠咭，親身前往指定分店；或於官網填寫申請表格，即可申請「快活關愛長者咭」。持咭人士，每次消費可減$3，在早餐時段（早上11時30分前）亦可使用！

快活關愛長者咭申請分店詳情｜網上申請

長者優惠早餐【5】一粥麵──早／茶市送熱飲

即日至12月31日，長者持樂悠咭於一粥麵早市（早上11時前）／茶市（下午2時至5時）惠顧正價產品，出示並以樂悠咭支付即送熱飲一杯。

長者優惠早餐【6】吉野家──早／茶市減$3

長者於早市／茶市時段（下午2時至5時）惠顧滿$30即減$3。優惠不適用於午後の輕食及精明の選系列。提提大家，各分店早市時段不同，詳情可瀏覽官方網頁。

長者優惠早餐【7】Jollibee 快樂蜂──$17購指定早餐+熱飲

長者憑長者咭於早上11點前，可使用優惠價$17，購買三件班戟配熱飲。優惠只限星期一至星期五，公眾假期除外。

長者優惠早餐【8】錦麗──減$3

長者憑樂悠咭或長者咭全日於全線錦麗分店惠顧主食或套餐，可減$3。優惠期至2026年12月31日，適用於星期一至日及公眾假期。

長者優惠早餐【9】茶木──減$3

長者憑樂悠咭或長者咭全日於全線茶木分店惠顧主食或套餐，可減$3。優惠期至2026年12月31日，適用於星期一至日及公眾假期。

長者優惠早餐【10】富臨皇宮──早茶$2茶芥

富臨皇宮黃大仙分店推出長者優惠！60歲或以上持有樂悠咭的老友記，於早茶、午市以及下午茶時段（下午2時入座起計），只要入座前出示樂悠咭，即可享$2茶芥。

地址：九龍黃大仙龍翔道120號新光中心3樓



長者優惠早餐【11】蓮香樓──早市$2茗茶＋免加一

長者於早茶時段（早上6時至9時45分）惠顧蓮香樓，結帳時出示有效的「樂悠咭」或「長者咭」，可享$2茗茶及免收加一服務費。顧客必須在9時45分前完成結帳並離座。

地址： 中環威靈頓街160號／尖沙咀金巴利道25號長利商業大廈1-2/F



長者優惠早餐【12】襟江酒家──早茶$2茶位＋免加一

擁有逾百年歷史的襟江酒家，推出早茶$2茶位兼免加一優惠。老友記出示有效樂悠咭或長者咭，於早上10時前結帳離座，即可享有此優惠，同行者亦可共享！優惠不適用於星期六、日及公眾假期。

地址：旺角登打士街56號家樂坊8樓801號鋪



長者優惠早餐【13】Délifrance──購買套餐可免費添飲一次

長者出示有效長者咭或樂悠咭，堂食惠顧任何正價套餐即可享指定飲品免費添飲一次。優惠適用於星期一至五全日（公眾假期除外）。

地址：灣仔莊士敦道181號大有廣場101及102號舖／中環德輔道中19號環球大廈1樓／荔枝角長沙灣道800號香港紗廠工業大廈一、二期地下C2D舖／沙田沙田正街2-8號新城市廣場三期1樓A138號舖／荃灣青山公路398號愉景新城1樓1051號舖



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