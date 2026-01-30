立春2026｜8大禁忌做錯1事衰全年！犯太歲4生肖+歲數有9要小心！

立春2026｜立春禁忌｜2026年的立春在2月4日，立春是農曆年新舊交替的時刻，在玄學上容易導致磁場混亂，因此出現不少禁忌要注意。《香港01》好食玩飛現綜合多位風水命理師、玄學家的意見，整理出8大立春禁忌，幫大家趨吉避凶！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

2026年立春正好是凌晨。（AI生成圖片）

立春是二十四節氣的第一個節氣，代表新一年開始。普遍人以為大年初一才開始是馬年，但事實上，立春當天出生的嬰兒已經屬馬！而今年的立春交接就在2月4日凌晨4時01分，當天有不少注意事項，如不小心做錯，霉運會跟著一整年！

2026立春禁忌【1】2類人勿出夜街

2026年立春時晨是凌晨三點到凌晨五點，以下2類人勿出夜街，建議留在家中，拉上窗簾靜心休息，不做重大的決定、不吵架，好好休息有助提升運勢、整年正能量，包括：

1. 馬年太歲生肖（包括馬、鼠、兔、牛）

2. 歲數「逢九」的人士



歲數「逢九」人士包括「明九」及「暗九」，都要特別小心。明九是指歲尾數為9的人士，例如9歲、19歲、29歲等等，如此類推。而暗九就是虛歲為9的倍數，如18歲、27歲、36歲等，如此類推。

2026立春禁忌【2】勿裝修、搬家

立春當天是新舊交替的日子，磁場會較不穩定，所以切忌在太歲方位（今年是正南）裝修、動土，避免驚擾太歲氣場。

避免在立春當天搬屋、裝修。(AI生成圖片）

2026立春禁忌【3】避免去醫院、殯儀館、墓地

立春當天避免去看病，又或者去負能場較強的地方，例如醫院、殯儀館、墓地等等，會容易沾染霉運，導致新一年沒法行好運。

2026立春禁忌【4】不要爭執吵架

立春當天保持心平氣和，避免與人爭執，破壞氣場，輕則有助避免全年口舌是非，重則可避免官非，當天應該和氣生財。

2026立春禁忌【5】不可以剪頭髮

除了因為「髮」是「發」的諧音，在立春剪頭髮就好像剪斷來年的「發財路」。亦因為古人認為「頭髮」猶如大地的草木，在生機處處的立春把頭髮剪掉，視為不吉利。

立春不建議剪頭髮（AI生成圖片）

2026立春禁忌【6】不做大決定

立春容易影響氣場，導致判斷失誤，所以一般避免做出重大的決定，例如投資、簽合約、轉工等等。

2026立春禁忌【7】不能躲懶

雖然立春到來的歲太歲的生肖可稍作休息，但不能躺整天、睡懶覺，又或者沉迷遊戲、看影片等等，應該要適時工作。

2026立春禁忌【8】不做劇烈運動

立春除了避免睡懶覺、躺整天，亦不應做劇烈運動。立春是養生的時刻，過於激烈的運動會有損耗陽氣。

（風水命理非精密科學，內容僅供參考）

參考資料：facebook@柯柏成/命理、facebook@埔鹽紫竹觀音宮、facebook@小孟老師星座塔羅牌之清水孟

（全完文）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略