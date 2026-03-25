2026儲里數攻略8大｜垃圾變機票！回收/交電費/電話費/超市都賺到

2026儲里數攻略｜無論是拿垃圾到「綠在區區」回收，還是去超級市場購物，原來都可以變機票！還有交電費、電話費、甚至買餸都可以儲積分轉換里數！想知平日衣食住行有什麼消費和開支可以賺里數？立即往下看吧！



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儲里數換機票【1】綠在區區「綠綠賞」 —— 廚餘、垃圾變里數

易賞錢最近成為了亞洲萬里通的新夥伴，儲起的易賞錢積分都可以轉換里，包括「綠在區區」。只要把棄置的廢紙、膠水樽、玻璃樽等拿去「綠在區區」回收，便可賺取「綠綠賞」積分，換取糧油雜貨或日用品之餘，其實只要動手加多兩個步驟，這些積分就可以換成飛行里數！

垃圾都可以變機票？！（資料圖片）

「綠綠賞」積分雖然無法直接兌換成里數，不過它可透過「易賞錢」App作為中轉站，再兌換成里數，令積分運用得更靈活！

綠在區區「垃圾變機票」換里數教學 轉換步驟 扣除積分 獲得積分 / 里數 備註（每月上限） 第一步：綠綠賞 ➡️ 易賞錢 100 綠綠賞 50 易賞錢 綠綠賞每月最多可轉出3,000分（即換取 1,500 易賞錢） 第二步：易賞錢 ➡️ 里數 1,500 易賞錢 300里數 易賞錢兌換里數不設上限，但綠綠賞轉出有限制 終極總結 3,000 綠綠賞 300里數 即每月最高可零成本賺取300里數！

每100分綠綠賞積分可兌換成50分易賞錢積分，每月兌換上限是3,000綠綠賞積分，即1,500易賞錢積分，而每1,500易賞錢積分可兌換成300里數，換句話每個月最多可以透過綠綠賞積分兌換300里數！

例如每日去智能廚餘機倒廚餘可以獲得50分，30日就可以獲得1,500綠綠賞積分，加上平日儲起來回收的廢紙、水樽、玻璃瓶，就可以極速儲綠綠賞積分，再去兌換成易賞錢積分。



儲里數換機票【2】中電「度度賞」 —— 交電費賺里數

每兩個月就要交一次電費，想這筆固定開支都充分地賺取到里數，就要註冊成為中電「度度賞」會員，並連接中電賬戶，或由中電App或網站登入度度賞，往後交電費都可以獲得「度度賞」積分！

交電費賺里數（中電圖片）

中電「度度賞」積分換里數 可獲「度度賞」積分 兌換里數比例 申請電子賬單 首次500分 其後每次收信100分 基本兌換： 400分 = 100 里數 設立自動轉賬 500分 限時優惠 (至2026年3月31日)： 400分 = 150 里數 流動繳費 (如PPS) 視乎推廣或有指定獎賞 （留意官方公布）

每400中電「度度賞」積分，都可以換取＝100里數。而亞洲萬里通偶爾更有超抵的限時里數優惠（例如即日起至2026年3月31日，就有限時里數優惠，可將400度度賞」積分兌換成150里數），交電費都可以順便換機票！

儲里數換機票【3】香港街市 —— 買餸賺里數

近年香港不少舊街市都被「香港街市」活化及管理，更推出「香港街市」會員獎賞計劃，只需要在「香港街市」購物，無論買新鮮食材、生活雜貨或其他日常所需，每消費$1都可以賺取1分。而「香港街市」的積分亦可以轉換為里數。

街市買餸都可以賺里數！（資料圖片）

每2,500「香港街市」積分，可換取100里數；每月最高轉換額10,000「香港街市」積分，即400里數。

「香港街市」積分換里數 基本儲分 每消費$1 = 1分 2,500 積分 = 100 里數 每月兌換上限 每月最高轉換 10,000 積分 即每月最多可換取400 里數

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儲里數換機票【4】蜆殼Shell／Esso —— 入油儲里數

平日如果會揸車代步，去油站入油儲起的油站積分都可以兌換成里數！蜆殼Shell及Esso兩大加油站都有會員積分計劃！

蜆殼Shell：每1,700積分Shell GO+會員積分=400里數

Esso：自動轉換機制（積分直接換里數）：每3 Esso Smiles積分=1里數；彈性轉換機制（積分手動換里數）：每2500 Esso Smiles積分=600里數

油站積分換里數 會員計劃 兌換里數比例 蜆殼 Shell Shell GO+ 1,700 積分 = 400 里數 Esso Esso Smiles 自動轉換： 3 積分 = 1 里數 彈性轉換： 2,500積分 = 600里數

儲里數換機票【5】3HK／SoSIM —— 交電話費儲里數

3HK跟易賞錢有合作，每次交電話費都可以賺到易賞錢積分！只需下載My3 App，於App內綁定易賞錢賬戶，並啟動「易用易賺積分服務」，每次交電話費都可以賺到積分！每$5電話費可賺取1分易賞錢積分，每期賬單可賺取最高100易賞錢積分。

交電話費都可以賺里數！（資料圖片）

3HK旗下的SoSIM儲值卡亦可綁定易賞錢，如在百佳超級市場、屈臣氏增值指定金額，即可賺取額外10倍「易賞錢」積分。

交電話費／超市購物積分換里數 儲分條件 可獲「易賞錢」積分 兌換里數比例 最低兌換1500分=300里數 3HK上台客 繳交每月電話費 每$5 = 1分 (每期賬單上限100分) 20里數 SoSIM 儲值卡 於百佳超級市場或屈臣氏增值指定金額，可獲額外10倍積分 最高增值$500，獲得1000分 200里數

儲里數換機票【6】OpenRice —— 訂座儲里數

OpenRice訂枱食飯都可以賺到亞洲萬里通里數！只需要在OpenRice App連結「亞洲萬里通」賬戶，之後於列明可賺里數的餐廳訂座，確認頁面便會見到訂座及出席後可賺取「亞洲萬里通」里數，當餐廳確認出席後的七個工作天內，該次訂座可賺取的里數將會自動存入已連結的「亞洲萬里通」帳戶。

此外，於國泰夥伴餐廳用餐後，以OpenRice App的「OpenRice Pay」掃描餐廳收款QR code堂食結賬，付款成功後賬單會顯示是次可獲得的里數。可賺取的里數將會自動存入你已連結的「亞洲萬里通」帳戶。

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儲里數換機票【7】「里賞匯」網購 —— 買iPhone儲里數

亞洲萬里通在全球有超過800個旅遊及生活的合作夥伴，即使網購都可以賺取到里數！只需登入國泰賬戶，並透過亞洲萬里通「里賞匯」網站，進入夥伴網站消費，或訂閱指定計劃，即可獲得里數！

想入手MacBook Neo記得經國泰官網賺埋里數！（資料圖片）

合作品牌多不勝數！當中包括Apple Store Online（買iPhone／MacBook必備，學生、教師更可以用教育價入手）、Apple Music、Dyson Hong Kong，甚至去PNS eSHOP、Watsons、UNIQLO等網店消費都有里數回贈！

儲里數換機票【8】信用卡消費 —— 食玩買自動賺里數

相信大家對信用卡儲里數或儲積分換里數並不會感到陌生，但這次想介紹的是綁定信用卡賺里數！

這個機制最大賣點是可以賺取額外里數！只需將 Mastercard、Visa或 eftpos卡預先綁定至國泰會員賬戶，其後於指定的實體合作夥伴（如特定餐廳或商戶）直接用該信用卡消費，即可自動賺取額外里數！而且可以同時賺取信用卡本身的回贈！

綁定信用卡賺額外里數 計算方法 （假設簽賬$1,200） 獲得里數 第一重：信用卡基本回贈 基本回贈$6=1里 $1200 / 6 =賺 200 里數 第二重：國泰額外獎賞 通常回贈$4=1里 $1200 / 4 =賺 300 里數 「一簽兩賺」總計： 共賺 500 里數

例如去合作餐廳食飯簽賬$1,200，假設使用一張已經綁定國泰、基本簽賬回贈是$6=1里的信用卡付款，除了可以賺取上述$6=1里，更可以賺取國泰合作餐廳額外回贈！（通常為$4=1里）



合作夥伴詳情可參閱國泰官網。

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