天文台料一連9天濕度逾90%　衣服洗完更臭?專家提5禁忌做錯永久臭

洗衣貼士｜天文台預計，受低壓槽影響，未來幾天天氣不穩定，未來9日的相對濕度持續逾90%。潮濕環境令乾衣難度大增。你有沒有試過運動衣洗完晾乾後，還是有股罨臭味？專家指出，速乾運動衣的物料容易卡住汗水蛋白質和細菌，假如用了錯誤的方法清洗，只會令衣服愈洗愈臭。除了影響社交之外，更會縮短衣服壽命，甚至引發皮膚疾病。即刻看看專家的正確洗法及洗衫禁忌！



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天文台預料將一連9日有雨 濕度高達95%

天文台預料，一道低壓槽會在明日（31日）為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。預料一股偏東氣流會在本周中期影響華南沿岸，該區天色較為明朗，但仍有一兩陣驟雨。受低壓槽影響，復活節及清明節假期天氣不穩定，間中有驟雨及雷暴。明日起，本港將一連九日有雨，相對濕度逾90%，最高達95%。

本港將一連九日有雨；及相對濕度最高達95%。（天文台截圖）

洗衣貼士｜速乾運動衣清洗不當 縮短衣物壽命+引發皮膚疾病

提供專業乾洗服務的台灣公司SparKlean曾在官方網站分享，速乾運動衣愈洗愈臭的原因。網站指，汗雖然本身沒有臭味，但如果混合皮膚表層的油脂與細菌，便會發酵產生體味，而這些味道會被衣物纖維吸附，若沒及時處理，無論洗多少遍都只會愈穿愈臭。

此外，若果清洗不當，汗水中的鹽分、酸鹼值更會逐漸破壞衣料結構，讓衣物變得鬆垮、褪色、甚至脆化，很快便要丟掉。更嚴重的是，細菌還會在衣服上滋生，導致皮膚過敏、生痘痘或其他健康問題。

氣味會被衣物纖維吸附，若沒及時處理，無論洗多少遍都只會愈穿愈臭。（AI生成圖片）

洗衣貼士｜為什麼速乾運動衣容易發臭？

SparKlean指，由於速乾運動衣的材質（聚酯纖維）不吸水，所以才能快速把汗排出表面，但這些纖維的微小孔洞會吸附皮脂、汗液與細菌分泌物，導致氣味卡在裡面。而汗液的成份往往會殘留在布料表層，不像棉質會整個滲入再被水洗掉。因此，衣服就算乾了仍會殘留臭味。

這些殘留物加上人體自然脫落的皮屑、油脂，便會成為細菌的養分，而洗衣機難以完全清除，導致洗完的衣服有股罨臭味。

速乾運動衣清洗5大禁忌

正因這類速乾運動衣的纖維容易殘留細菌，所以在清洗時就要多個留意。不想破壞衣服性能，記得不要犯以下清洗速乾運動衣的5大禁忌！

洗衣貼士【1】沒有即時清洗

SparKlean指出，不少人做完運動後，嗅了嗅衣服發現沒有氣味或很臭，於是便重複再穿，然而，殘留在衣服上的汗水與皮脂會迅速累積細菌與異味，即使表面乾爽，實際上已被污染。因此，無論有沒有濃烈的氣味，穿過的速乾運動衣都應該立即清洗。

不要重複再穿速乾運動衣！（AI生成圖片）

洗衣貼士【2】與毛巾、內褲等物品一同清洗

為了省時省力，不少人會將速乾運動衣連同毛巾、內褲一同丟進洗衣機清洗，但毛巾、內褲等衣物屬於高纖維物品，容易掉毛，這些毛可能會黏附在速乾運動衣上，加速磨損及起毛球，破壞其性能。

毛可能會黏附在速乾運動衣上，加速磨損及起毛球，破壞速乾運動衣性能。（AI生成圖片）

洗衣貼士【3】用熱水快洗

用熱水洗衣服亦不代表一定乾淨，尤其是清洗速乾運動衣。因高溫會令汗液中的蛋白質成分凝固，鎖在布料上，反而令味道洗不掉。建議使用較低溫（如20度或常溫）的水洗滌運動衣。

高溫會令汗液中的蛋白質成分凝固，鎖在布料上。（AI生成圖片）

洗衣貼士【4】過量的洗衣液

別以為多加洗衣液就可以洗得更乾淨！洗衣液容易殘留在速乾運動衣的纖維上，堵住衣物的排汗孔，使衣服產生悶臭或霉味，而且容易滋生細菌，因此應使用適量的洗衣液。如果清洗後仍有異味，運動品牌Nike建議可用一份白醋和四份冷水混合的溶液浸泡衣服，以酸性物質溶解油脂、污垢和細菌。

洗衣液／洗衣粉用量參考： 洗滌量 洗衣液用量 洗衣粉用量 小量 1湯匙（或按品牌指示） 1/4杯 中量 2湯匙 1/3杯 大量 3湯匙 1/2杯 極大量 4湯匙 3/4杯

洗衣液容易殘留在速乾運動衣的纖維上，堵住衣物的排汗孔。（AI生成圖片）

洗衣貼士【5】沒有將運動服翻過來洗

根據Nike官網的建議，為了讓洗衣機能夠更好地清潔衣物，洗滌前應先將衣物翻過來洗，因引起異味的細菌最容易在衣物內側滋生。

洗滌前應先將衣物翻過來洗。（AI生成圖片）

速乾運動衣清洗正確4步驟

那麼，要如何正確清洗速乾運動衣才不會發臭？SparKlean則有以下4個正確的洗衣步驟提供給大家：

洗衣貼士【1】馬上脫下並攤開晾乾或沖水處理

首先，做完運動後，應該立即脫下並攤開晾乾或沖水處理速乾運動衣。切記不要直接揉成一團丟進洗衣籃，以免濕氣悶住。如果短時間內沒法清洗，應先用冷水簡單沖掉表面的汗水和鹽分。

做完運動後，應該立即見下並攤開晾乾或沖水處理速乾運動衣。（AI生成圖片）

洗衣貼士【2】將衣物分類清洗

然後，要將速乾運動衣的衣服與一般衣物分開洗，以免汗臭沾染其他衣物。而速乾運動衣亦要避免與毛巾、牛仔褲等粗重衣物混洗。

要將速乾運動衣的衣服與一般衣物分開洗。（AI生成圖片）

洗衣貼士【3】選用中性、抗菌或除臭型洗衣精

清洗劑方面，建議使用中性、抗菌或除臭型的產品，千萬不要為了強效清潔而使用強鹼性或含漂白劑的洗衣精，以免破壞纖維結構。

建議使用用中性、抗菌或除臭型的產品洗速乾運動衣。（AI生成圖片）

洗衣貼士【4】通風處晾乾

速乾運動衣洗完後應立即晾在陽光充足或空氣流通的地方，以免悶住而發臭。

速乾運動衣洗完後應立即晾在陽光充足或空氣流通的地方。（AI生成圖片）

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