豐澤優惠2026｜1折抽iPhone！800件家電低至18折｜附搶購攻略

豐澤由即日至5月14日，於豐澤全線門市及網店同步舉行「豐澤抵得祭」，一連四星期推出多項優惠，當中包括人氣1折抽限量商品、精選商品低至18折、網店快閃15折專區、門市限定互動遊戲送大禮等等，想知有咩抵買？立即往下睇！



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豐澤抵得祭【1】1折抽籤攻略：iPhone 17/ASUS電競機每週三開搶（網店限定）

豐澤網店今年再度推出人氣產品1折登記抽籤活動！逢星期三更新一輪指定產品，登記後即有機會以1折震撼價限量入手，每款限量3件！1折人氣產品包括：iPhone、ASUS電競手提遊戲機﹑DYSON全效吹風造型器以及SONY耳機等。

即使未能抽中1折購買，部份產品同樣提供限定折扣價，同樣以驚喜價到手！

豐澤抵得祭【2】$2,600電子優惠券領取教學：電視、冷氣、旅遊用品折上折（門市＋網店同步）

豐澤將於豐澤App內大派總值超過$2,600電子優惠券，當中包括電視／投影機／Hi-Fi購物滿$3,000減$150，門市或網店皆可使用，而且可以折上再折！幫大家慳更多！

豐澤抵得祭【3】Apple、Samsung等8大超級品牌週三輪流減價：低至43折（網店限定）

豐澤網店精選8大人氣品牌，逢星期三早上10點輪流上架，讓大家以低至43折入手！人氣品牌包括：PHILIPS、TOSHIBA、LG、Whirlpool、Lenovo、ASUS、APPLE、SAMSUNG！

豐澤抵得祭【4】15折快閃秒殺：限量 50 件必搶 Insta360、Samsung 電視名單（網店限定）

網店精選逾450件人氣商品以低至15折優惠價發售！鎖定逢星期三早上10時，限量50件產品於網店上架，當中包括Insta360運動相機、SAMSUNG智能電視、LG無線吸塵機等等。

即睇更多優惠詳情：

豐澤抵得祭【5】800件家電精選18折起：Dyson、Philips、LG 必買清單（門市＋網店同步）

推廣期內，豐澤門市及網店同步精選逾 800件人氣產品低至18折發售，涵蓋家電、電腦、視聽娛樂、健康美容、廚房電器、旅行、寵物及母嬰等，當中包括PHILIPS自動膠囊咖啡機、GERMAN POOL烤焗爐、DYSON無線吸塵機等等！

豐澤抵得祭【6】「豐狂夾」夾公仔機進駐門市：滿$1000夾購物禮券（門市限定）

推廣期內，顧客於指定門市消費滿$1,000，即可現場玩「豐狂夾」1次，挑戰夾走「聰豐B鎖匙扣」或「豐澤購物禮券」乙份。易賞錢App新會員更享雙倍遊戲機會！

豐澤抵得祭｜易賞錢會員額外賞$30迎新優惠

推廣期內，易賞錢App會員首次於豐澤門市或網店購物，並消費滿$500，更即可享有$30迎新優惠！

活動及優惠受條款及細則約束，更多活動詳情，請參閱網站。

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