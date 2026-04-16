白衫去黃｜日本洗面乳變去漬神器！13大隱藏用途白鞋爐頭30秒變白

白衫去黃｜白鞋清潔方法｜白色T恤、波鞋雖然是百搭的襯衫良品，但極易變黃、弄污，著幾次就會殘殘舊舊！最近Threads瘋傳用SENKA Perfect Whip專科洗面乳可以有效去黃漬？有網民更特別推薦用來洗爐頭、廁所，無論是千年油漬、還是頑固尿垢，都可以輕鬆去除！這支洗面乳更被稱為「被洗顏耽誤嘅去漬神器」，想知有幾神奇？立即往下看！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

有網民在Threads上分享這支SENKA專科洗面乳的彪炳戰績，即使是令人困擾的汗漬、污漬，都可以輕鬆洗淨，還會留下一陣淡淡的香味，而且成分溫和不會「傷手」。

專科洗面乳超強去漬功效！（Threads截圖）

這支洗面乳不單可以用來洗白恤衫、小白鞋的黃漬和污漬，更有網民實測用來洗玻璃、洗爐頭、洗廁所，一樣洗得乾乾淨淨！而且幾乎每個帖文都有前後對比，簡直就是「真實用家見證」，保證超強去漬功效。點撃查看更多網民實測：

+ 1

🏠 網民整理：專科洗面乳 13 大家居清潔用途

1. 淺色衫、衣領、手袖及汗漬

2. 抽油煙機

3. 爐頭

4. 洗馬桶

5. 血跡

6. 洗煲（洗面乳混合洗潔精）

7. 唇膏印

8. 筆跡

9. 玻璃水垢

10. 浴缸、洗手盆及水龍頭

11. 白鞋

12. 化妝掃及粉撲

13. 貓廁所



洗面乳去黃3步曲

Step 1 ：先把衣服浸濕，然後在污漬上塗抹一層厚厚的洗面乳，放置30秒或一段短時間

Step 2 ：輕輕搓揉污漬部份，或用牙刷輕輕擦洗污漬部份

Step 3 ：確定污漬除去後，再用清水洗淨

為何洗面乳能去黃漬？關鍵在於「皂基」分解油脂

專科洗面乳的成分含有皂基，能有效吸附皮膚上的油脂，甚至是殘留的化妝品，加上洗面乳主打「微米級高密度泡沫」，讓其可以更有效深入毛孔及縫隙。以衣服上的汗漬為例，由於汗漬並非單純的水分，當中亦結合了皮膚分泌的油脂，所以一般較難清洗乾淨，長期累積下來就會成為一片黃色的污漬。而專科洗面乳恰巧擁有超強的去油脂功效，加上泡泡可以深入衣物纖維，就能成功清除衣物上的頑固汗漬。

不過對於羊毛、絲綢等蛋白質纖維織物，其鹼性性質可能會導致纖維變硬，不建議用於名貴衣物。

網民：被洗顏耽誤嘅去漬神器

網民大讚SENKA專科洗面乳的清潔力非常出色，由於去油脂的效果極佳，尤其適合油性肌膚或夏天大量出汗後使用；但如果是乾性肌膚，用後可能會感到較乾、較緊繃。因此有網民笑指它是「被洗顏耽誤嘅去漬神器」、「佢咩都可以洗，就係唔可以洗塊面」，亦有眼利網民發現大家主打用來清潔物品：「睇咗留言無一個人係用嚟洗面」！

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略